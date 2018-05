Extra :: 2018. május 7. 19:54 ::

"Inkább légy 'vad magyar', mint 'szelíd hazafi'" - dr. Gaudi-Nagy Tamás válasza Toroczkai Lászlónak

Kedves Laci !

Május 3-án hozzám írt nyílt leveledre (https://goo.gl/hQGtWy) most válaszolok a nemzethűség és a nem ártás, de az öncélú és vak párthűség elutasítása jegyében. Kivártam néhány napot, nem akartam elkapkodni, mivel sokan figyelnek ránk, ráadásul egy hét múlva lesz a tisztújítás a Jobbikban és jövő héten pedig megalakul az új Országgyűlés. Az utóbbi esemény megakadályozására és a migránspárti Soros zsoldosok elleni, jogos nemzeti önvédelmet szolgáló törvénycsomag megfúrására készül a vereségét elfogadni nem tudó nemzetellenes és brüsszelita balliberális népfront.

Leveled alkalmat ad arra, hogy a tisztújításra készülő Jobbikról és egyre erősödő támadásokba lendülő külső, illetve belső ellenségektől szorongatott hazánk sorsáról eszmét cseréljünk a tények és észérvek mentén, személyeskedéstől mentesen és nemzetstratégiai szempontoktól vezérelve. Nem lesz könnyű és rövid olvasmány, de bízom benne, hogy elolvasod és megszívleled és mások is ezt teszik, akiket illet.

Előrebocsátom, hogy osztom a közösségi oldaladon az egyik rólad szóló kritikát is tartalmazó olvasói véleményt: „Szurkolok, mert kedvelhető nemzeti karakter és hazafi.”

Bár nem voltam és nem vagyok a párt tagja, nemzeti jogvédőként és nemzeti radikális magyarként a Jobbik meghatározó arca, 2010 és 2014 között a frakció legaktívabb országgyűlési képviselője voltam a Parlamentben és az Európa Tanácsban egyaránt. Mivel a képviselői mandátumom megszűnése napján a Jobbik által kiadott elhatárolódó közlemény formájában okiratom van arról, hogy az utam a párttól elvált, így teljes szabadsággal emelhetem fel most szavamat a nemzethűség és hazám iránt érzett felelősség jegyében.

A Jobbik helyes irányba fordításában, megtisztulásában felelőssége van mindenkinek, aki annak törpepárti létből való kiemelkedéséhez hozzájárult, de különös felelőssége van a tagoknak, a megválasztott képviselőknek és természetesen a vezető-jelölteknek, így neked is.

Ráadásul a nemzeti ellenállási mozgalmi közös múltunk sok szállal köt össze minket és mindazokat, akik velünk együtt (pl. Budaházy Gyuri és a hunniások, Kossuth tériek, gárdisták, jobbikosok, vármegyések, nemzeti jogvédő bajtársaim) annak idején sikeresen szálltak szembe a népünkre rendőrterrorral támadó, gyarmatosítókat kiszolgáló és hazánkat eladósító Gyurcsány rendszerrel. Ahogy Gyurit is, téged is képviseltelek ellened indított koncepciós perben: édesapáddal együtt elértük, hogy a Szabadság téri MTV ostrom milliós költségeit nem tudták a nyakadba varrni. És persze ennek a mozgalomnak is köszönhető a magyarellenes, szemkilövető rezsim bukása és Jobbik nemzeti ellenállás hullámain történt felemelkedése, ezért is van kiemelkedő felelősségünk a mostani, Európa és hazánk számára is sorsfordító időszakban.

Ez a nemzeti ellenállási mozgalom mostanra azonban megosztottá vált. Ezt Te is elismered, amikor azt írod, hogy „a Jobbikból kiábrándult régi bajtársak egy része átpártolt a Fideszhez”. A megfogalmazás azonban úgy lenne pontos, hogy a vonaizmus vállalhatatlan lépéseinek sorozata miatt magát elárultnak és elárvultnak érző, de nemzeti elkötelezettséget feladni nem kívánó bajtársak nem kívánták támogatni a magyarellenes erőkkel való összejátszást, szövetkezést és ezért inkább a nemzeti önrendelkezés stafétabotját a Jobbiktól egyre inkább átvevő Fideszre adták voksukat több százezres számban. Ez eredményezte a mostani kétharmadot.

A szavazat leadása természetesen nem jelent kritikátlanságot, de jelentette az Orbán Viktor vezette kormányzás eddigi nemzetpolitikai, családpolitikai, külpolitikai és gazdaságpolitikai eredményeinek elismerését és a balra fordult Jobbik megbüntetését.

2015 körül ugyanis a Jobbik rátelepedett a nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait, velük ezzel vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez egy totálisan destruktív és anarchikus vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy - ugyan hibáktól nem mentes, de mégis - nemzeti érdekű kormányzattal szemben és mindezt nyugati (EU, ENSZ, Soros) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében.

Az elpártolt nemzeti radikálisok helyébe jöttek a kiábrándult, egykori balos-libsi szavazók… Radikális ez a változás Laci, csak éppen nem a minőség irányába, a mennyiség meg lényegében stagnált: az elnyert mandátumok száma ugyan hárommal nőtt (ebből egy hely a közel ötezer határon túli magyar szavazatot érvénytelenítő Kúria justizmordjának köszönhető), de a listás szavazati arány csökkent. Megérte ? Nem, nagyon nem.

Jogásznyelven szólva könnyen eredményre vezető bizonyítást lehet felvenni a Jobbikban lezajlott, néppártiság mezébe bujtatott, simicskás körítésű balos irányváltásról és annak ártalmairól. Bizonyítható, hogy nem stílusbeli csiszolás, finomhangolás, nem politikai taktikázás, hanem a nemzeti radikális értékek és elvek kőkemény feladása történt.

Sajnálatos tény, hogy az annak idején hatalmas ellenszélben, szívvel, lélekkel és minimális pénzügyi-nyilvánossági eszközökkel hazai és európai parlamenti képviselethez juttatott nemzeti ellenállásnak a balliberálisok és az EU felé záró-ütő, önrendelkezést védeni hivatott irányát Vona Gábor radikális balkanyarral ellentétes irányba megváltoztatta részben látható, részben nem látható „tanácsadóinak” és illuzórikus hatalmi ábrándokat kergető egyes vezetőségi társainak segítségével, ezzel a hitelességet tönkretette.

Az irányváltás keretében lényegében a Vona féle vezetés mintegy lopakodva a balliberálisokkal közös eszmei-politikai platformot épített számos vállalhatatlan lépéssel, amelyekről a téged válaszra ihlető levelemben írtam és amelyek kritikáját határozottan fenntartom, sőt ezt a listát tovább pontosítom az alábbiak szerint, de a teljesség igénye nélkül, a listázás többi részét remélem te és változást akaró bajtársaid elvégzitek:

1. EU lojális irányváltás az eddigi EU kritikus és kilépéspárti irány helyett.

2. Kiállás az euró mielőbbi bevezetése, a nemzeti szuverenitásunkat fenyegető Európai Ügyészség, a CEU és Soros civiljei mellett.

3. A 2010 előtti jobbikos időszak megtagadása, a Mirkóczki féle „öszödi beszéd” („az amit akkor mondtunk az volt a nem igaz; nem azok voltunk, akiknek látszódtunk” stb.).

4. Novák Előd és a nemzeti radikális elvekhez, értékekhez hű tagok kizárása, háttérbe szorítása, az ilyen eszmeiségű tagszervezetek feloszlatása, bizonytalan hátterű és célzatú karrieristák pozíciókba juttatása.

5. A bevándorlás-ellenes Alaptörvény-módosítás meg nem szavazása és a betelepítési kvóta-ellenes népszavazáshoz való félszívű hozzáállás, dacára annak, hogy mindkét nemzetpolitikailag fontos aktust a Jobbik kezdeményezte.

6. A Soros-terv és a vele járó, nemzetünkre leselkedő veszélyek bagatellizálása és ezen veszélyek társadalmi tudatosítását célzó kormányzati tájékoztatás támadása, ahelyett, hogy örültek volna annak, hogy az évekkel korábban csak a Magyar Fórumban, az általad szerkesztett egykori Magyar Jelenben és a hazafias portálokon olvasható háttérhatalmi tervekre és tettekre ráirányították a társadalmi figyelmet.

7.Az egész térség legalacsonyabb mértékű és egyre csökkenő mértékű kivándorlásának irreális felnagyítása valódi javaslatok helyett.

8. Az elmúlt 8 év kormányzási eredményeinek (pl. családi adókedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény, diplomás GYED, GYED extra, nők 40, a beruházások, az építőipar, mezőgazdaság, a háztartások fogyasztásának, a jövedelmek és a foglalkoztatás növelése, gazdasági növekedés, az infláció, az államadósság, az alapkamat és az államháztartási hiány csökkentése, közbiztonság javulása, rablóprivatizált nemzetstratégiai kulcságazatok, bankok és közüzemi szolgáltatók egy jelentős részének hazai kézbe juttatása, hazai vállalkozásokkal megvalósított infrastrukturális fejlesztések, jelentős hitelkihelyezés hazai kis-és középvállalkozásoknak, elcsatolt magyar közösségek felkarolása és a nekik jutó források megtöbbszörözése, kőkemény kiállás a kárpátaljai magyarok jogaiért és ütközés emiatt Ukrajnával, a nemzeti önrendelkezés védelme az EU-val szemben, visegrádi együttműködés kiépítése, keleti nyitás végrehajtása stb.) öncélú elhallgatása, tagadása jórészt balliberális mantrák használatával. Természetesen az építő kritikának helye van, például az, hogy az elcsatolt magyarok és egyenjogúságot követelő és önrendelkezési törekvéseinek teljesítésének megkövetelését kérjük a kormányzattól a szerb, román és szlovák viszonylatban.

9. Szégyenletes Canossa-járás a Spinoza Házban és balliberális műhelyekben, sajtóban, könyvíratás Havassal stb.

10. A bevándorláspárti LMP-vel és olimpiagyilkos, ultraliberális Momentummal közös kormányzás kilátásba helyezése.

11. 27 választókerületben „legesélyesebb ellenzékiként” balliberális jelöltek (közte 6 gyurcsányista) melletti taktikai szavazás propagálása, amely végül a DK Parlamentbe jutásához vezetett.

12. A korábban joggal bírált Alföldi Róbert munkásságának dicsőítése ("egyenesen feltétele egy normális országnak").

13. Lázár János migráció árnyoldalait bemutató bécsi videóüzenetének elkapkodott elítélése.

14. Vona behódoló, gratuláló levele a Kalergi-Soros tervet végrehajtó francia elnöknek, Macronnak.

15. Önrendelkezést feladó együttműködés a bosszúszomjas tervei érdekében a Jobbikban hasznosítható eszközt látó bukott oligarchával, amely 660 millió forintos bírsághoz és erkölcsi amortizációhoz vezetett.

16. A bizonytalan hátterű és motivációjú Márki-Zay Péter felfuttatása, támogatása, akinek első dolga volt a jelentős részben jobbikos verejtékkel elért győzelme után a szoci Botkától kapott EU zászlót a vásárhelyi városházára vinni és nem jobbikos, hanem szocialista alpolgármester maga mellé kinevezni; aki a kampányban sokszor balliberális jelöltek mellett állt ki jobbikos ellenében és többek között az EU iránti lojalitás közös nevezőjén szeretne most új „rendszerváltást” és az ellenzékváltó mozgalom önjelölt vezéreként tetszeleg.

17. Gyöngyösi Márton káros és kétes, „Segítenünk kell a menekülteknek, harcolni a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val” c. interjúja a European Security Journal nevű biztonságpolitikai lapnak, ahol kifejtette többek között, hogy „Orbán leegyszerűsítette a kommunikációját és politikáját, és ez a bolsevik időkre emlékeztet” és „Magyarországnak nincs más választása, mint a NATO-tagság”. Szerinte a menekülteken a genfi konvenció szerint igenis segíteni kell. „Abszolút. Ez nem kérdés. Ez az álláspontom, ami nem egyezik a kormányával. A kormány szerint mindegy, honnan jössz, nem fogadhatunk be téged. Van egy kerítés, maradj távol és megvédem az országot tőlük.” No comment…

Meglep, hogy ennyire érzékenyen érintett a kritikámból a kudarcos és eleve rossz koncepcióval meghirdetett béruniós európai polgári kezdeményezés, amely bizony a gazdasági összefüggésekhez minimális szinten értő emberek számára egyértelműen demagóg és a helyeselhető célra alkalmatlan volt, ezért nem kapott elég támogatást. Értem én, hogy a cél az volt, hogy ezzel legyen kommunikálható a Jobbik törekvése a hazai bérek növelése érdekében és az, hogy szeretné a valóban vérlázító kelet-nyugati bérkülönbségek csökkentését elérni. Ezt akarja minden józan magyar. De.

A kezdeményezés azonban csak akkor lehetett volna sikeres, ha kellő konkrétsággal azt irányozta volna elő, hogy az EU egyik alapnormájának számító egyenlő munkáért egyenlő bér elvét a következő módon kelljen alkalmazni: a több EU tagállamban működési helyekkel rendelkező társaság vagy cégcsoport a különböző tagállamokban található telephelyein azonos munkakörben munkát végző hasonló képzettségű, tapasztalatú munkavállalóknak azonos vagy meghatározott, ésszerű mértéknél nem nagyobb különbözetű bért köteles fizetni. Ez a megoldás közvetetten előmozdította volna a bérkiegyenlítődést. Az egyenlő bérezés nyakló nélküli kiterjesztése a munkát végzők minden körére viszont tönkre zúzta volna a külföldi cégekhez képest szerényebb tőkeerejű hazai kis- és középvállalkozásokat.

A most megválasztott frakcióvezető és elnökhelyettes-jelölt, Gyöngyösi Márton, a béruniós akció arca tudtommal még nem állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy hány aláírás gyűlt össze, mi lett azok sorsa és mennyiben került ez a szenzációs ötlet és mi a további terv ezen a téren. Bízom benne, hogy elnökké választásod esetén az egyik első intézkedésed lesz egy ilyen beszámoló bekérése és a fenti javaslatomat felkarolva nem ejtitek a témát most, hogy már nincs kampányhaszna.

Nagy vonalakban tehát a fenti súlyos és vállalhatatlan bűnök, hibák (és bizony nem „kommunikációs bakik”, ahogy írod) okozták a nemzeti radikális megosztottságot és a Jobbik választási kudarcát.

A fenti jelenségekre Budaházy György, Borbély Zsolt, Gonda László, Lenhardt Balázs és Morvai Krisztina mellett, nemcsak én hívtam fel a hazafias közösség figyelmét, de az elnöki ambícióidat támogató és alelnökségre bejelentkezett Novák Előd is, sokszor még keményebb hangvételben is (pl. „lopott közpénznek nem pártkasszában, hanem az államkasszában a helye”). Sőt tőle tudtuk meg nemrég azt is, hogy a Jobbik elnöksége 2015-ben az általad akkor helyesen felvetett déli határkerítés ötletét nem támogatta. Előd keményen fogalmazott ezúttal is:„Pártvezetésünk elvetette az ötletet, a "tűzparancs" szintjén kezelve a kerítés javaslatát, mondván: abszurd egy újabb vasfüggöny, ilyet az EU-ban nem lehet. E kishitűséggel szemben pedig a kormány megcsinálta.”

De ez történt - a nemrég szerencsére hatályon kívül helyezett drákói elsőfokú verdikttel 13 év fegyházra ítélt - Budaházy Gyuri és 16 társa ügyében is, akik a gyurcsányi boszorkánykonyhában gyártott koholt bizonyítékok alapján együtt összesen 125 év fegyházat kaptak az ellenük alaptalanul terrorizmus címén 9 éve zajló koncepciós eljárásban. A 2016. augusztus 30-i justizmord után a Jobbik rendelkezésére bocsátottam a közkegyelmi törvénytervezetemet, amelyet több hetes lobbizásod ellenére csak kiherélt formában támogatott a Jobbik elnöksége. Négy jobbikos képviselő (és nem a frakció egésze) végül csak egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amely nem amnesztiát célzott, hanem csupán azt, hogy egy, a kormány által majdan előterjesztendő törvény alapján enyhítő körülményként lehessen figyelembe venni a politikai motivációt. Ez a koncepció finoman szólva biztos, gyors és szabadságot hozó megoldást nem, legjobb esetben is csak legfeljebb 1-2 év csökkentést eredményezhetett volna, de azt is csak évek múlva, az ügyet pedig hibásan meghagyva az ügyészség és bíróság kezében.

Aztán egy második, későbbi futamban már jobbikos képviselői magánakcióként (Sneider Tamás-Gyüre Csaba) bement a javaslatom, amit a jogerős ítélet hiányára hivatkozással miatt sajnos nem vettek tárgysorozatba.

Hála Istennek azóta megsemmisítették a törvénytelen elsőfokú ítéletet,új eljárás lesz, de a közkegyelem még erősen időszerű, ezért az amnesztiát a mostani kormánytól a neki bizalmat szavazó nemzeti radikálisok joggal várjál el mielőbb.

Ebben a témában egyébként tavaly év végén nyílt levelet írtam (https://goo.gl/kufnxF) hozzád, amire nem kaptam máig választ. Engedd meg, hogy felidézzem belőle a legfontosabb és most is időszerű felvetést: „Nemzeti ügy a közkegyelem mielőbbi elfogadása, ezáltal a Gyuriék elleni jogerős ítélet megakadályozása.” Ezt ráadásul össze kellene kötni február elején az Országgyűlés választások előtti utolsó ülésszakán a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőri-ügyészi-bírói felelősségrevonását elévülésre tekintet nélkül lehetővé tevő Alaptörvény módosítással, amelyet tavaly ősszel Lázár János támogatásáról biztosított. Folyamatosan lobbizok mindennek érdekében a kormánypártoknál, mivel a megoldás kulcsa az ő kezükben van. Ehhez azonban bölcsesség és fokozott felelősség szükséges, kérlek Te is lépjél ennek érdekében.”

Igen tedd ezt, de kiemelten fontos, hogy ne pártügyként, hanem nemzeti ügyként kezeld az amnesztiát.

A déli határkerítéshez és a Budaházy közkegyelemhez tanúsított hozzáálláshoz hasonló hány csontváz lehet még vajon a szekrényben ?

Mindezeket Te is nagyon jól kell tudjad, lévén, hogy 2016 óta az elnökség tagja voltál, bár nyilvánvalóan ellenzékben (lásd Budaházy amnesztia ügy) és vélelmezem: nem támogattad ezt az önfeladó és kudarcos irányt.

Sőt – bár a választás után, amikor elvtelen módon már téged is célba vettek, Budaházy Gyuri melletti helyeselhető kiállásodat lejáratási eszközként használva - Te is joggal kritizáltad nemrég ezeket a tisztázatlan hátterű „tanácsadókat, például a Zsúrpubi nevű internetes újság főszerkesztőjét, Béres Ferenc Attilát, akiről – mint írod – „az interneten számos információ fellelhető, ám a jobbikosok zöme semmit sem tud róla, pedig ő volt az egyik személy azok közül, akik a Jobbik stratégiáját meghatározták és irányították a háttérből az elmúlt két évben”. Jogosan írtad (https://goo.gl/qRtfgo) ennek kapcsán nemrég hogy “mélységesen szomorú vagyok amiatt, hogy habonyi eszközökkel próbálnak beavatkozni a Jobbik elnökválasztási kampányába azok, akik ezt a mozgalmat foglyul ejtették és bezárták a budapesti pártszékházba.”

Közben persze nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor különös fontos a nemzethű erők véderejének felállítása és hadoszlopainak megerősítése: minden téren egyre jobban felpörög a háttérhatalmak útjában álló, nemzeti önállóság útját járó és a bevándoroltatást erőltető Kalergi-Soros tervvel szemben küzdő hazánk és a hasonló utat követő Lengyelország elleni támadássorozat. Az eddig hiába erőltetett 7. cikkelyes „atombomba” eljárás mellett („Sargentini jelentés”) a múlt héten az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az európai nemzetek felszámolásának újabb eszközét, a pénzügyi terror bevetését hirdette meg (https://goo.gl/Sfwrpd).

A jogállamiság liberális értelmezésű gumifogalmának önkényes alkalmazásával Soros kottája szerint kívánják a következő EU költségvetési ciklusban (2021-2027) megfosztani a nyugati gyarmatosításból kitörni szándékozó és a tömeges migrációt ellenző visegrádi tagállamokat felzárkóztatási forrásoktól. „Nem hagyjuk zsarolni magunkat!” vágott vissza (https://goo.gl/nWgQdU, a felszólalásának jelenlegi nézettsége: közel 82 ezer fő) keményen Morvai Krisztina Brüsszelben.

Tudod ő az az EP képviselő, aki esküjéhez hűen, és választáson kapott felhatalmazás irányának megfelelően bírálja évek óta egyre növekvő hatékonysággal és népszerűséggel az EU nemzetállamok elleni működését és védi hazánkat, példát mutatva minden képviselőnek.

És egyúttal ő az, aki elsők között ment le hívó szavadra bajtársként a déli végekre hozzád és tárta filmjeivel, felszólalásaival ország-világ nyilvánossága elé a 2015 elején megindult tömeges illegális migrációt, amellyel szembeni küzdelemben Te is keményen kivetted részedet.

Viszont ő az, akit nemzetpolitikailag értékes munkássága, Jobbik felemelkedésében játszott kulcsszerepe, és elvhűsége ellenére a választás másnapján tény, jogalap és ebből eredően eredmény nélkül „visszahívott” a Jobbik elnöksége. Ha jól tudom a Te szavazatoddal is.

Azért legalább tőled, már csak az említett bajtársias kiállás okán elvárható lett volna, hogy ezen önmagát minősítő és Jobbik megítélését tovább rontó lépés helyett a kudarc valódi okaival szembesítsd a vezetést és figyelmeztesd őket arra, hogy az esküjéhez hű és a sorozatos támadásokkal szemben hazánkat sziklaszilárdan védő Krisztina bűnbakká minősítése helyett - akinek köszönettel és tisztelettel tartoznak elévülhetetlen érdemeiért az őt minősíthetetlen hangvételben árulózó, biztos politikai állással részben neki is köszönhetően rendelkezők - jöjjön el az önvizsgálat és önkritika ideje és a visszatérés az eredeti, értékes nemzeti radikális célokhoz, elvekhez.

Petőfi sorai jutottak azonban eszembe leveled kapcsán:„Ne fogjon senki könnyelműen húrok pengetésihez, nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz.”

Ugyanis azt értem, hogy a Vona féle vezetés által balra fordított, elárult, identitásválságba került Jobbik irányítási jogáért most kampány zajlik. De Te ennek a vezetésnek a belső ellenzéke voltál, aki tudtommal nem támogattad azon lépések sorozatát, amelyeket most eufemisztikusan és feleslegesen „kommunikációs bakinak” nevezel. Te is nagyon jól tudod, hogy ezek nem azok voltak, hanem annál sokkal súlyosabb lépésekről van szó, amely a Jobbik hitelességét és politikai jövőjét drámaian aláásták.

Szerintem a kampányodban most egy alkalmatlan eszközt választottál, amikor engem szólítottál meg és egyúttal Krisztinát, ráadásul úgy, hogy a Jobbik mostani válságos helyzetét előidéző Vona-Simicska időszak általam tételesen kritizált, vállalhatatlan lépéseit sokunk számára érthetetlen, sőt saját kampányod szempontjából is előnytelen módon megvéded. Vagy egy kötelezően megteendő körnek érezted, hogy elhatárolódj tőlünk, akiket még mindig széles körben becsül és tisztel a hazafias közösség ?

De nincs gond: ezzel a levéllel segíteni kívánom a törekvéseidet és egyúttal a tisztánlátásodat, a hozzád hasonlóan gondolkodókéval együtt.

Veled és Dúró Dórival szemben ugyanis nem mi indulunk a Jobbik elnöki-elnökhelyettesi tisztségért, hanem Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton. Velük kellene megütköztetni az érveiteket. A legjobb az lenne, ha hazafias közösség szélesebb körei is megismerhetnék az elnökjelöltek programját. Minapi közleményedben azt írod: „már olvasható az elnökjelölti szándéknyilatkozatom a kizárólag jobbikosok számára elérhető oldalon.” Mivel ez sajnálatosan nem nyilvános, ezért a nyilvánosságnak szánt üzeneteidből és eddigi munkásságodból tudjuk csak összerakni, hogy mi a programod, mik a céljaid és azt milyen eszközökkel szeretnéd elérni.

A már kissé elfáradni látszó, de egykor nagyon izmos Hatvannégy Vármegye Mozgalom és Ásotthalom község élén már sokszor bizonyítottad, hogy tudsz a cselekvő hazafiság mezején mozogni.

Most a nyílt, őszinte beszédnek és a nemzetvédő cselekvő hazafiságnak egyszerre van helye. Mert – ahogy Illyés írja - „Növeli ki elfödi a bajt”. Ne fedd el a bajt, mert ezzel bizony növeled.

Kedves Laci !

A leveledben írtak nyomán úgy vagyok kénytelen konstruktív bírálatot megfogalmazni, hogy közben annak drukkolok, hogy sikerüljön Neked és társaidnak a nemzeti radikalizmus vizére visszakormányozni a megbukott Vona és tanácsadói, tettestársai által meglékelt Jobbik-hajót.

A nyílt leveled apropóját képező közleményem egyik kulcsgondolata most időszerű igazán és az opportunista vonallal szemben általad is jól használható, ezért a figyelmedbe ajánlom: "Ha a még nemzetben gondolkodni képes jobbikos honfitársaink nem kényszerítik ki az önvizsgálatot és önkritikát, akkor a Jobbik esküszegő vezetés által meglékelt hajója menthetetlenül elsüllyed.”

Vedd azonban észre, hogy az országgyűlési választási kampány véget ért ! A FIDESZ-KDNP kétharmados többséget szerzett, kormányalakításra készül, elsők között tervezi elfogadni a Soros zsoldosok szükséges és arányos megregulázását, kiebrudalását célzó a STOP SOROS ! törvénycsomagot és a hazánk a betelepítési tervvel szemben védelmét szolgáló Alaptörvény módosítást. Nemzethű hazafi számára fel sem merülhet ezen javaslatok megszavazásának bármilyen okból történő elmaradása, ez alapvető elvárás.

De akkor mi szükség van arra Laci, hogy a Jobbikon belüli önkritika, önvizsgálat, megtisztulás és elszámoltatás követelése helyett a megbukott, balliberális hangszerelésű “zorbánozós” , “kivándorlós” kampánylózungokat puffogtatva a Fidesz-KDNP állítólagos „nemzetellenes lépéseit” bizonygasd, elhallgatva- mentegetve-minimalizálva a Vona féle vezetés kapitális bűneit, hibáit ? Ráadásul semmit sem tudtunk meg tőled arról, hogy mit és hogyan tervezel a Jobbik élén a nemzet érdekében. Ez bizony mellényúlás a javából.

Különösen a nemrég általad írtak fényében (https://goo.gl/iBmR39): „És ehhez nem kellett szembeköpnöm sem magam azzal, hogy "amit 2010 előtt mondtam, az nem volt igaz". Az is igaz volt, akkor is a népem iránti szeretet vezérelt, és most is. Akkor is a hazámat szolgáltam, ahogy most is.”

A közösségi oldaladon tanulságos olvasói vélemények sora is ezt kifogásolja joggal, néhány ízelítő:

- „Hát Toroczkai Úr, ha ugyanazokat a szólamokat fújja, mint a bukott liberális pártok, - akkor oda is tartozik! Ezt végtelenül szomorúan konstatálom....!”

- „A kampánynak vége. Előre kellene tekinteni. A Jobbik tetszik-nem tetszik elárulta a szavazói jó részét. Helyettük a bukott baloldalról érkező szavazók s….t nyalják. Ideje lenne eldönteni, hogy jobbra, vagy balra.”

- „Amíg Laci nemzeti ügyekben képes együttműködni a Fidesszel is akár, addig szimpi lesz, de amint csupán habonyozni fog, süllyedni fog a népszerűsége. Amíg dolgozik népszerű lesz, amint a marketing fontosabb lesz neki, mint a munka, akkor bukni fog.”

Az említett bűnök és hibák Vona lemondása óta is újabbakkal tetéződtek, ízelítőnek néhány:

1. „Demokrácia követelő” közös tüntetések a választási eredmények ellen a balliberális pártokkal és „civilekkel”. Te is rész vettél az elsőn, pedig már akkor látszódott, hogy ez ősi ellenségeink, a szemkilövetők és szadesz utódok, illetve a Soros hadsereg projektje. A téged emiatt kritizáló egyik követődnek azt írtad nemrég, hogy „egyszer mentem ki, amikor civilek szervezték. Most azt látom, hogy egy formálódó új politikai párt kezd rátelepedni, így már nem mentem.” Reméljük sokan, hogy ez így is marad, elég volt ebből a „szörnyű, rettenetes” élményből egy is, ugye ?

2. Egyeztetés parlamenti ellenzéki összefogásról az Országgyűlésbe jutott EU párti, szemkilövető és migránssimogató balliberális törmelékpártokkal, pártocskákkal. Hová jutott a Jobbik ?

3. Az alakuló Országgyűlés holnapi ülésezését megakadályozni kívánó anarchista-sorosista akciókkal szembeni védelmet szolgáló azon kordon lebontásának meghirdetése, amely a népképviseleti szerv működése szempontjából térben és időben korlátozottan szükséges, és amely nem vethető össze a Gergényi féle, 2006-2007 közötti, hosszú hónapokon át alkalmazott „műveleti területi” térlezárással. Nem kell jóstehetség ahhoz, hogy ha ehhez a Soros gyülevész társasághoz csatlakozik ismét a Jobbik, az a remélt eredeti nemzeti radikális irányba való fordulás helyett tovább viszi a szakadék széle felé ezt a jobb sorsra érdemes, de mára politikailag és pénzügyileg tönkretett és mozgalmi bázisától megfosztott, lelkét vesztett formációt, tovább zajlik az agónia és a mélyrepülés. Azt azért megnézem, hogy élősoros kordon esetén mihez kezd a „hős” frakció az utóbbi 8 évben egyébként egyetlen kormányellenes tüntetést sem feloszlató rendőri kötelékkel, szemben a megelőző 8 évvel, amikor ez Gyurcsányék utasítására a nemzeti radikálisokkal szemben napirenden volt. Sokat szívtuk emiatt akkor együtt a könnygázt, nemde ?

-

- 4. A EU-ből való kimozdulás irányának bírálata: Balczó Zoltán jobbikos EP képviselő az Európai Ügyészséget támogatni nem kívánó Morvai Krisztinát azzal bírálta teljesen megalapozatlanul minapi közleményében, hogy „mára már az Európai Unióból kifelé lépdelő Fidesszel együtt szavaz az elszámoltatás ellen.” Amiből az következik, hogy az egyre diktatórikusabb és nemzetellenesebb EU-ból való, túlélést szolgáló kilépés gondolata is elítélendő ezek szerint már a jelenkori Jobbik részéről, dacára annak, hogy 2014-es választási program erről még ezt írja: „Amennyiben az Unió továbbra is a brüsszeli központú birodalomépítés irányba halad (saját megj.: keményen erről van szó), hazánknak meg kell fontolnia, hogy saját megmaradása, érdekérvényesítése és gyarapodása céljából kilépjen ebből a közösségből, és újragondolja nemzetközi viszonyrendszerét. Ezt a lépést természetesen egy népszavazás következményként lehetséges megtenni.”

Utóbbi pont kapcsán fontos rögzíteni a múlt heti EP ülésen szavazásra került szóban forgó javaslat (https://goo.gl/rJH5U6) azért nem volt támogatható a visszaélések, csalások elleni fellépéssel egyetértő hazafias képviselők számára, mert annak 10. pontja „felhívja a részt vevő tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kezdjék meg az előkészítő munkát az Európai Ügyészség lehető legrövidebb időn belüli elindításához”. Márpedig ezen szerv egy veszélyes trójai faló, amely a nemzeti önrendelkezés uniós korlátozásának egy ravasz és lopakodó eszköze, amely a közösségi pénzügyi források büntetőjogi védelmének álságos leple alatt a nemzetállamokat felszámolni kívánó háttérhatalmi erők becsempészett ökleként is működhet rövidesen egyre bővülő hatáskörökkel. Percek alatt az EU kritikus vélemények gyűlöletbeszédként való üldözésének és ezáltal a renitens tagállamok megtörésének kemény eszközévé válhat.

Hazafias megközelítésben egy ilyen föderális intézmény, mint az Európai Ügyészség hazai szervek felé emelése a nemzet érdekeivel ellentétes. Még akkor is, ha vannak egyébként elítélendő visszaélések a közpénzek és EU pénzek terén, mint sajnos mindenhol az EU tagállamaiban. Ugyanakkor fontos, hogy a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét tavaly 12 évre növelte a magyar Btk., ezért ciklusokon átívelő bűncselekmények miatti utólagos felelősségre vonás feltétele megteremtődött, tehát hiába védi az ellenzék szerint aktuális kormányt a hozzá lojális ügyészség, előbb-utóbb a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz.

2013. október 14-én az Országgyűlésben az Európai Ügyészségről szóló uniós rendelet-tervezetet ellen érvelt a Jobbik is helyesen, azt a nemzeti szuverenitást veszélyeztető, ezért elutasítandó szupranacionális intézménynek minősítve. Nem véletlen, hogy a sorosista ellenzéki alakulatok Európai Ügyészséget követelő táblákkal vonulnak mostani tüntetéseiken.

A frakciónk vezérszónoka Balczó Zoltán volt, aki akkor még egyetértett velünk az EU Ügyészség elutasításában: „Természetesen a Jobbik is egyetért a fő céllal, azzal, hogy az európai uniós pénzek felhasználásának szigorú ellenőrzésére van szükség. Csak meggyőződésünk szerint a jelenleg rendelkezésre álló intézmények, tagállamok szorosabb együttműködésével ez megvalósítható.”

Ma már a Jobbik, az összes balliberális párthoz hasonlóan azt követeli döbbenetes módon, hogy hazánk csatlakozzon ehhez a birodalmi érdekeket szolgáló szervezethez, amelyből a kormány helyes döntése alapján Dániához, Lengyelországhoz, Egyesült Királysághoz és önrendelkezésüket szolgáló más tagállamokhoz hasonlóan nem csatlakoztunk.

Ebben a vitában mondtam el a következőket:

„Tehát a nemzeti szuverenitás védelme mellett mindaddig, amíg megvédhető Magyarország érdeke az Unió keretén belül, védjük meg maximálisan. Ha viszont már nem védhető meg, akkor egyetlenegy megoldás marad: elő kell készíteni, meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unióból való kilépést.”

Ezt az irányt várja a hazafias közvélemény a Jobbiktól, de a kormányerőktől is. Ez és a nemzeti elkötelezettség egy igen masszív összekötő kapocs, de emellett még van tucatnyi közös nevező az első és második jelenlegi magyar politikai erő között. Sokkal több ilyen van, mint ami jelenleg elválasztja a két erőt, és tengernyivel több köti össze őket, mint a Jobbikot és a balliberális pártokat. Az előbbi egy kézenfekvő, természetes szövetség, az utóbbi természetellenes, működésképtelen és kudarcra ítélt a Jobbik és a nemzet szempontjából is. A választási eredmény szerencsére kizárta, hogy élesben teszteljék Vonáék ezt torz, új-baloldali szövetséget.

A Fidesz melletti szavazásra sok hazafit ennek jogos réme inspirált, akik sokkal inkább az Ausztriában azóta már meg is valósult olyan együttműködést várták volna, amelyben a radikálisabb nemzeti párt rendpárti vonalú, ellenőrző, kritikusan támogató, biztosítékot adó szerepet játszik akár egy koalíciós kormányban is. A nyugati szomszédoknál a nemrég a néppárttal közös koalíciós kormányban a második helyezést elérő Szabadság Párt kezében került hat minisztérium, közte a nemzetvédelem szempontjából kiemelkedő külügyi, belügyi és honvédelmi tárca.

Ne légy részese több ilyennek ballépésnek (milyen beszédes a nyelvünk...) és akadályozd meg az újabbakat, ellenkező esetben hitelességed forog kockán !

A Fideszt illető kritikád tekintetében nem tisztem annak tételes elemzése, egyes elemeinek vitatása, hiszen az elmúlt időszakban is, meg korábban is többször elmondtam, leírtam (sőt képviselőként 2010-2014 között is), hogy az elmúlt nyolc évben voltak vállalhatatlan tettek és vannak vállalhatatlan arcok. A mostani kormányalakítási tervek már a tisztulás irányába mutatnak: sok csere várható, egyre inkább jönnek olyanok, köztük patrióta fiatalok, akikhez semmilyen kétes vagy vitatott ügy nem kapcsolható és központi elemként jelölték meg a magyarság gyarapodását, a demográfia ügyét.

Azért néhány dolgot tegyünk tisztába, követve az általad felvetettek sorrendjét:

1. „Elszámoltatást ígértek, de Gyurcsányékat futni hagyták.”

Erről tudnék sokat mesélni, milyen módon léptem fel magam is a 2006 őszi rendőrterror miatti teljes körű felelősségre vonás érdekében. Azonban ne felejtsd el, hogy a rendőri vezetők ellen Gulyás Gergely a közösen végzett országgyűlési vizsgálatok alapján feljelentést tett. Sajnálatos, hogy az ügyészség és bíróság koprodukcióban hozta össze a végül igen szánalmasra sikerült jogerős, zömében felmentő ítéletet a rendőrvezetők elleni perben, amelyben végül Gergényit az MTV székház nem megfelelő védelme miatt minimális pénzbüntetésre ítélték. A szemkilövetések, a tömeges verések, kínzások, embervadászatok, viperázások, könnygázsortüzek, lovasrohamok miatti felelősségből kimosták. A Gyurcsány elleni feljelentéseinket pedig nem követte sem gyanúsítás, sem vádemelés, az ügyészség sem jól állt hozzá.

De a végeredményben annak a bíróságnak is meghatározó szerepe volt, amelynek soraiban máig ott feszít és előrelépésének elmaradása miatt magát jogaiban sértve érző 2006 őszi vérbíró, aki mellett az MSZP-vel együtt állt ki a Jobbik nemrég az Országgyűlésben.

Azt is érdemes tudni, hogy George Soros emberei nem csak az Európai Unió vezető testületeiben, számos tagállam kormányában, és hazai nemzetellenes pártokban, álliberális-álcivil-áljogvédő szervezetekben vannak jelen, de keserű nemzeti jogvédői tapasztalataink szerint beszivárogtak a magyar államszervezet számos ágába, így az ügyészségbe és bíróságba is és ott együttműködve a régi rendszer embereivel és a rejtőzködő liberálisokkal rombolják a bírói függetlenség leple mögé bújva jogállamiságot, illetve hoznak sorozatosan nemzeti szervezetekkel és személyiségekkel szemben, szakmai szabályokat sértő és világnézetileg elfogult döntéseket. Ezért is kell rendet tenni a bíróságok és ügyészségek háza táján, remélem erre mielőbb sor kerül.

2. „Minősíthetetlen pártpropaganda-eszközzé züllesztették a közmédiát, ahol a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik 2-3% műsoridőt kap.”

A közmédiában számtalan, nemzeti tudatot, nemzeti összetartozást és keresztény hitet erősítő, ismeret-terjesztő hasznos és fontos műsort (pl. Határok nélkül stb.) sugároznak nap, mint nap, ilyen sommás vélemény súlyos arányérzékbeli tévedésre utal. Természetesen a politikai tartalmú műsorok tekintetében a kiegyensúlyozottság növelésének igénye jogos, de pusztán ezen mérni a közszolgálati sajtószerveket hiba és pártcsőlátásra utal.

3. „Orbán Viktor fő szövetségese a korrupt és háborúkat generáló, és ezáltal a migráció felgyorsulásáért is felelős Benjámin Netanjahu. A Fidesz a még csak nem is európai Izraelt ötödik államként bevonta az Európai Unió egyik utolsó reménységét jelentő Visegrádi Együttműködésbe (V4), tálcán kínálva ezeket az országokat annak az Izraelnek, amelynek korábbi elnöke arról beszélt, hogy Izrael - modern gyarmatosítóként - felvásárolja Lengyelországot és Magyarországot.”

Először is nem értem miért lenne az EU utolsó reménye a visegrádi együttműködés: ez a szövetség éppen az EU gyarmatosító diktátumai ellenében és egy nemzetállami alternatív együttműködés szellemében jött létre, és indokolt regionális további bővítése (pl. horvátok, bolgárok, megfelelő feltételek esetén románok). Bár a nemzeti identitás védelme és a Soros birodalom elleni harc terén lehetnek közös pontok, nekem sincs ínyemre ez a szoros partnerkedés a palesztinokat máig karanténban és terror alatt tartó, számos ENSZ határozatot sértő állammal szemben. Azonban ha ez a kooperáció nem a gyarmatosítást kiszolgáló szervilis önfeladás és a „merjünk kicsik lenni” elv mentén, hanem kölcsönös előnyök és érdekek mentén zajlik, kontrollált és átlátható keretben az már nem kockázatos. Sőt a nyugatról állandóan irányunkban szajkózott antiszemitizmus vádja ellen is immunitást ad. De nincs és nem lehet szó V4-be való bevonásról, csupán Kínához hasonló, keleti nyitásba illeszkedő kapcsolatról. Súlyos csúsztatás azt állítani, hogy Orbán Viktor fő szövetségese Netanjahu, tehát a lengyelekhez képest is szorosabb Izraellel a kapcsolat. Ha ezt alátámasztó tényeket mégis ismersz, azt viszont mielőbb hozd nyilvánosságra.

4. „Tisztességes, a politikától távoli magyar vállalkozások már el sem mernek indulni a nagyobb közbeszerzéseken.”

Ha a közbeszerzési tájékoztatókat elolvasod nyomban meggyőződhetsz arról, hogy erről nincs szó, azonban arról a nemzetgazdaságilag üdvös trendről igen, amelynek keretében végre döntően hazai cégek és nem a külföldi vállalatok és hazai fiókvállalataik, illetve a rablóprivatizátor balos tőkéscsoportok tarolnak mindent az állami beruházások során. Ez minden patrióta szemléletű államban így van. Nem az a baj, ha egy közbeszerzési tenderen egy kormányközeli cég nyer, hanem az, ha nem az ő pályázata a legjobb ár, minőség és szakmai referencia szempontjából. Az ilyen gyakorlattal viszont szakítani kell.

5. „Az előjogokkal és állami pénzekkel kitömött Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a többiek luxushóbortjaikkal provokálják a gyorsuló ütemben kivándorló magyarokat.”

A bulvársajtó szintjén elsütött mondatod kapcsán jelzem, hogy Vajnánál nem a „hóbortjai” az igazán problémásak, hanem az, hogy nem tudunk arról, hogy az idei Hunyadi Mátyás emlékévre nagyívű történelmi film készülne egyik legjelesebb királyunkról és az elmúlt 8 évben sem sok jelentős, magyar szempontból értékes film készült állami részvétellel, pedig jól aktualizálható téma lenne bőven (pl. Hunyadi János élete). Ezen változtatni kell és persze azon is, hogy kiváltságosok előjogokat élvezzenek.

A kivándorlás azonban szerencsére csökkenő ütemű, sőt megindult egyre növekvő ütemben a visszavándorlás. Ebben is nagyot lehet alkotnia a Jobbiknak, mivel a fiatalok nyelvén jobban ért: de nem ráerősítenie kellene a kivándorlási kártyát puszta kormányszívató eszközként használó balliberálisok üzeneteire, hanem megvalósítható, vonzó és állam által felvállalható programjavaslat-csomagot kellene kidolgoznia és működtetnie családalapítás és nemzetépítés érdekében történő a külföldön dolgozó hazacsábításról.

6. „A Fidesz eddig semmilyen hatékony intézkedéssel nem tudta csökkenteni a kivándorlást.”

Az előző pontban már utaltam rá, hogy csökken a kivándorlás üteme, amely ebben a régióban így is a legalacsonyabb és megindult egyre növekvő mértékben a visszaáramlás. Ehhez számos – levelemben korábban már említett - kormányzati intézkedés járult hozzá, de különösen a jövedelem-növekedés minden téren, különösen az egészségügyben, építőiparban, a gazdasági stabilitás és növekedés, a külső és belső biztonság, számtalan otthonteremtési és családpolitikai intézkedés, adócsökkentések stb.

7. „A Fidesz a letelepedési kötvény-programmal, a tranzitzónákon keresztül beengedett "oltalmazottakkal" és a simán befogadottakkal az elmúlt évek során több tízezer migránst engedett be Magyarországra, miközben a migráció megállításáról beszél.”

A letelepedési kötvény ötletét és gyakorlatát magam sem tartottam 2013-as bevezetésekor helyesnek és most sem tartom annak. Megszüntetése indokolt (tavaly márciusban felfüggesztésre került), mivel már gazdaságilag sem előnyös hazánknak, a kezdeti időszakkal ellentetében és teret adott átláthatatlan közvetítő cégek extraprofitszerzésének. Ezzel együtt azonban szó sincs beengedett több tízezernyi migránsról: a letelepedési kötvények alapján családtagjaikkal együtt 19 885 fő kapott EU szintű letelepedési engedélyt, zömük az EU más tagállamaiban ténylegesen letelepedő háromszoros nemzetbiztonsági szűrésen átesett kínai és orosz, akik tehát–szemben a Vörös Hadsereggel – 300 ezer eurós államkötvény jegyzése, azaz fizetés ellenében bejöttek, de tovább is mentek.

Emellett pedig az EU tagállamaiban a legalacsonyabb arányú a menekültügyi státus megadása hazánkban, köszönhetően a 2015. évben megalkotott szigorító jogszabályoknak, tehát szó nincs fű alatt beengedett tízezrekről. A valóságban a tranzitzónába belépő és menedékjogi kérelmet benyújtók közül 2017-ben csak 1216-an kaptak "oltalmazotti" státuszt ami – szemben az ellenzék állításaival – egyáltalán nem jelent letelepedési engedélyt és a magyar állampolgárság megadását sem. Ezt az olcsó demagógiát engedd át a hazafiatlan ballib ellenzéknek.

Erről a “drámai beengedési hullámról” a sorosista Helsinki Bizottság egyik szakértője így panaszkodik, ami azért más megvilágításba helyezi az ügyet: „Tavaly egyébként összesen 3397 menedékkérelmet adtak be Magyarországon. Azért ennyire keveset, mert a magyar állam önkényesen csak napi tíz kérelmezőt enged be a röszkei és tompai tranzitzónába. A tranzitzónás menekültügyi eljárás után ezért azok a családok, amelyeket nem fogadunk be, idegenrendészeti szállásra kerülnek, ahol egy hónapig tartózkodhatnak. Utána szabadulva továbbállnak Nyugatra. Az 1216 védelmet kapott emberrel gyakorlatilag ugyanez történt: egy hónapot kaptak arra, hogy nyílt menekülttáborban legyenek Vámosszabadin. Ez alatt az idő alatt meg kellene tanulniuk magyarul, munkát és szállást kellene találniuk. Ezután még néhány hónapig jár nekik egészségügyi ellátás, de utána minden állami segítség megszűnik. Ezért ők ugyanúgy továbbállnak, mint akiket nem fogadtunk be.”

8. „A Fidesz valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta annak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnak a 2019-re vonatkozó finanszírozását, amely tulajdonképpen a bevándorlók letelepedését segíti az Európai Unió valamennyi tagállamában.”

Nem igaz amit írsz: szó nincs tételes pénzügyi döntésről, hanem csak az történt, hogy az Európai Parlament (EP) minden évben elfogad egy ajánlást arról, hogy milyen forrásokkal kapcsolatos szempontok, irányok jelenjenek meg legyen a következő évre vonatkozó uniós költségvetésben és ezt támogatták a Fidesz képviselői, Krisztina radikálisabb volt: ő nemmel szavazott. De ez a szavazás nem döntött el semmit, illetve enélkül is átment volna a javaslat.

A költségvetési javaslatot az Európai Bizottság nyújtja majd be, és az EP és az Európai Tanács (állam- és kormányfők testülete) együtt fogadja majd el.

Az idén március 15-én elfogadott EP állásfoglalásnak sok eleme támogatható volt így például a kohéziós pénzek növelése, az ifjúsági munkanélküliség kezelését célzó források emelése, különösen a gazdaságilag elmaradott uniós régiókban, a kis- és középvállalatok kiemelkedő szerepének hangsúlyozása és forrásainak emelése.

Az ajánlás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal foglalkozó 18. pontja többek között azt mondja ki, hogy az uniós költségvetésnek megfelelően kell finanszíroznia a migránsok származási országában, valamint a menekülteket befogadó országokban végrehajtott intézkedéseket, ideértve többek között a szegénység, a munkanélküliség, az oktatási és a gazdasági kihívások, valamint az instabilitás kezelésére irányuló intézkedéseket és egyúttal az irreguláris migráció kezelését, tisztességes visszaküldési stratégiákat. Ezek magyar szempontból támogathatók, ugyanakkor kétségkívül ebben a pontban szerepelnek sunyi árukapcsolt elemként az áttelepítési programok, legális migrációs politikák és a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációjának előmozdítása is.

Az európai parlamenti szavazások kapcsán Morvai Krisztina részére készített szavazati ajánlásokkal évek foglalkozó szakértőként nagyon jól tudom, hogy a szavazások során sokszorosan összetett szempontokat kell mérlegelni és nem könnyű egy ilyen döntés, főleg ha a napi politika faék egyszerűségű mérlegére teszik.

Egyrészt teljesen tipikus elem, hogy a Bizottság és EU lojális EP képviselők előterjesztései a legritkább esetben „tiszták”. Rendszeres szövegezési gyakorlatuk, hogy a patrióta megfontolás szerint támogatható elemek mellé belecsempésznek az EU fősodratú liberális politikájának megfelelő fordulatokat. Így sokszor a legevidensebben is támogatható előterjesztéseket is telerakják migránspárti, LGBT párti, abortuszellenes, ultra-genderista és szuverenitás-ellenes elemekkel, így a szavazásoknál különös gonddal kell eljárni.

Ilyen volt legutóbb az őshonos európai nemzeti közösségek érdekében történő EU norma-alkotást sürgető, emiatt támogatható – végül elfogadást nyer - állásfoglalás, amelyet rendesen megszórtak csomagkapcsolt elemként a homoszexuálisok jogainak védő rendelkezésekkel. Ezek miatt sokszor az egész előterjesztést elutasítják a patrióta képviselők, de ha a javaslat olyan, hazafias megközelítéssel is jó szívvel támogatható és különösen pénzügyi vonatkozású, forrásnövelő részt is tartalmaz, akkor nem ördögtől való a támogatás a fenntartások hangoztatása mellett kisebbik rosszként. Erre szolgál a szavazatmagyarázat intézménye, amit szóban és írásban is meg lehet tenni. De a legjobb döntés kétségkívül a tartózkodás vagy elutasítás lett volna.

Az eset kapcsán nyilván elgondolkodtak a Fidesz képviselői, és lám egy friss, idei áprilisi, hazánk számára egyébként kedvező irányú kohéziós előterjesztés kapcsán („A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése”) már tartózkodtak, sőt írásbeli szavazatmagyarázatban tették egyértelművé ennek okát, utalva arra, hogy „a dokumentumban megjelenik a menekültek és bevándorlók társadalmi befogadása támogatásának gondolata, és ezzel összefüggésben a kohéziós források használata…” és „Európa népesedési problémáira nem a bevándorlás a megfelelő válasz, és a bevándorlóknak, menekülteknek is az a legjobb, ha származási országaikban segítjük őket, és nem Európába hozzuk a problémáikat.”

A fentiekből következik, hogy ebben a Fideszt érintő kritikád körében alapvető tévedésben vagy: a jogosan kritikával illethető jelenségek nem egy rendszerszintű nemzetellenes politika részei, hanem a kormányzati működés felszámolandó és korrigálandó hibái, ezt joggal várja mindenki.

Tudom igen hosszú lett e levél, de remélem nem gyürkőztem neki hiába és átmegy az üzenet.

A Jobbik közelgő tisztújítása kapcsán villant be az emlékezetes atlantiszi jelenet (https://goo.gl/fa5eg7) az „Erik, a viking” c. filmből. A süllyedő sziget vezetője elmerülése utolsó pillanatáig is azt bizonygatja nevetséges módon, hogy: „Javaslom ragaszkodjunk a tényekhez: Atlantiszunk nem fog elsüllyedni.” Diadalittasan szónokolja a betörő víztől egyre rémültebb népnek: „Nincs semmi baj, ezt mondom én is, ne hallgassatok a vészmadarakra. Tudom, hogy egyesek mit mondanak most. Hogy eljött az a bizonyos nap és a sziget elsüllyed. Ne hallgassatok a vészmadarakra minden a legnagyobb rendben.” Az egyre növekvő vízszint miatt aggódó népnek szánt figyelmeztető mondatra a süllyedéssel kapcsolatban pedig az uralkodó megjegyzi: „ez a tények tudatos hamisítása, remélem hamar leleplezzük a rémhírterjesztőket…” Végül a hajóra szállt józanok unszolása ellenére is a süllyedő sziget egyik épülete tetején a „Nem süllyedünk !” rigmust ismételgető uralkodó a mellette kitartó lakájokkal együtt „Nyugalom minden rendben, nem süllyedünk.” utolsó szavakkal az ajkán bugyborékolva elmerül a mindent elborító tengerben.

A fenti történet szerinti süllyedő vezérkar szerepét hagyd meg azoknak, akik tovább kívánják vinni a már eddig is hatalmas károkat okozó vonaista irányt, Te pedig szabadítsd ki a foglyul ejtett mozgalmat a budapesti pártszékházból és és kormányozd el a hajót a zátonyok közül a nemzeti radikalizmus nyílt vizére bajtársaiddal együtt. Magad írtad, hogy „ha egy olyan kiváló emberekből álló párt, amely három egymást követő választáson sem jut a kormányzás közelébe, az végleg elveszíti esélyét, hogy valaha is győzzön, hacsak nem iktatja ki azt az akadályt, amely a növekedését meggátolja…”. Nos akkor hajrá ! Gondolom nem szorulsz egykori vezetőkből tanácsadóvá avanzsált megmondóemberekre és oligarchapénzekre sem.

Múltad és gyökereid is arra köteleznek, hogy hajtsd végre e mentőakciót és kemény kézzel tegyél rendet, legyen elszámoltatás is és rehabilitáció a megalázottaknak, meghurcoltaknak, kitaszítottaknak !

A Hatvannégy Vármegye Mozgalom indulójában (https://www.youtube.com/watch?v=I2oO84f5uq4) általad írt sorok most világos utat szabnak Neked és támogatóidnak:

„Az ellenállás mi magunk vagyunk!

A cél előttünk! Meg nem alkuszunk!

Rombolunk falat! Építünk várat!

Ős Istenünkkel védjük Hazánkat.”

Legvégül bajtársi üdvözlettel ajánlom figyelmedbe Benedek Elek nagyon időszerű intelmét, különösen annak harmadik és negyedik mondatát, mivel az első két mondat tekintetében nem szorulsz intelemre:

„Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra.

Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT” !

Budapest, 2018. május 7.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd