Toroczkaiék kikérik az állambiztonsági iratokat a zsidó kötvényesekkel seftelő kommunikációs igazgatóról

Toroczkai László szerint Radnai Lászlót, a Jobbik kommunikációs igazgatóját "mások küldték a pártba", és hogy ezt leleplezzék, kikérik a kommunikációs igazgatóról szóló iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától - írta a Ripost hétfőn.



Radnai László, a neo-Jobbik letelepedési bizniszes kommunikációs igazgatója

A kormány faliújsága a Jobbik elnökválasztó kongresszusán elmondott Toroczkai-beszédre hivatkozva, melynek felvétele az ásotthalmi polgármester Fb-oldalán (és portálunkon is - a szerk.) megjelent, azt írta: "Toroczkai László arról beszélt, a párt első számú árulójának Radnai Lászlót tartja". Az ásotthalmi polgármester szerint a kommunikációs igazgatót mások küldték a pártba, és Radnai "feladatot teljesít". A Ripost információi szerint Toroczkai és emberei "sarokba akarják szorítani, le akarják leplezni Radnait", akinek tevékenységéről tudomásuk szerint "tekintélyes aktát őriznek" az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában.

Hát ezért (is) lenne szükség rendszerváltásra

A Ripost felidézte: Radnai László az állítólagos rendszerváltás előtt "elképesztő karriert futott be a kommunista titkosszolgálat egyik közismert fedőszervezetében, a Chemolimpex nevű külkereskedelmi cégben", majd néhány év elteltével felbukkant a Jobbiknál. A lap megjegyezte: a rendelkezésre álló információk szerint Radnait Simicska Lajos jobbkeze, Fonyó Károly ajánlotta be Vona Gábornak, így lett szinte azonnal a Jobbik teljhatalmú kommunikációs vezetője, és a pártban "tűzzel-vassal üldözte a nemzeti érzelmű jobbikosokat".

Még az sem érdekelte Vonát, hogy Radnai korábban üzlettársa és ügyvezető igazgatója volt a letelepedésikötvény-biznisz egyik legellentmondásosabb figurájának, az izraeli-grúz állampolgárságú Michaeli Shabtainak, amint azt a Zoom.hu leleplezte.

A kormánylap megjegyezte: kérdéses, hogy Toroczkai Lászlóék a törvényes előírások betartásával hogyan tudják megszerezni Radnai László aktáit a levéltártól. A lap szerint Toroczkaiék most tanúkat, dokumentumokat gyűjtenek Radnai László múltjáról, így akarják leleplezni, hogy "kik, hogyan és miért hálózták be Radnai révén a Jobbik elnökségét", és azt remélik, hogy így kiderülhet, mi is játszódott le valójában a pártban.

