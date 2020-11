Anyaország :: 2020. november 18. 10:21 ::

Kényszertörölték Molnár Ricsi vendéglátós vállalkozását: éveken át nem készített mérleget, "némi" adótartozást is felhalmozott

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2018. május 3-án kelt végzésével elrendelte az Il Classico Italiano Kft. kényszertörlését. A társaság - amely a Budapest V. kerület Nyugati tér 6. szám alatt található éttermet üzemeltette - Molnár Richárd érdekeltségébe tartozott, aki 2017 májusában két halálos áldozatot követelő közúti balesetet okozott a Dózsa György úton, ezért őt a bíróság - első fokon, nem jogerősen - 4 év letöltendő fogházbüntetésre ítélte 2020 szeptemberében. A kényszertörlést azért rendelték el, mert a vállalkozás, azt követően, hogy Molnár 2016 áprilisában átvette annak irányítását, éveken át nem adott le éves beszámolót - tudta meg a Privatkopo.hu.

Mintegy 4 évig tartozott Molnár Richárd érdekeltségébe a Budapest, V. kerület, Nyugati tér 6. szám alatti Il Classico Italiano nevű olasz éttermet üzemeltető kft. A cégnyilvántartási adatok szerint a többszörösen büntetett férfit 2018. február elején váltotta az ügyvezetői székben az ukrán határtól alig 5 kilométerre elterülő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Túristvándiban élő Kótán Mária. A hölgy ezzel egyidőben 100 százalékos tulajdonosa lett a társaságnak.

Két hónappal később, 2018. április 10. napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törölte a vállalkozás adószámát, és az illetékes cégbíróságnál kezdeményezte a társaság kényszertörlését.

Ennek oka: az Il Classico Italiano Kft. utoljára a 2015-ös üzleti évre vonatkozóan tett közzé éves beszámolót (mérleg), majd azt követően, hogy a cég Molnár Richárd érdekeltségébe került, nem tett eleget törvényben rögzített kötelezettségének, amely felvetheti a számvitel rendjének megsértése bűntett gyanúját. A Büntető törvénykönyv 403. § szerint „Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

2018. szeptember 26-án a NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Hátralékkezelési Osztály - jelentős adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a vállalkozással szemben, ám ekkor már fizetésképtelen volt a kft., teljesen kiürítették azt.

Az időpontokból egyértelműen „lekövethető”, Molnár annak tudatában hagyta el a süllyedő hajót, és adta át a „halálra ítélt” céget a Túristvándiban élő, semmilyen üzleti előélettel, vendéglátós tapasztalattal nem rendelkező, meglehetősen szerény anyagi körülmények között élő Kótán Máriának, hogy a kft. éveken át nem adott le mérleget, valamint adótartozást halmozott fel. A férfi ezzel a trükkel próbált kibújni a felelősség alól.

Ami az Il Classico Italiano éttermet illeti: működése zökkenőmentes, Molnár töretlen lendülettel reklámozza Facebook-oldalán a vendéglátóhelyet, ami azt sejteti, hogy „csekélyke” köze továbbra is lehet hozzá.

A szabolcsi nő - akinek édesanyja ukrán nemzetiségű - egyébként nem csak a magyarországi, hanem a csehországi üzleti életbe is belevetette magát ebben az időszakban: 2018. július 17-én, a 2800 lakosú Rokytnice településen, egy székhelyszolgáltató címére bejegyzett társaságnak is 100 százalékos tulajdonosává vált. A 2017. október 9-én alakult SOLIAUTO s.r.o. a cégnyilvántartás szerint gépjármű-kereskedelemmel foglalkozik. Aligha vállal nagy kockázatot az, aki úgy véli, Kótán pont ugyanannyira érthet az autókhoz, mint a vendéglátáshoz. Valószínű, hogy ebben az esetben is egy Molnárhoz (aki köztudottan külföldről behozott autókkal is bizniszel) kapcsolódó, zűrös vállalkozást testáltak rá - némi „fellépti díjért”.

A cégadatokból úgy tűnik, hogy a 2018-as esztendő az üzleti életből történő teljes kivonulást hozta el Molnár Richárd számára, ugyanis ebben az évben - egészen pontosan augusztus 30-án - a 2017 tavaszán alapított Ingaszer Kft.-t (2019 óta Ing Trade&Clean Kft.) is elhagyta. Azt nem tudni, hogy a Beregszászon élő Seikel Oleksandr figyelmét mi irányíthatta a nevezett, 2017-ben és 2018-ban is forintra pontosan ugyanannyi - nulla - bevételt „produkáló” vállalkozásra, de a 35 éves férfi átvette a két embert halálba küldő gázolótól a céget. A kft. jövőjével kapcsolatban jelzésértékű lehet: Oleksandr, bokros teendői mellett, „megfeledkezett” arról, hogy elkészítse és közzétegye a kft. 2019-es üzleti évét bemutató, vélhetően parádés mérlegét. Ismerős? A cég fő tevékenysége egyébként: „éttermi, mozgó vendéglátás”.

Rossz az, aki rosszra gondol... - írja a lap.

