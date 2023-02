Publicisztika :: 2023. február 25. 20:59 ::

A rendszer továbbra sem tudja megérteni a Becsület Napja szellemiségét

A címben megfogalmazott állítás nem csupán a „Nemzeti Együttműködés Rendszerére”, tehát a Fidesz kormányzására igaz, hanem a lassan 33 éve „formálódó demokráciánkra”, amelynek részei voltak a balliberális kormányok is. És itt a lényeg, 2010-ben semmiféle rendszerváltás nem történt, pusztán kormányváltás. A rendszer ugyanaz, ahogyan a Fidesznek szüksége van Gyurcsányra, ez fordítva is áll. De jelen írásnak nem ez a témája.

Ahogyan arról portálunk is beszámolt, a rendőrség nyomozást rendelt el a Becsület Napja megemlékezés kapcsán, melyet a Légió Hungária szervezett – szigorúan nem közterületen. Hanem egy erdőben. Hiszen korábban Orbán Viktor megígérte Köves Slomónak, hogy meg fogja találni a módját, hogy „ilyen megemlékezések ne legyenek közterületen”, s ha másban nem is, ebben kétségkívül szavatartó ember a miniszterelnök.

Emlékszem, egészen fiatal koromtól fogva, mikor érdeklődésem kinyílt a történelem iránt, megfogott ennek az eseménynek a mögöttes szellemi tartalma. Mind olyan értékeket tesznek átélhetővé az ilyen megemlékezések, a tetteikről való elmélkedés, beszélgetés, amelyek valódi magasrendű emberi minőségeket tartalmaznak, amelyek igaz értelmet adnak földi létünknek. Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen – e gondolatnak nagyon mély jelentéstartalma van. Az idealista embertípus érti, és hibái, gyarlóságai ellenére is igyekszik életében iránytűként tekinteni rá.

Jelen korunk és társadalmunk azonban – sajnos – döntően nem ilyen. A nyugatinak nevezett civilizáció az emberiség történelmében valódi kérdőjel és felkiáltójel is egyben, az egyetlen civilizáció, amely tisztán materiális alapokon nyugszik, ebből sarjadt ki, és paradox módon úgy tekint a korábbi civilizációkra, s napjaink más természetű civilizációira is, minthogy azok visszamaradottak, és valami különös oknál fogva azok létjogosultságát sem ismeri el. Azokat „fel kell szabadítani”, ugyebár. Megjegyzem, a politikai térben kialakult „nyugatizás” félreérthető is egyben, mert úgy próbálják tálalni, ez a valódi európaiság, de a szakrális gyökerű (görög-római alapokon kinőtt keresztény civilizáció) Nyugat és Európa fogalmakhoz ezeknek semmi közük nincs. Pontosabb, ha arra mutatunk rá, a fehér civilizációban a lelket lealjasító globális liberálkapitalizmus az uralkodó ideológia.

A fentiekkel illene tisztában lennie minden magát jobboldalinak, nemzetinek, vagy bármi olyasfélének nevező egyénnek, aki az isteni létrendből eredezteti azokat az elveket, melyeket aztán meg kell jelenítenünk a politikai szférában. De mindazoknak is, akik legalábbis nem radikálisan ateisták vagy éppen materialisták, melyek fogalomalkotó lényegei a baloldaliságnak.

(Mint korábban is fogalmaztam, a közpolitika szintjén nincs már jelentősége a jobb és baloldali felosztásnak, de a politikától eltávolodva, létszemléleti síkon érvényesek – jobb híján – ezek a fogalmak.)

S itt térünk rá írásunk tulajdonképpeni apropójára. Úgy tudjuk, nekünk azt mondták és mondják naponta, hazánkban „keresztény-konzervatív” kormányzás vala, ebből kiindulva joggal várnánk el, hogy létezzen valamiféle megértés, a dolgok lényegének megragadásának képessége a kormányzat részéről. De ez éppúgy hiányzik, mintha maga Gyurcsány Ferenc lenne Magyarország miniszterelnöke. Itt végére is érünk és visszatérünk érvelésünk kezdőpontjára, ez nem egy másik rendszer, ez ugyanaz. Sok minden jele lehet majd annak, ha itt valóban rendszerváltás történik, de az mindenképpen köztük lesz, hogy méltó és egyben állami ünnepségeket rendeznek a budavári kitörés hőseinek emlékére. Ma ez még távoli, ellenben azokat a hazafiakat továbbra is vegzálják, ellehetetlenítik, akik hiánypótló jelleggel végzik ezt a munkát. Az antifa pedig nyugodtan és legálisan tüntethet.

Lantos János – Kuruc.info