Háború :: 2026. június 10. 15:23 ::

Zelenszkij megerősítette, hogy Flamingo rakéták találták el az egyik oroszországi hadiüzemet

Flamingo típusú ukrán rakéták találták el Oroszországban az ukrán határtól mintegy 1200 kilométerre keletre fekvő Csuvasföld fővárosában, Csebokszáriban azt a hadiüzemet, amely drónokhoz és rakétákhoz szükséges alkatrészekkel látja el az orosz hadsereget - erősítette meg Volodimir Zelenszkij szerdán a Telegramon.

"Továbbra is alkalmazzuk az ukrán nagy hatótávolságú szankciókat (csapásokat) az orosz katonai létesítményekkel és az olajiparral szemben. Az éjjel ukrán FP-5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári hadiüzemet. Köszönöm az ukrán fegyveres erőknek a pontosságot!" - írta az államfő.

Arról is beszámolt, hogy az éjszaka csapás érte Oroszországban a szamarai régióban lévő kujbisevi olajfinomítót is, amely több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól.

(MTI nyomán)