Háború :: 2026. július 8. 11:04 ::

Irán törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene

Irán törvényes célpontnak tekint minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene - jelentette be szerdán a síita állam hadserege.

A közlemény szerint minden olyan támogatás, amelyet az amerikai erők az iszlám köztársaság szuverenitása és területi egysége ellen indított műveleteihez nyújtanak, megtorlást von maga után.

Mindeközben a Mehr iráni hírügynökség a délnyugat-iráni Busehr városában történt ismeretlen eredetű robbanásokról számolt be, amelyeket a város környékén is lehetett hallani.

A Perzsa-öböl partján fekvő várostól 17 kilométerre található egy atomerőmű is, amelyet az iráni konfliktus februári kitörése óta már többször ért támadás.

A Fársz iráni hírügynökség ugyanakkor azt közölte, hogy a várossal azonos nevű tartományban két katonai támaszpontot ért csapás szerdára virradóra, áldozatokról egyelőre nem tudni.

(MTI)