Anyaország :: 2026. március 26. 13:02 ::

Dúró Dóra: kamu meztelen képpel akarnak lejáratni tiszások, feljelentéseket teszek

Szintet lépett a tiszások lejáratása: most már attól sem riadnak vissza, hogy egy meztelen nőt ábrázoló képet terjesszenek, azt állítva, hogy azon én szerepelek, pedig ez nem igaz. Az ezt posztoló tiszás ellen feljelentést teszek, egyúttal jelzem: négygyermekes anyaként különösen aljasnak tartom, hogy ilyen szintű, hazug lejáratással próbálnak meg szavazatokat szerezni. Női mivoltomban akarnak megsemmisíteni, anyaságomat tipornák a sárba. Árulkodó mindez alapvető értékeket semmibe vevő hozzáállásukról - írja bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább olvasható a folytatás.

Az is lelepleződött, hogy mennyire küzdenek valójában a fake news ellen a tiszások: semennyire, hiszen a Magyar Pétert támogató Facebook-csoportban is hagyják ezt megosztani, ahol engem ez alapján "ócska lotyó"-nak is neveznek. Érdekes, hogy a képet megosztó tiszás posztjain általában 1-2 lájk van, míg ezt a képet közel 700-an megosztották, ami szervezett akcióra utal.

Vérlázító, hogy valaki idáig süllyed csak azért, hogy megszerezze a hatalmat ahelyett, hogy az ország állapotával foglalkozna, vagy azzal, hogy a saját programját népszerűsítse. A Mi Hazánk ellen érzékelhetően megnőttek a támadások, mind a Fidesz, mind a Tisza megpróbálja elvenni a szavazóinkat sunyi módszerekkel, a hazugságtól sem riadva vissza, hiszen a kampány végére egyértelmű: mindössze három politikai erő maradt talpon, és könnyen lehet, hogy a Mi Hazánk lesz a mérleg nyelve. Soha ennyien nem voltak a március 15-i rendezvényünkön, az elnökünk országjárása rekord létszámokkal zajlik, az ajánlásokat sokkal gyorsabban és könnyebben gyűjtöttük össze, mint eddig bármikor.

Minden ármánykodás és lejárató kampány csak megerősít: következetesen képviseljük programunkat, hazánkat szolgáljuk. Április 12-én minden Mi Hazánkra adott szavazat azt is jelenti, hogy a gátlástalan aljasságnak, a nők és az anyák megalázásának véget vethetünk egyszer és mindenkorra.