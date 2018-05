Toroczkai László nyílt levele Gaudi-Nagy Tamásnak.

Kedves Tamás!

Tekintettel arra, hogy az általad felsoroltak inkább kommunikációs hibáknak nevezhetők, hiszen semmilyen elnökségi döntés nem állt mögöttük, a Jobbikról és az elnökségről írottakat nem csupán visszautasítom, de magamra sem venném, ha az általam is megszavazott és nagyon jónak és fontosnak tartott béruniót nem keverted volna bele. Sem az elnökség, sem a Jobbik nem vált esküszegővé és árulóvá.

Tartozom azonban annyival, hogy hasonlóképpen én is felsoroljam a Fidesz - amelyhez a Jobbikból kiábrándult régi bajtársak egy része átpártolt - nemzetellenes lépéseit. Nagyvonalú leszek, és csupán az utóbbi évek bűnei közül válogatok, nem ejtek szót például arról, hogy Orbán Viktor és a Fidesz 1990. június 4-én kivonult a parlamenti ülésteremből a trianoni megemlékezés egyperces néma gyászszünete alatt, és nem írok most megannyi hasonló hazaáruló cselekedetükről. Nézzük hát az utolsó éveket:

- Elszámoltatást ígértek, de Gyurcsányékat futni hagyták.

- Minősíthetetlen pártpropaganda-eszközzé züllesztették a közmédiát, ahol a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik 2-3% műsoridőt kap.

- Orbán Viktor fő szövetségese a korrupt és háborúkat generáló, és ezáltal a migráció felgyorsulásáért is felelős Benjámin Netanjahu. A Fidesz a még csak nem is európai Izraelt ötödik államként bevonta az Európai Unió egyik utolsó reménységét jelentő Visegrádi Együttműködésbe (V4), tálcán kínálva ezeket az országokat annak az Izraelnek, amelynek korábbi elnöke arról beszélt, hogy Izrael - modern gyarmatosítóként - felvásárolja Lengyelországot és Magyarországot.

- Tisztességes, a politikától távoli magyar vállalkozások már el sem mernek indulni a nagyobb közbeszerzéseken.

- Az előjogokkal és állami pénzekkel kitömött Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a többiek luxushóbortjaikkal provokálják a gyorsuló ütemben kivándorló magyarokat.

- A Fidesz eddig semmilyen hatékony intézkedéssel nem tudta csökkenteni a kivándorlást.

- A Fidesz a letelepedésikötvény-programmal, a tranzitzónákon keresztül beengedett "oltalmazottakkal" és a simán befogadottakkal az elmúlt évek során több tízezer migránst engedett be Magyarországra, miközben a migráció megállításáról beszél.

- A Fidesz valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta annak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnak a 2019-re vonatkozó finanszírozását, amely tulajdonképpen a bevándorlók letelepedését segíti az Európai Unió valamennyi tagállamában.