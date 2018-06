Anyaország :: 2018. június 5. 13:04 ::

Kiállt a Soros-agymosoda mellett, mennie kell Orbán volt miniszterének

Még júniusban el kell hagynia a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) elnöki székét Pálinkás József akadémikusnak, az első Orbán-kormány oktatási miniszterének, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökének. A 24.hu információja szerint eldőlt, hogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter új embert nevez ki a közel 100 milliárd forintos éves fejlesztési keret felett diszponáló hivatal élére.

Az előző ciklusban még az NKFI volt a magyar innováció csúcsszerve, de az már korábban világossá vált, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem elégedett a teljesítményével. A számos fejlesztési területet összefogó új innovációs tárca létrejöttével a helyzet jelentősen megváltozott, és miután kiderült, hogy Palkovics személyesen – államtitkár közbeiktatása nélkül – kívánja felügyelni a területet, csak idő kérdése volt a személycsere.

Pálinkás József 2015 óta tölti be az NKFI vezetői posztját. Intő jel lehetett számára, hogy az utóbbi időben politikai támadások érték a kormányoldal médiájában. A választás után a Pesti Srácok – majd a cikket átvéve Bayer Zsolt – egyenesen az „Orbán-ellenes tudományos elit” szószólójának titulálta az akadémikust, Orbán volt miniszterét.

A Pesti Srácok szerint Pálinkás a tavalyi CEU-botrány idején „nyíltan szembefordult a kormánnyal”. Nyilvánosan megvédte a Soros által alapított egyetemet, és azt is mondta, hogy a kormányzat intézkedései "az egyetemi és akadémiai közösség egy részében – jelentős részében – nem találtak olyan fogadtatásra, amelyet pozitívnak nevezhetnék".

A kormánypárti lap azt is megjegyezte: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzetközi tanácsadó testületének tagjai állítólag megfenyegették Pálinkást, ha nem határolódik el a kormány CEU-ellenes lépéseitől, akkor lemondanak. „Persze akkortájt más kormánytisztviselőkre is erős külföldi nyomás nehezedett az ügyben, de ők kibírták, és nem hódoltak be Soros embereinek” – jegyezte meg a selyemzsinórt küldő Pesti Srácok. Amely már április közepén felvetette, hogy amikor az új kormányzati struktúra kialakítása kerül napirendre hasznosabb lenne olyan embereket előtérbe helyezni, akik a kormányzati feladatok elvégzését tartják elsődlegesnek, és nem igyekeznek mindenáron a „nemzetközi tudományos közvélemény” elvárásainak megfelelni.