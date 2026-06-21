Háború, Külföld :: 2026. június 21. 15:50 ::

Kreml: Moszkva győzni akar, nem várja az anchorage-i magállapodások teljesülését

Moszkva győzni akar, saját céljainak megvalósítását, és nem várja az ukrajnai rendezésről Anchorage-ban aláírt megállapodások teljesülését - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

"Nem várjuk e megegyezések vagy megállapodások teljesítését, győzelmet várunk. Saját céljaink megvalósítását várjuk" - mondta.

"Jelen pillanatban az egyik fél továbbra is elkötelezett az Anchorage-ban megszületett megállapodások mellett, míg a másik fél - úgy tűnik, ezt már most elmondhatjuk - nem volt képes maradéktalanul végrehajtani a rá háruló részt" - tette hozzá.

Usakov Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozójára utalt. Az ezen megkötött megállapodásokat hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Politikusi nyilatkozatok és sajtóértesülések szerint a felek amerikai kezdeményezésre abban egyeztek meg, hogy Ukrajnának területeket kell feladnia a béke fejében, és hogy erre Washingtonnak kell rávennie Kijevet.

A Kreml tisztségviselője a Rosszija 1 televízióban ezúttal is csak annyit mondott el, hogy az anchorage-i találkozón voltak bizonyos megállapodások, amelyek szerint mindkét fél kapott feladatokat. Usakov szerint a nyugati országok tévednek, amikor azt remélik, hogy legyőzhetik Oroszországot, és azt ajánlotta, hogy kövessék figyelemmel a harci fejleményeket.

Ugyanebben a műsorban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az hangoztatta, hogy az Európai Unió tagállamai megpróbálják eltéríteni az Egyesült Államokat az ukrajnai konfliktus átfogó rendezésének szándékától.

"Megpróbálják elfogadtatni Washingtonnal a saját, azonnali tűzszünetre irányuló taktikájukat, hogy ismét lélegzetvételnyi időt nyerjenek - maguk számára is -, és hogy hadiiparuk kissé megerősödjön. És természetesen Vlagyimir (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) és fegyveres erői számára is" - mondta.

Az ukrajnai konfliktust "a Nyugat sugalmazására a kijevi rezsim által kirobbantott háborúként" jellemezte, amely "nyíltan náci jelleget ölt, miközben a Nyugat azt állítja, hogy ez a rezsim az európai értékeket védelmezi".

(MTI)