Háború :: 2026. június 5. 15:18 ::

Zelenszkij: 186 ukrán tért haza az orosz fogságból pénteken

Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért haza pénteken az orosz fogságból - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök a Telegramon.

A fogságba esett ukránok fogolycserével szabadultak. Az ukrajnai elnök nem hozta nyilvánosságra, hogy cserébe hány orosz foglyot engedett Kijev szabadon. Az elnök kifejtette, hogy a hazatérők között vannak az ukrán fegyveres erők, a nemzeti gárda és a határőrszolgálat katonái, közkatonák, őrmesterek és tisztek. "Ők Mariupolban és az Azovsztalnál, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi, kijevi és kurszki irányokban védték országunkat. Köztük vannak olyanok is, akik még 2022-ben kerültek orosz fogságba, és több év után tértek most vissza" - emelte ki Zelenszkij.

Az államfő köszönet mondott mindenkinek, aki lehetővé tette hazatérésüket: "a fogolycserékkel foglalkozó csapatnak és Ukrajna partnereinek, illetve azoknak az ukrán katonáknak, akik orosz hadifoglyokat ejtenek, "így gyarapítva a cserealapot, erejükkel és a fronton elért eredményeikkel biztosítják honfitársaik hazatérését".

"Ukrajna számára változatlanul kiemelt prioritás az embereink hazahozatala. Minden nap azon dolgozunk, hogy minden egyes ukrán férfit és nőt kiszabadítsunk a fogságból" - hangsúlyozta Zelenszkij.

A hadifoglyokkal való bánásmód kérdéseivel foglalkozó koordinációs törzs a Facebookon azt írta, hogy a pénteken elengedett ukrán katonák több mint fele már 2022-ben hadifogságba esett, közülük többen a Donyeck megyei Mariupol kikötőváros védelme során. "A szabadon bocsátottak között van a mariupoli Azovsztal üzemben tartózkodók ellátását biztosító, egyedülálló helikopteres légihíd-művelet egyik résztvevője is" - emelte ki a koordinációs törzs. Közlésük szerint a legfiatalabb szabadult fogoly 26 éves, a legidősebb pedig 62 éves. A szabadon bocsátottak között két tiszt van.

"Valamennyi szabadult személy orvosi vizsgálaton esik át, megkapja a szükséges kezelést, az első időszakra nélkülözhetetlen ellátást, a törvényes juttatásokat, valamint részt vesz rehabilitációs és társadalmi reintegrációs programokban a hosszú orosz fogság után" - tette hozzá a testület.

Az Ukrinform hírügynökség felidézte, hogy a május 9-i ünnepségek előtt Donald Trump amerikai elnök kijelentette: kérésére Oroszország és Ukrajna vezetői háromnapos tűzszünetben, valamint ezer-ezer fős fogolycserében állapodtak meg. Május 15-én ennek a megállapodásnak a keretében 205 ukrán tért haza az orosz fogságból.

(MTI nyomán)