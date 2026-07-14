Háború :: 2026. július 14. 07:33 ::

Megint Iránt támadta a békepárti Trump

Az amerikai haderő ismételt támadást indított iráni célpontok ellen - közölte a hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) hétfőn.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse washingtoni idő szerint kora este jelentette be, hogy nem sokkal korábban az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg.

"A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban" - tudatták.

A CENTCOM nem sokkal korábban közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket, ami vonatkozik az Irán minden kikötőjére és az oda tartó, valamint onnan távozó tengeri forgalomra.

A blokád visszaállítását Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán jelentette be.

Az elnök egy washingtoni idő szerint hétfő délután adott rádióinterjúban azt jelezte, hogy hétfőn és kedden is folytatódnak az Irán elleni hadműveletek, ami ellen iráni részről semmit nem tudnak tenni. "Nincs semmijük. Semmijük sincs, ami működne, kivéve a nagy szájukat" - fogalmazott, és hozzátette, hogy próbát akart tenni Iránnal, amikor június közepén megkötötte a tűzszünetről szóló egyetértési megállapodást a teheráni vezetéssel, amely azonban nem tartotta tiszteletben azt.

A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy péntekről származó levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.

A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak.

Több iráni helyszínen számoltak be robbanásokról

Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közeli Fars hírügynökség és az állami Press TV tévéadó több robbanásról is hírt adott a Perzsa-öbölben fekvő Kis-szigeten. Robbanásokról számoltak be Bushehr kikötőváros közelében, a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten, valamint a déli Bandar-Abbászban is.

Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy további támadásokat indítanak Irán ellen. Hétfő délutáni rádiós interjújában kijelentette, hogy az amerikai hadsereg még aznap késő este, majd kedden is kemény csapásokat fog mérni.

Az amerikai erők az elmúlt napokban többször is támadtak iráni célpontokat, jelezve, hogy a támadások válaszul szolgálnak az iráni erők által a Hormuzi-szorosban a hajók ellen elkövetett támadásokra.

Irán saját támadásokkal válaszolt, többek között szomszédai ellen is. Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy több létesítményt megtámadott Bahreinben, köztük egy, az amerikai erőknek otthont adó épületet - derült ki az állami televízió által kedd reggel ismertetett közleményből.

Az iráni haditengerészet "megcélzott és megtámadott több fegyverraktárt, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az amerikai erők lakóépületét a bahreini Dzsuffair támaszponton" - közölték.

Az Egyesült Arab Emírségek kedden arról számolt be, hogy iráni rakéták támadták meg két tartályhajójukat a Hormuzi-szorosban, s legénység egy tagja meghalt. A védelmi minisztérium az X közösségi oldalán ismertetett közleménye szerint a Mombasa és az al-Bahiyah nevű nemzeti olajszállító hajókat két iráni cirkálórakéta vette célba, miközben a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán haladt át, Omán felségvizein.

A bahreini belügyminisztériuma X oldalán ismertetett bejegyzésében arra szólította fel a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat, és keressenek menedéket.

(MTI)