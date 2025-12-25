Friss hírek :: 2025. december 25. 13:13 ::

Szenteste akart öngyilkos lenni egy férfi a rácalmási temetőben

Szenteste délutánján arról értesült a 24.hu, hogy jelentős rendőri jelenlét volt tapasztalható Rácalmáson, a településre sorra érkeztek a rendőrautók.

A lap ezért kérdéseket küldött a rendőrségnek, ahonnan azt a választ kapták, hogy december 24-én bejelentés érkezett hozzájuk, hogy egy 54 éves férfi "önkárosítási szándékkal" magához vette engedéllyel tartott lőfegyverét, és Rácalmáson, a temetőben tartózkodik.

A járőrök, valamint a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság felkérésére a Terrorelhárítási Központ munkatársai megjelentek a helyszínen, majd a férfit kórházba szállították. Az esettel összefüggésben senki nem sérült meg. A rendőrség vizsgálja az ügy körülményeit.