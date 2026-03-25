Anyaország :: 2026. március 25. 15:50 ::

Lendületben a Medián: most még nem mérnek egypárti Tisza-parlamentet, de ha így folytatják, az is sikerülhet

Tovább nőtt a Tisza Párt előnye, március második felében a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó „biztos” szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a kormánypártok előtt – derül ki a HVG megbízásából készült Medián-felmérésből.



A 100 vagy 110%-os részvételtől is csak 89-re vagyunk még... (fotó: Flajsz Péter / Népszava)

A közvélemény-kutatás több mint három héttel az esedékes országgyűlési választás előtt készült, és a számokat még mindig korai lenne előrejelzésnek tekinteni. Mégis kimondható, hogy ha a mostani kutatásban kapott arányok válnának valóra április 12-én, akkor az akár kétharmados többséget biztosítana a Tiszának a következő parlamentben, írja a lap.

És mivel a kisebbek közül a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már több hónapja 1-2 százalék körül mozog a Medián felméréseiben, sőt ebben a márciusiban a Mi Hazánk szavazótábora is zsugorodni látszik (még a választani tudó „biztos” szavazók körében sem éri el a bejutási küszöböt), így jelenleg a kétpárti parlament sem tűnik kis valószínűségű fejleménynek.

Az országgyűlési választás előtt három héttel a megkérdezetteknek megint nagyon magas, 89 százalékos aránya mondta biztosra, hogy részt fog venni a szavazáson, a Tisza Párt szimpatizánsainak körében 96 százalékos, a Fidesz-pártiaknál 90 százalékos, míg a többi párt szavazói, vagy a párt nélküliek körében 75 százalékos a részvételi szándék.

Az előző hónapokhoz képest tehát a Fidesznek is sikerült felturbóznia saját potenciális támogatóinak motivációját, a Tisza szavazói pedig már jó ideje nagyon magas arányban tervezik, hogy az urnákhoz járulnak. Ezeket a nagy számokat persze különösen elhamarkodott dolog lenne egy az egyben előrejelzésként kezelni, de annyi talán megkockáztatható, hogy idén kiemelkedően nagy részvételi arány várható.

Ugyancsak fontos márciusi fejlemény, hogy a Tisza Párt kormányalakítását soha korábban nem látták ilyen sokan valószínűnek. A teljes szavazókorú népesség 47 százaléka számít arra, hogy Magyar Péter pártja fogja megnyerni az április 12-ei választást, míg a Fidesz győzelmére már csak 35 százalék fogadna.