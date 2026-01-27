Háború :: 2026. január 27. 19:13 ::

Orosz vezérkari főnök: a hadsereg a frontvonalon mindenhol előretör

Az orosz erők folytatják támadó műveleteiket a különleges katonai művelet minden irányában - tájékoztatott kedden Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, aki a Nyugat csapatcsoportosításnál tartott szemlét.

Geraszimov bejelentette azt is, hogy az orosz erőknek sikerült elfoglalniuk a harkovi Kupjanszk-Uzlovoj (ukránul Kupjanszk-Vuzlovij) települést, amelynek jelenleg "átfésülése és kerületeinek megtisztítása zajlik". Hozzátette, hogy Kupjanszk városának térségében Kivsarivkánál és Gluskivkánál folynak harcok, mintegy 800 ukrán katonát sikerült ott elszigetelni egy négyszer hat kilométeres területen.

Elmondta, hogy január eleje óta az orosz erők 17 települést és több mint 500 négyzetkilométer területet foglaltak el.

Geraszimov közölte azt is, hogy a Dnyepr csapatcsoportosítás alakulatai már 12-14 kilométerre megközelítették délről és délkeletről Zaporizzsja városát.

A moszkvai védelmi tárca keddi hadijelentése értelmében a "különleges hadművelet" övezetében 1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökséggel azt közölte, hogy Kupjanszk-Uzlovoj bevétele megfosztja az ukrán hadsereget attól a lehetőségtől, hogy dél felől indíthasson támadást Kupjanszk ellen. "Kupjanszk-Uzlovoj taktikailag fontos település Harkov megye felszabadítása szempontjából. Felszabadítása megfosztotta az ukrán hadsereget attól az esélytől, hogy Kupjanszk ellen délről ellentámadást indíthasson" - mondta. Hangsúlyozta, hogy éppen ez a település az ukrán erők egyik logisztikai csomópontja ezen a frontszakaszon.

A "Donyecki Népköztársaság" legfelsőbb bírósága kedden 23 év fegyházra ítélte a 41 éves Leonyid Csepet, amiért aknavetőből tüzet nyitott 2022. március 25-én egy szivattyúállomásra Mariupolban, aminek következtében két polgári személy életét vesztette. Távollétében 14 év fegyházra ítéltek zsoldostevékenységért egy 37 éves finn állampolgárt is, aki az ukrán hadsereg oldalán vett részt harctevékenységekben - ismertette a helyi ügyészség.

Kedden az oroszországi belgorodi régió hatóságai közölték, hogy ukrán támadások következtében hárman megsebesültek.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete közölte, hogy az év eleje óta oroszországi régiók több mint 70 polgári lakosa, köztük három gyerek vesztette életét, és 328-an megsebesültek ukrán támadások következtében. Mirosnyik hangsúlyozta: a statisztika olyan szándékos ukrán támadások eredménye, amelyek emberek gyülekezési helyei, polgári közlekedési eszközök, lakóépületek, egészségügyi és szociális intézmények ellen irányultak. "Gyerekek, nők és idősek meggyilkolásával Kijev arra törekszik, hogy megmutassa náci vitézségét, amely a nemzetközi humanitárius jog normáinak teljes semmibe vételében nyilvánul meg" - tette hozzá.

(MTI)