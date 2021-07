Anyaország :: 2021. július 8. 10:25 ::

Ez lenne a híres történelemformáló politika: Kövér szerint addig maradunk az EU-ban, amíg össze nem omlik

Kövér László az elmúlt tizenkét év egyik legfontosabb törvényének tartja a pedofilellenes törvényt. A házelnök a Mandinernek adott, csütörtökön megjelent interjújában kijelentette azt is: Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik.



Fotó: Földházi Árpád

A házelnök elmondta: irracionálisnak tartja azt a dühöt, amit a nyugat-európai politikusok jelentős köréből kiváltott a magyar pedofilellenes jogszabály, szerinte saját frusztrációikat vetítik ki ezzel. Emlékeztetett: Németországban a homoszexuálisok jogi diszkriminációjának felszámolása nem régi történet, ezért nincs alapjuk arra, hogy szemrehányást tegyenek, "mintha mindig is azonos értékűnek tekintették volna a természetes és az attól eltérő nemi kapcsolatokat".

Az unióból érkező kritikák ellenére ugyanakkor kijelentette: "Magyarország az unió tagja marad, ameddig az össze nem omlik". Kövér László majdnem biztosnak tartja, hogy ezt megéli, mert szerinte a közösség fenntarthatatlan pályán mozog gazdasági, társadalmi, szellemi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Ugyanakkor úgy vélekedett: az Európai Unió a magyar nemzeti érdekek képviseletére évszázadok óta a legelőnyösebb feltételeket, legnagyobb mozgásteret kínáló konstrukció. De már egyre kevésbé, mivel egyre erőszakosabban, gyorsuló ütemben próbálják egyfajta atlanti birodalommá alakítani - tette hozzá.

Az európai jobboldali reneszánsz esélyeiről azt mondta: európai szinten meg fognak változni az erőviszonyok az olaszországi jobboldal győzelmével, de szerinte Franciaországban is a jobboldal nyeri a következő választásokat. Mindez szerinte nemcsak az európai intézményeket, hanem az egész politikai klímát befolyásolja majd.

A Fidesz távozásáról az Európai Néppártból kijelentette: nem örült annak, de a helyzet tarthatatlan volt, mert "folyamatosan provokáltak, megpróbáltak megalázni bennünket szabad szemmel láthatatlan támogatottsággal bíró pártocskák". Ezt szerinte német támogatás nélkül nem merték volna megtenni, akik ezt azért nem vállalták fel nyíltan, mert nem érdekük a rossz viszony egy olyan V4-es tagállammal, amellyel gazdasági kapcsolataik is gyümölcsözők.

A Fudan Egyetem magyarországi kampuszának szükségességét firtató kérdésre azt felelte: most, hogy látja az a körül kialakult "cirkuszt", meggyőződött arról, hogy jó döntés született. Azon országok, amelyek attól féltik Európa biztonságát, dinamikusan növelik a Kínával folytatott gazdasági kapcsolataik volumenét. Számos ország felsőoktatása áll kapcsolatban kínai partnerintézményekkel, ezért Kövér László szerint csak azért teszik szóvá a magyarországi kampuszt, mert "amit nekik szabad, azt nem szeretnék, ha az ő engedélyük nélkül mi is megtennénk".

Szerinte a történelem során az említett nyugat-európai országok vezető rétege a kelet-európai népeket soha nem vette emberszámba, és "valahányszor nem maradunk csendben, és szabad, független néphez illő módon lépünk fel, megsértjük azt a hallgatólagos világrendet, amiben nekik primátusuk van".

A Borkai- és a Szájer-ügyről szólva azt mondta: azok erkölcsileg elfogadhatatlanok, ugyanakkor Szájer Józsefet tiszteli azért, amit a többi között EP-képviselőként vagy jogtudósként tett. Kijelentette ugyanakkor: a "pofonok" és azok kezelése megmutatta, hogy a Fideszben még vannak erkölcsi normák.

Az ellenzéki összefogást úgy értékelte: semmilyen elképzelésük sincs a kormányzásról, "csak jópofának gondolt bemondásokkal próbálják traktálni a nagyérdeműt, amik ráadásul egymással is szöges ellentétben állnak".

Arra a kérdésre, munkáját folytatná-e államfőként, azt felelte: nem látja, hogy ennek most realitása lenne, de ha a megfelelő időben felkérést kapna arra, akkor sem lenne nagyon lelkes, "bennem ilyen típusú ambíció soha nem volt". Megjegyezte ugyanakkor: Áder János is azért vállalta a feladatot, mert úgy érezte, ez kötelessége, és becsülettel teljesítette is azt. "Ha szembe kell nézni valamivel, nem térünk ki a feladat elől" - fogalmazott.

(MTI)