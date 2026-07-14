Bulgária kilép az úgynevezett "tettrekészek" koalíciójából - jelentette be kedden Párizsban Rumen Radev új bolgár miniszterelnök.
"Macron (francia) elnök személyesen hívott meg a koalícióba, de úgy gondolom, Bulgáriának nincs helye ott, mert nem tartozunk azok közé, akik ragaszkodnak Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai segítéséhez" - jelentette ki a május óta hivatalban lévő Rumen Radev újságíróknak a bTV bolgár televíziónak adott interjújában.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szerinte "a konfliktus megoldása nem a háború elnyújtásában, hanem erőteljes diplomáciai erőfeszítésekben rejlik", és úgy vélte, hogy elegendő, ha Bulgária az Európai Unió és a NATO része, mert "a lényeges döntéseket ott hozzák meg", és Bulgária ezekben a szövetségekben bír befolyással.
A kormányfő, aki a francia nemzeti ünnepre látogatott Párizsba, méltatta a hazája és Franciaország közötti jó kapcsolatokat.
Szófia 2025-ben csatlakozott a "tettrekészek" koalíciójához, még Roszen Zseljazkov miniszterelnöksége idején.
Radev júniusban bejelentette, hogy hazája megvétózza az Oroszország elleni újabb európai uniós szankciócsomagot, mert szerinte fennáll a veszélye annak, hogy negatív hatással lesz a bolgár gazdaságra, továbbá a kormány nem ért egyet egyetlen orosz ortodox püspök szankciós listára helyezésével sem. Nemsokkal korábban pedig Szófia azt közölte, leállítja a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Ezzel kapcsolatban Dimitar Sztojanov védelmi miniszter szintén azt hangsúlyozta, hogy a bolgár kormány álláspontja szerint "az ukrajnai háború nem a harctéren fog eldőlni".
(MTI)