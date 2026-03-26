Anyaország, Programajánló :: 2026. március 26. 13:26 ::

A rendőrség mégis kénytelen biztosítani a Mi Hazánk kállói felvonulását

Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, bírósághoz fordultunk. A Kúria friss ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését, így március 28-án 14 órakor mégis megtarthatjuk a rendpárti tüntetésünket – írta Toroczkai László, aki maga is felszólal a demonstráción.

Ráadásul a rendőrség azóta a kompromisszumos, statikus tüntetéseinket is betiltotta, a kormányzat szerint tehát abszurd módon már a polgármesteri hivatal előtt és a falu szélén sem tüntethetnénk, de mindezt felülírta a Kúria ítélete, köszönet illeti a keresetünket benyújtó dr. Gaudi-Nagy Tamást is - közölte a párt.

A rendezvényre ingyenes buszokat indítanak szerte az országból: mihazank.hu/busz

Találkozzunk tehát szombaton, március 28-án 14 órakor Kálló Forrás út nevű részén, ahonnan együtt vonulunk a polgármesteri hivatal elé (kb. 600 m, 10 perc), majd az ottani tüntetést követően vissza ugyanoda a folyamatosan őrzött kocsikhoz-buszokhoz! Parkolni csak a Forrás útnál lehet - közölte a Mi Hazánk.

