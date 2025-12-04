Friss hírek :: 2025. december 4. 12:18 ::

Fotelben elrejtve találtak több ezer doboz cigarettát Röszkén

Egy szerb kisteherautóban szállított fotelben elrejtve találtak több ezer doboz cigarettát a pénzügyőrök Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a röszkei határátkelőhelyen röntgenberendezéssel vizsgáltak át egy szerb rendszámú kisteherautót. A raktérben szállított fotel kárpitja alatt 2630 doboz koszovói zárjegyes cigarettát találtak.

A dohányszállítmány értéke 3,156 millió forint volt. A pénzügyőrök a sofőrt több mint 11 millió forint vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek ellene.