1970. május 15-én változott eleven fáklyává, néma lángnyelvvé Moyses Márton ’56-os politikai elítélt. 1970. február 13-án Brassóban a kommunista pártszékház előtt benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát. Később iszonyú kínok között az égési sebei­be halt bele.

Moyses Márton apai ágon a brassói evangélikus szász Moyses és Gusbeth, anyai ágon a nagyajtai unitárius székely-magyar Péterffy (Péterfi) családból származott. 1941. április 20-án született Sepsiszentgyörgyön.

Moyses Mártonnak már tizenéves korában megmutatkoztak az „ellenzéki” fellépései, mikor társaival „röpcédulákat” gyártottak és szórtak szét Nagyajtán olyan feliratokkal, hogy „Legyen vége a szovjet uralomnak!”, „Miért nem jó a gép, ha nem orosz?”, „Le a kommunizmussal!”, „A kosztromai tehén adhat sok tejet, de nálunk megdöglik”.

A magyar forradalom 1956. október 23-i kitörése másnapján a baróti iskolában gyűlésre hívták a tantestületet, majd a nagyobb diákokat, és „feldolgozták” nekik a „magyarországi eseményeket”. Márton György egykori iskolatárs közlése szerint többen hozzászóltak, Moyses pedig azt kérdezte: „Miért nem mondják az igazat? Miért nem mondják meg, hogy Magyarországon forradalom van?” Hősünk ekkor mindössze 15 éves volt.

Moysesék elhatározták: tesznek valamit. 1956. november 10-én négy baróti középiskolás diák: Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton Érkörtvélyesre vonatozott, hogy a román–magyar határon átszökve a magyar szabadságharcosokhoz csatlakozzanak. Moyses és Kovács János nem jutott át a határon, eltévedtek, majd hazatértek. Moysest az igazolatlan hiányzás miatt Barótról eltanácsolták, Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Középiskolában érettségizett 1959-ben.

"Tanárai, a baróti majd a vásárhelyi gimnáziumban csodálták nagy tudását, és Erdély leendő polihisztorát látták benne, ezért óvva vigyáztak a teljesen árva, okos, de szókimondó, veszélyesen bátor diákra, aki merészségével felkeltette az államhatalom gyanúját."

A Securitate Sepsi rajoni részlege 1956. november közepén kezdte figyelni/megfigyeltetni Moysest, a belügyiek – a jelentések szerint – ekkor már tudtak a határátlépési kísérletről és a rendszerrel szembeni kritikáiról. Egy „Babits Mihály” fedőnevű ügynököt állítottak rá. „Babits Mihály” rendszeresen beszámolt tartótisztjének, Harmati Albert hadnagynak a Moysesszel folytatott beszélgetéseiről. Az így szerzett adalékok birtokában Harmati hadnagy javasolta, hogy Moyses Mártonnak nyissanak egyéni megfigyelési dossziét, és sorolják be őt a „magyar nacionalisták” csoportjába.

1960. október 1-jén Moyses Márton megkezdte tanulmá­nyait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán. November 22-én a Securitate letartóztatta, a motozás során találták meg nála öt versét és egy esszévázlatát. Letartóztatásakor „Holnap forradalom”, „Szomorú beszéd magamról (Barátomnak)” , „Igaz emberséggel ölni" és „Beszéd meg-meggyilkoltakhoz” című verseit találták meg nála, ugyanakkor a barátjával, a Szokoly Elekkel folytatott levelezését is felhasználták ellene (Szokoly-féle per).

Szokoly az október 23-i ünnepséget követően így emlékezett 2021-ben Baróton, a „Barátom, Moyses Márton” című visszaemlékező előadásában:

„Nekem, a legjobb barátjának sem említett soha egy szót az 1956-os kalandozásairól, de egy biztos: nem voltunk ártatlanok. Moyses Márton tüzes lelkű ember volt. Nem tartoztatta és nem türtőztette magát. Hogy hős volt-e vagy mártír? Elsősorban mártír volt, de azért hősies bátorság is kellett ahhoz, hogy például a rendszer elleni tiltakozás legfájdalmasabb módjait válassza. Ilyen volt az öngyilkossága is. Ő a tűzhalált választotta. Mártírsága mellett mindenképp figyelemre méltó volt hősiessége is, ám az utókor általában könnyen felhasználja az elődök hősiességét, olykor ki is sajátítja.”