Háború :: 2026. július 11. 08:38 ::

Perzsa külügyminiszter: Irán betartotta a szavát

Az iráni külügyminiszter bírálta szombaton az Egyesült Államokat, amiért szerinte Washington nem tartotta magát a két ország közötti egyetértési megállapodáshoz, és leszögezte: Irán mostanáig megtartotta a szavát.

Az X-en közzétett bejegyzésében Abbász Aragcsi leszögezte: az amerikai kormány tettei a vállalt kötelezettségek nyilvánvaló megszegéséről árulkodnak.

"Csak akkor beszélhetünk (a kötelezettség) betartásáról, ha azt mindkét fel betartja" - tette hozzá a tárcavezető, a Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter által nem sokkal korábban tett bejelentésre utalva, amely szerint az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen.

A közlemény szerint büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán nemrég kinevezett legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást, és csatornáz pénzeket.

Washington és Teherán június 18-án kötött egyetértési megállapodást annak érdekében, hogy lezárják az Irán ellen február 28-án, Izraellel közösen indított háborút.

A héten Donald Trump amerikai elnök azonban semmisnek nyilvánította a tűzszünetet, amelyet szerinte Irán szegett meg elsőként és az amerikai erők csupán válaszcsapásokkal reagáltak. Teherán ezt tagadja, és Washingtont teszi felelőssé az újabb eszkalációért.

Pénteken Trump Irán "teljes elpusztítását" is kilátásba helyezte, amennyiben Teherán az életére törne.

(MTI)