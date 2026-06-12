Háború, Külföld :: 2026. június 12. 14:46 ::

A donyecki Prijut elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Prijut települést az orosz hadsereg donyecki régióban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és mintegy 9370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a június 6. és 12. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel kilenc harckocsit és 102 egyéb páncélozott harcjárművet, 74 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 11 rakétáját, négy Falmingo robotrepülőgépet, három Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 4776 repülőgéptípusú drónt.

A tárca szerint az orosz hadsereg a héten két tömeges és öt csoportos csapást mért katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítményekre, katonai repülőterekre, csapásmérő drónok és legénység nélküli motorcsónakok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire. A minisztérium a nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapásokat az oroszországi polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

Több régióból jelentettek a helyi hatóságok pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A pilótanélküli repülőszerkezetek jelentette kockázat okán a "Donyecki Népköztársaságban" péntektől kezdődően este 21 órától hajnali öt óráig megtiltották a közúti személyszállítást. Az Interfax hírügynökség szerint az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy "új régióban" korábban megtiltották a szervezett gyermekszállítást a személyszállító járművek elleni rendszeres dróntámadások miatt.

Jevgenyij Balickij, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megye vezetője a Telegram-csatornáján azt írta , hogy a régió útjain harci drónok járőröznek, amelyek több, polgári járműveket támadó ukrán pilótanélküli repülőszerkezetet megsemmisítettek. Állítása szerint a helyzet az utakon továbbra is feszült, de ellenőrzés alatt áll.

(MTI)