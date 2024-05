Anyaország :: 2024. május 9. 13:33 ::

Magyar Péter EP-képviselőjelöltje azért szereti Brüsszelt, mert toleranciát ad, a "sokszínűség szeretetének áldott érzését"

Markánsan baloldali eszméket hirdet a Magyar Péter-féle Tisza Párt európai parlamenti listájának 6. helyezettje, Gerzsenyi Gabriella.

Az egykori brüsszeli tisztségviselő 2022-es Facebook-bejegyzésében fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom. (...) Egyenjogúként elfogadom a feketéket, zsidókat, melegeket. Vannak közöttük barátaim. Talán ez baloldaliság”.



Fotó: Gerzsenyi Fb-oldala

Migrációval az „unalmas” homogenitás ellen

Magyarék jelöltje egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében egyenesen unalmasnak nevezte a homogén közösségeket, a „sokszínűség és sokféleség” jegyében.

„Mit ad Önnek Brüsszel? Toleranciát. A sokszínűség és sokféleség elviselésének – sőt, esetleg szeretetének – áldott érzését. Azt a tudatot, hogy a 'másfajta' egész egyszerűen másfajtát jelent, nem kevesebbet, nem rosszabbat. Ettől érdekes a világ” – írta 2021-ben.

Gerzsenyi a gyermeke óvónőjének kubai származása kapcsán is a diverzitást magasztalta, de még különböző tárgyakon keresztül is a sokféleséget igyekezett egyfajta pozitív életelvként megjeleníteni: „A sokszínűségnek igyekszem örülni akkor is, amikor azt látom, hogy a konyhai bárpolc különleges, antikolt színe nem igazán köszön vissza a keresztben futó gerendákon. Hogy a nyílászárók, bár anyagukban azonosak a télikert fagerendáival, színben merőben mások lettek. Hogy a padló, a konyhapult és a bútorok színe mind eltérő. Nem baj. Milyen unalmas lenne egy homogén közeg.”

