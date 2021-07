Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. július 28. 18:32 ::

Így fejlődnek a jobbikosok: korábban elképzelhetetlennek tartotta a cimborálást a vonuló buzikkal vagy Niedermüllerrel, ma büszke rá

Már nem tartja deviánsoknak, hanem normálisnak fogadja el a "nem heteroszexuálisokat" Bereczki Miklós, a Jobbik soroksári önkormányzati képviselője. Szerinte mostanra sokkal emberközelibb lett a "Pride", és büszke arra, hogy el mert menni a felvonulásra, írja a Zsindex.



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Mandiner saját forrásaira hivatkozva írta meg, hogy a politikus ellen etikai eljárást kezdeményeztek a párton belül, mert részt vett a buzifelvonuláson. A párt cáfolta ezt az értesülést, és közölték, nem indítanak etikai eljárást, mert "a néppárti Jobbik egy valódi néppárt", mely "nem szól bele abba, hogy tagjai magánemberként milyen rendezvényeken vesznek részt".

Bereczki Miklós a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy először vett részt az aberráltak felvonulásán, ahol "remekül érezte magát". Azt írta:

Szembe mertem nézni az előítéletekkel.

A "néppártosodott" politikus az Indexnek elmondta: azért ment el a felvonulásra, mert

sok minden megváltozott az elmúlt években, többek között az ő véleménye is, illetve a "Pride" is sokkal emberközelibb lett.

Hozzátette: a korábbi évek felvonulásain voltak olyan durva provokációk, amelyek neki sem tetszettek. (Szédületes "fejlődését" látva, öt év múlva majd ezek is tetszeni fognak - a szerk.) Példaként említette, mikor egy papnak öltözött "melegjogi aktivista" olyan transzparenssel jelent meg, amelyen Nagy-Magyarország közepébe egy férfi nemi szervet rajzoltak, azonban a papnak öltözött férfi támadóját szintén elítéli, "az erőszak ugyanis nem lehet válasz".

Bereczki Miklós a mostani felvonuláson nem tapasztalt provokációt. Az Indexnek azt is kifejtette: úgy látja, hogy "az egész magyar társadalom elfogadóbbá vált", és képes volt a kereszténységre hivatkozni, azt hazudva:

Keresztényként és európaiként alap mindenféle másként gondolkodó, más identitású embert elfogadni.

Arra a kérdésre, hogy mikor változott meg a véleménye a "Pride"-ról, hangsúlyozta: "soha nem volt abban az értelemben homofób, hogy gyűlölte volna például a homoszexuálisokat".

Egy konzervatív családban nőttem fel. Úgy húsz évvel ezelőtt, tinédzserként még azt gondoltam a nem heteroszexuálisokról, hogy az egy nem normális dolog, egyfajta deviancia. Idővel aztán, ahogy az ismereteim bővültek, és egyre több homoszexuális, leszbikus, biszexuális embert megismertem, megváltozott a véleményem. Szerintem jó irányba. Természetesnek és normálisnak fogadom el a nem heteroszexuálisokat.

A deviánsok felvonulásán a magyar-, keresztény- és normalitásgyűlölő DK-s Niedermüller Péterrel, a momentumos Kerpel-Fronius Gáborral és Soproni Tamással egy "Budapest mindenki" feliratú molinót vitt maga előtt. Ezzel kapcsolatban azt mondta:

tizenöt évvel ezelőtt azt se tudta volna elképzelni, hogy baloldali politikusokkal vonuljon együtt, de már a 2019-es önkormányzati kampányban baráti, jó munkatársi viszonya alakult ki ezekkel az emberekkel.



Fotó: Fb

Nem volt előre eltervezve, hogy ő is beáll vinni a molinót. A szervezőktől kapott egy meghívót, hogy várják az önkormányzati vezetőket és képviselőket is a felvonuláson, majd megjelent a kijelölt helyen, ahol összetalálkozott Niedermüller Péterrel, aztán jöttek a többiek is, és nem sokkal később már együtt vitték a molinót.

Figyelte, de más jobbikos politikust nem látott a felvonuláson. A jobbikos közösségen belüli reakciókról azt mondta, csak a saját soroksári körzetében tapasztaltakról tud beszélni. Ottani, most is aktív jobbikostól vagy szimpatizánstól nem kapott személyesen negatív kritikát. Olyantól, aki 5-6 éve volt jobbikos, de most már a Mi Hazánkat vagy a Fideszt támogatja, csak negatív visszajelzéseket kapott.

Nekik csak azt tudom mondani, hogy keresztény emberként elfogadónak kell lenni.

A Jobbik vezetésétől eddig semmilyen visszajelzést nem kapott, a sajtóközleményükből értesült arról, hogy nem indítanak ellene etikai eljárást. A soroksári önkormányzati képviselő bízik benne, hogy ezzel le is lett zárva az ügy, de mindennek áll elébe.