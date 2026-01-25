Publicisztika :: 2026. január 25. 20:41 ::

Nem várt zsidózás

Olvasóink előtt bizonyára nem ismeretlen csatorna a Heti TV, amely „zsidókról is, nem csak zsidóknak” jelmondatával évek óta jelen van a magyarországi médiapiacon.

A csatorna tulajdonosa Breuer Péter, aki a minap igencsak kimaxolta a fentebb említett mottót. Erős kijelentése viszonylagos radar alatt maradt, úgyhogy most megörökítjük.

Volodimir Zelenszkij "egy őrült zsidó", aki a népét egy "húsdarálóba" hajtja – mondta Breuer Péter, a Heti TV tulajdonosa pénteken az M5 csatorna Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Kiszelly Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával a davosi Világgazdasági Fórum történeseiről, a Béketanács megalakulásáról és az informális EU-csúcsról beszélgettek – olvashatjuk az MTI beszámolóját Breuer zsidózásáról.

A médiaszereplő tovább is ostorozta Zelenszkijt, például a davosi találkozón tett megnyilvánulásai miatt, vagy, ahogyan Orbánnal beszélt, illetve hozzátette, hogy az ukrajnai elnök nem tudja hogyan kell öltözködni, vagy akár viselkedni egy ilyen eseményen.

„Egy miniszterelnök, egy vezető politikus megengedheti magának ezt a stílust?" – szőtte tovább.

"Ezt a színpadon, amikor még komikus volt, és nem volt rossz komikus, egy őrült zsidó, szóval én nem tudok mit mondani, aki a népét egy húsdarálóba hajtja" – fogalmazott az MTI beszámolója szerint.



Breuer Péteré a hét zsidózása

Persze Breuer – ha eddig még nem lett volna nyilvánvaló – maga is zsidó, kizárólag ezért engedhette meg magának büntetlenül az ilyesfajta beszédet. Ezzel pedig ő is tisztában van.

"Amikor azt mondom, hogy ő egy őrült zsidó, én nem zsidózok, egy zsidó ember mondhatja a barátjáról" – fűzte hozzá.

Mondjuk az nem világos, miért nevezi a „barátjának”, de a zsidózás privilégiuma nyilvánvalóan Breuer szerint is a zsidóké.

Az újságíró szerint, akit demokratikusan megválasztanak, az nem viheti a népét a húsdarálóba, majd mind Breuer, mind Kiszelly tovább szidta Zelenszkijt, illetve méltatta Trump és Orbán politikáját. A zsidó újságíró még azt is hozzátette, hogy Trump Béketanácsával egy „új képződmény” leválthatja a „kissé idejétmúlt” ENSZ-t.

Hogy a zsidók dicsérik Trumpot, vagy a főnindzsát, nem új keletű dolog, de, hogy újabban ezt már zsidózással is összekötik, olyan jellegzetesen új egyveleget alkot, amit tényleg csak ez az „új világrend” hozhat a felszínre. Mármint idézőjelesen „új”, régi emberekkel és felfogással.

Azonban azt kár elvitatni, hogy Zelenszkij valóban nem áll távol attól, ahogy Breuer jellemezte. Az ukrajnai elnök valóban húsdarálóba küldte az ukránokat, mondjuk – ha tartjuk magunkat ahhoz, hogy zsidó – akkor nem a saját népét küldte oda, miközben még potenciális riválisaitól, az ukrán nacionalisták jelentős részétől is megszabadult.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info