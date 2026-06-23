Háború :: 2026. június 23. 13:20 ::

Fehéroroszországot is belekeverhetik a háborúba

Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter kedden, a moszkvai Diplomáciai Akadémián megrendezett 12. nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

"Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni szövetségesünk biztonságának, és természetesen a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam biztonságának biztosítása érdekében" - mondta.

Lavrov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

A tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy "teremtsenek rendet" Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.

(MTI nyomán)