Makacs tudomány

Nem sült el jól egy történelemhamisítási kísérlet Nagy-Britanniában. A „Beachy Head Woman” néven emlegetett néhai hölgy csontvázmaradványait az 1950-es években ásták ki a Beachy Head földnyelvén, innen kapta nevét is. A maradványok 2012-ben kerültek reflektorfénybe, ekkor az eastbourne-i városháza gyűjteményében porosodott.



Beachy Head Woman tudta, hol kell élni. Beachy Head Nagy-Britannia legmagasabb mészkőből álló tengeri sziklája. Gyönyörű látványosság, ma a South Downs Nemzeti Park része (fotó: getty Images)

Beachy Head egy festői környezetben elterülő földnyelv Kelet-Sussexben, ez a terület volt a nyughelye a nagyjából 2000 éves nőnek. A lelet annyira jó állapotban volt, hogy a koponyáját elküldték arcrekonstrukcióra, ekkor csapott le rá a régészet-, antropológia-, illetve a történelemhamisítás.

A vizsgálat a Dundee Egyetemen folyt, melyet Caroline Wilkinson professzor végzett, aki elviekben az ország egyik legkiválóbb szakembere. Két másik „szakértővel” Wilkinson egyetértett abban, hogy a lelet számos afrikai, azon belül is szubszaharai vonást mutat, ezt a narratívát vitték tovább az Eastbourne Múzeum kiállítására is.

Annyira örültek egyesek ennek az afrikai származásnak, hogy még egy emléktáblát is elhelyeztek egy Beachy Headhez közeli krikettklubnál. Amit azóta már leszedtek.



Beachy Head Woman-t korábban az "első fekete brit nőnek" tartották. A gyalázatos táblát az East Dean krikettklub épületéből már akkor eltávolították, mikor a ciprusi származás röppent fel. Ennyit a "nagysikerű BBC History Project-ről" (fotó: BBC)

Már 2017-ben, egy „valamilyen oknál fogva” kiadatlan DNS-vizsgálat is kétségbe vonta a szubszaharai származást, és a Földközi-tenger környékéről, esetleg Ciprusról való eredetet tartott esélyesebbnek. Egy most megjelent átfogó tanulmány, amely az eddigi legalaposabb volt, bebizonyította a nyilvánvalót: Beachy Head Woman fehér őslakos volt.

„Nem találtunk olyan keveredési jeleket, amelyek a szubszaharai származásra utalnának. Kiváló minőségű, ősi DNS-adatokat mutatunk be, amelyek arra utalnak, hogy a Beachy Head-i nő erős genetikai egyezést mutat a római megszállás alatti vidéki Nagy-Britanniában élőkkel, illetve a mai britekkel” – jelentették be a Természettudományi Múzeum és a University College London szakemberei.

„A legmodernebb DNS-technikák segítségével sikerült felderítenünk ennek az egyénnek az eredetét” – mondta Dr. William Marsh kutató.



Beachy Head Woman koponyája (fotó: John Connor Press Associates)

„A kezdeti elemzések lehetséges szubszaharai eredetre utaltak, így a Beachy Head-i nőt Nagy-Britannia egyik legkorábbi afrikai lakosaként mutatják be” – írta a csapat a Journal of Archaeological Science című folyóiratban, melyet – ahogy fentebb olvashattuk, most sikeresen meg is cáfolt ugyanez a team.

A kutatók szerint – radiokarbonos kormeghatározás alapján – Beachy Head Woman valamikor Kr. u. 129 és 311 között halhatott meg, ebben az időszakban a Római Birodalom volt az úr a sziget jelentős részén.

Csontvázmaradványainak elemzése arra utal, hogy halálakor körülbelül 18-25 éves volt, és alig több mint 1,5 méter magas. A kutatók szerint a DNS-e alapján kék szeme, „közepes” bőrpigmentációja (magyarul fehér bőre) és világos haja lehetett. Ez szöges ellentétben van az eredeti arcrekonstrukcióval, amely sötét hajat, szemeket és bőrszínt állapított meg a nőnek.



A néhai fiatal hölgy 3D-s arcrekonstrukciója a leletek alapján (fotó: Face Lab/Liverpool John Moores University)

A tudósok még arra is rájöttek, hogy Beachy Head Woman lábán egy súlyos, de gyógyult seb volt, mely nem volt halálos, lehet, hogy évekig együtt élt vele. A csontjaiban található szén- és nitrogénértékeket vizsgáló étrendi elemzés azt is kimutatta, hogy valószínűleg sok tengeri herkentyűt fogyasztott.

Dr. Selina Brace, az új tanulmány vezető szerzője úgy nyilatkozott, hogy „tudományos ismereteink és megértésünk folyamatosan fejlődik, és tudósokként az a dolgunk, hogy továbbra is válaszokat keressünk.” Tehát mióta megtalálták a nő csontvázát, azóta fejlődött annyit a tudomány, hogy képesek voltak megcáfolni egy bizonyára a woke által is ihletődött szakmai tévedés sorozatot.

Beachy Head Woman társadalmi státuszát tágabb temetkezési hely vagy sírmellékletek nélkül nehéz megállapítani. A csontváz nem mutatja kemény munka jeleit, az izotópvizsgálat szerint fiatal korától a környéken élt, nem vándorolt. Lehetséges, hogy egy helyi tisztviselő fiatal felesége, esetleg egy római villa úrnője, „kisasszonya” volt, vagy akár kereskedő.



Ilyenkor növekszik igazán európai büszkeségünk: Beachy Head Woman, ahogy a woke akarta látni (balra), és ahogy a valódi tudomány bizonyította, hogyan nézett ki igazából (jobbra)

Ha ugyan Beachy Head Woman teljes kilétére nem is derül fény, az egészen biztos, hogy nem afrikai volt – főleg nem szubszaharai –, úgyhogy a Black Lives Matter történelemhamisítás ihlette téveszméket nyugodtan lerombolhatják, az afrikai származást firtató tudománytalan kutatási eredményeket pedig megsemmisíthetik.

Győzött az igazság!

Számomra mindig lenyűgözőek az ilyen leletek. Érdemes belegondolni, vajon miket élt át, mit érzett, mit gondolt a világról, milyen életvitelt folytatott Beachy Head Woman, mielőtt nagyon fiatalon visszaadta a lelkét a Teremtőnek.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: Jár a finom keksz a DailyMail csapatának a „The first black Briton... was white!” címadásért. Rég láttam ilyen szellemes névadást.