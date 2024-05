Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. május 9. 13:50 ::

Megint Pilis: ezúttal a szőlőben volt tömegverekedés és szurkálás

2024. május 5-én, vasárnap kb. 17:30 órakor, Pilisen a haleszi szőlő dűlőben tömegverekedés tört ki, két család tagjai csaptak össze. Lakossági riasztásra az éppen anyák napi rendezvényt tartó pilisi MÖM tagjaival érkeztünk a helyszínre, és a rendvédelmi erők, valamint a mentők kiérkezéséig nyugtattuk a kedélyeket, írja László Attila.

A verekedés és azt megelőző események következtében súlyos személyi sérülés is történt, egy vérző fejű férfi komolynak látszó szúrt sebet kapott, illetve az ellenlábas félnél is többen szereztek sérüléseket. Állítólag vascsövekkel és késekkel felfegyverkezve támadt egyik csapat a másikra egy korábbi sérelem miatt. Az összecsapás során gépjárművek is megrongálódtak.

A rendőrség és a mentők kb. 50 perccel-1 órával a telefonos értesítést követően érkeztek ki a helyszínre.

Ez ügyben kértem a mai nap folyamán a rendőrség tájékoztatását, hogy a helyszínre érkezést követően elfogásra, előállításra, kerültek-e a társaságból. Őrizetbe vételre került-e sor? Milyen személyi sérülések történtek, mivel az elmondás és a látottak alapján szúró-vágó eszköz is előkerült a véres dulakodás közben. A rendőrség milyen bűncselekmények elkövetése miatt indított eljárást? Továbbá a gépjárművek tekintetében vizsgálták-e az okozott kár mértékét?

Pilis városa a szó szoros értelmében vérző sebekkel kiált most segítségért! Őszintén mondom, nagyon várom, hogy június 9-én megkapjuk a lakossági felhatalmazást, és megmutassuk mindenki számára, hogy ezt az ezer sebtől vérző települést itt az ország közepén hogyan tesszük újra élhetővé és biztonságossá. Fel a győzelemre, Pilis! - zárul a MÖM vezetőjének közleménye.

