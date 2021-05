Publicisztika, Koronavírus :: 2021. május 2. 09:38 ::

Oltottként is könnyen válhatunk másodrendű állampolgárokká

Sok szó esett már a portál hasábjain és a kommentek között is a védettségi igazolványhoz kötött előjogokról a diszkrimináció kérdéséről. Ezzel most nem kívánok külön foglalkozni, de azt leszögezhetjük, hogy minden jogkorlátozást könnyebben el lehet adni, ha elszenvedői világos tájékoztatást, kiszámíthatóságot, észszerűséget és következetességet kapnak. Mindannyian láthatjuk, hogy ezekből mennyi jutott az Orbán-kormány járványkezeléséből nekünk.

De nem fenékig tejfel az elsőrendű állampolgárok, azaz az ún. oltakozottak élete sem. Több esetben is szembesülhetnek azzal, hogy oltott és oltott között is van különbség, és nem csak az egy hete közölt kormányzati táblázat által sejtetett eltérő védettségben, amely tényleg messzire vezető kérdéseket vet fel.



Sokaknak azonban tegnaptól a remélt védettségen túl az védettségi igazolványról is szólnak az oltások. A tegnapelőtti tömegeknek nincs esélye még élveznie a kiváltságokat, de ez kevésbé probléma, ilyenkor még minden szakértői vélemény szerint messze állunk a védettségtől. A balliberális politikusok és véleményformálók, virológusok vagy éppen az ezúttal éppen a diszkriminációt kiáltó TASZ azonban a jobboldali diktatúrával szembeni szabadságvédelem örvén azon aggódik, hogy miért nem csak a második oltás után két héttel jutnak hozzá az oltottak az igazolványhoz... Ez a teljes védettséghez ragaszkodás a valósággal találkozva megkérdőjelezhető, és az eltérő vakcinák miatt a fix időhatárok is nehezen értelmezhetők immunológiailag. Arról is érdemes szót ejteni, hogy a tényleges védettség egyénileg is eltérhet, oltottakként rendelkezésre álló részletes laboreredményeken kívül a statisztikákból tudunk kiindulni.

A bürokrácia pedig olyan, hogy becsúsznak hibák, nálunk gyakran több is a kelleténél. Az igazolvány késve kiérkezését Gulyás Gergely is elismerte a kormányinfón , sőt így bátran hozzátehette azt is, hogy mivel úgysincs azonnal védettség, ez talán egy szintig nem is baj...

A gyakorlat eddig az, hogy a többség megkapja 8 munkanapon belül, vagyis az utóbbi idők nagy rohamai előtt így volt. De nincs mindenkinek ilyen szerencséje. Ha szétnéz az ember a hírportálokon a közösségi oldalakon vagy az ismeretségi körében, jó eséllyel talál olyat, aki már egy hónapja csak várakozik. Szintén ezzel a problémával kell szembenéznie a külföldön „oltást felvevő” magyaroknak. A különböző országok és az EU igazolványainak elterjedése és kölcsönös elfogadása ezen majd idővel segít.

Több mint egy éve velünk van a járvány, és tavaly nyári-őszi viszonylagos fellélegzést eltekintve sokan vágynak a nyitásra, a szabadságra, őket a késve érkező kártya sportolási és kulturális lehetőséget vehet el. A terasznyitásnak hála az éttermekből jó idő esetén nincsenek kizárva, de így oltott és oltatlan közé is különbség kerülhet, ki élvezheti egy vendéglátó egység belső tereinek szolgáltatásait (bár van, ahol kerülik a különbségtételt ), akár a családtagok és baráti társaságok egyszerre oltott tagjai között is különbséget téve. (És akár olyan is kaphat véletlenül igazolványt, akinek nem járna .)

Ennek már csak a lehetősége is nonszensz, pedig több megoldás is kézenfekvőnek tűnik az érthetően előforduló hibák kiküszöbölésére. Egy igazolvány valóban késhet, a postán történhet bármi, elveszhet, ellophatják (személyi igazolványból ilyenkor lehet kapni ideiglenest), de erre lehetne megoldás, ha működne a hónapokkal ezelőtt ígért és a hatályos kormányrendeletben is szereplő telefonos alkalmazás (nem hallani róla azóta, kiváló a tájékoztatás), vagy elfogadható lenne átmeneti jelleggel az EESZT-ből letöltött oltási lap vagy más dokumentum, QR-kód stb. De jelenleg ez nem látszik, a szolgáltatók is védettségi igazolványt várnak el. Még az útlevél vagy vízum is jó hatékonysággal megsürgethető felárért, itt nincs erre lehetőség, az önköltséges tesztelés is csak újabb igazolványra várást eredményez, ha kimutatja, hogy az illető már fertőzött volt. Eközben Németországban a negatív teszt is elég , amelyből ráadásul heti egyet ingyen biztosít az állam. Külföldieknek olykor nálunk is elég a teszt, mert Gulyás magyarázata szerint:

Nem kettős mérce van, hanem különböző a magyarok és a nem magyarok helyzete, más európai országokban ugyanis nem állnak ilyen jól az oltással. Attól kérhetjük számon az oltottságot, akinek lehetősége van beoltatni magát, márpedig a jelenlegi számítások szerint június 15-re, amikor Magyarországon az első Európa-bajnoki meccs lesz, addigra mindenki be tudja magát oltatni. Ez sajnos Nyugat-Európában nincs így, ezért a különböző helyzetre különböző választ kell adni, és miután Magyarország a koronavírus-járvány kitörése után rendezett már sporteseményeket, ezért ugyanazokat a szabályokat tudjuk a külföldiekre életbe léptetni, amelyeket akkor is életbe léptettünk, tehát jegy és negatív PCR-teszt, vagy oltottság, de ebből a szempontból nem olyan szerencsések a külföldi szurkolók, mint mi vagyunk, nekik nincs lehetőségük beoltatni magukat, akkor sem, hogyha regisztráltak. Június 15-ig erre Európa más országaiban nincs garancia, nálunk május 15-ig úgy tűnik, mindenki be tudja magát oltatni, aki regisztrál.

Ha valakinek adminisztrációs okból nincs szerencséje, vagy a két hét alatti rend jegyében lába kél a védettségi igazolványnak, az meg pórul jár. Addigra remélhetőleg lesz app is (és abban időkorlát is állítható lenne), bár azt sem helyes kirekeszteni, akinek nincs okostelefonja. Addig viszont szögezzük le: a jelenlegi gyakorlatba igenis be-becsúszik az a fránya kettős mérce, még a védettek között is. Avagy, hogy ki a védett, azt eldönti a szerencse és a posta.

