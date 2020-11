Még mindig Tatabánya. Hoffer Dávid (DK) önkormányzati képviselő is beszerzett egy példányt magának. Végül is érthető, korábban a keresztény egyházakat is pedofilnak nevezte (lásd az Aki a keresztény egyházakat támogatja, az a pedofíliát támogatja, vélekedik egy tatabányai gyurcsányista c. cikkünket)