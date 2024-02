Közeleg a Becsület Napja, a szokásos antifasiszta hisztéria mellett pedig rázendített a haszontalan kórus másik fele, a hálátlan hazai zsidóság kéretlen megmondóbrigádja.

Ahelyett, hogy inkább kellő kritikával illetnék a sötét múltjukat, és azt taglalnák, az elviekben a "magyarsághoz hű, ízig-vérig magyar" felmenőik miért az ellenségeinket segítették egy világháborúban, inkább a kitörést és annak hőseit becsmérlik az eseményhez kapcsoló rendezvényekkel egyetemben.

Most éppen azon rugózik a Mazsihisz honlapja, hogy a Vér és Becsület "valahol Magyarország területén" szervez megemlékezést és emlékkoncertet február 9-én és 10-én az ostrom és a kitörés hőseinek emlékére. Persze nyilván nem abban a kontextusban fáj ez az egész a Mazsihisz számára, hogy egy papíron "szabad" országban miért kell bujkálni és "eltérő, titkos" helyszíneken rendezvényeket szervezni, ha a saját hőseinkről szeretnénk megemlékezni. Nem, ők akkor is vonyítanának, ha teljesen nyíltan lehetne szervezni, s amint a mellékelt ábra mutatja, akkor is ajvékolnak, ha a körülmények miatt erre csak rejtve kerülhet sor. Nekik konkrétan a magyarországi szélsőjobboldal és a magyarországi nemzetiszocializmus létezésével van problémájuk, szituációtól függetlenül.