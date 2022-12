Publicisztika :: 2022. december 30. 09:43 ::

Újabb hazugság lepleződött le

Bár lelepleződött az már születésének pillanatában, de most számokkal alátámasztva is. Emlékezzünk vissza, a nyár folyamán jelentette be a kormány, hogy az ún. "átlagfogyasztásig" tartja meg a rezsicsökkentést, aki felette fogyaszt, az nem jár jól. Áramból dupláját, gázból hétszeresét fizeti a "rezsivédett" sáv felett.

A fő gond azonban az volt, és az ma is, hogy ez az átlagfogyasztás finoman fogalmazva nem a valós átlagfogyasztás - áramból 210 kWh egy hónapra, gázból pedig 144 köbméter átlagolva.

Ezen akkor sokan felháborodtak, mégpedig teljes joggal, és okkal feltételezték, ezek a számok úgy jöttek ki, hogy beleszámolták még a hétvégi házakat is, ahol gyakorlatilag egész évben alig van fogyasztás. De a kormány váltig állította , ez nem így van, a lakosság 75 százalékát nem fogja érinteni a drágulás.

Majd sorra jöttek a hírek, hogy a magyarok elkezdtek spórolni. Statisztikákkal mutatták ki a különféle elemzők, hogy milyen mértékben csökkent a fogyasztás a magyar háztartásokban.

Azonban most kijött egy másik kutatás is. Ezek alapján, ha igaznak fogadnánk el a kormány számait, miszerint csak 25%-ban érintett a társadalom, és róluk is azt mondták, hogy "kis odafigyeléssel" leszoríthatják a rezsivédett sáv alá fogyasztásukat, olyan számoknak kellett volna kijönniük, hogy mondjuk a lakosság 10-15 százalékának emelkedett a fizetendő rezsije.

Nagyon nem ezt történt.

Amint arról portálunk is beszámolt , a hazai háztartások 60 százalékának nőtt a rezsije.

Óriási lelepleződése ez annak, hogy a kormány nyáron az emberek szemébe hazudott. És újra csak hangsúlyozom, ez a 60 százalék úgy 60 százalék, hogy az emberek iszonyatos takarékoskodásba kezdtek.

De most már - akár egy vita során - konkrét számadatokkal is érvelhetünk, hogy nem igaz, amit a kormány állít az átlagfogyasztásról. A tényekkel szemben kevés lesz, hogy piros a paradicsom, nem sárga...

Lantos János - Kuruc.info