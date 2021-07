Anyaország, Koronavírus :: 2021. július 31. 13:34 ::

Egészségügyi szakdolgozók tüntettek a Hősök terén - nem kívánt új jogviszony tisztességes emelés nélkül

Az egészségügyi szakdolgozók közalkalmazotti jogviszonyának visszaállításáért demonstráltak szombaton a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) szervezésében Budapesten, a Hősök terén.

Balogh Zoltán, a kamara elnöke beszédében azt mondta, a kormány "arcul csapta" őket a márciusban életbe lépő új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvénnyel. A kamara "az első perctől kezdve" azt képviseli, hogy rájuk ne vonatkozzon ez a szabályozás - emelte ki.

Kitért arra, hogy a törvény előkészítése során a szakdolgozók álláspontját, javaslatait nem fogadták el, nem volt érdemi egyeztetés a joganyagról, amelyben - álláspontja szerint -"súlyos ellentmondásokat és méltánytalanságokat észleltek".



Balogh Zoltán kiemelte: a koronavírus-járvány alatt életbe léptetett szabályozás miatt mintegy négyezer egészségügyi dolgozó, köztük háromezer szakdolgozó nem írta alá új szerződését.. „Ez hatalmas veszteség az egészségügynek és a betegeknek“ – tette hozzá Balogh, kiemelve: sokan kényszerből írták alá szerződésüket.

Azt hangoztatta: együttes jelenlétükkel szeretnék kifejezni egyet nem értésüket a meghozott intézkedésekkel szemben.

A kamara által a törvényhez benyújtott javaslatok nem találtak értő fülekre, nem születtek meg a szükséges rendelet- és törvénymódosítások - jelentette ki. Eszközeik elfogytak, a kialakult helyzet növelte a szakdolgozók létbizonytalanságát, a túlterhelt, elfáradt szakdolgozók elégedetlensége jogosan nőtt - hangsúlyozta.

A rendezvény végén Balogh Zoltán felolvasta azt a kiáltványt, amelyet a szervezet a döntéshozókhoz is el akar juttatni. A dokumentum a többi között a közalkalmazotti jogviszony visszaállítását, 30 százalékos béremelést és 2022. január 1-től új, az orvosihoz igazított egészségügyi szakdolgozói bértábla bevezetését javasolja.

A nagygyűlésen mások mellett felszólalt Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke is, aki azt hangoztatta, hogy a szakdolgozók nélkül nem lehet gyógyítani, egyúttal törekvéseik támogatásáról biztosította őket.

"A koronavírus-járvány igazolta, hogy hiába van technika, ha nincs megfelelő ápolás, akkor a halálozási adataink olyanok, amilyenek" - fogalmazott, az "általános értékváltás" szükségességét is hangsúlyozva.

Úgy vélte: fejlett, korszerű egészségügyre van szükség, ami nem megy tisztességesen megfizetett, kipihent ápolók nélkül.

Kincses Gyulát Üveges Péterné, a Magyar Szakdolgozói Kamara fekvőbeteg ellátási alelnöke követte a felszólalók sorában. Meghökkentő statisztikát tárt a tüntetők elé: már 2019-ben 5250 ápoló hiányzott a rendszerből. A márciusban a szolgálati jogviszonyt alá nem írókkal és az azóta távozókkal együtt jelenleg 8-10 ezer ápoló hiányzik a betegellátásból.

Miniszterelnök úr, a munkát mi elvégeztük – utalt arra, hogy a járvány idején megfeszített erővel látták el a betegeket.

Elvárjuk, hogy a törvény ne vonatkozzon a szakdolgozókra, és elvárjuk a közalkalmazotti jogviszony visszaállítását és a társadalmi elismerést – mondta.

A nagygyűlésen felolvasták a rendezvényre meghívott Pintér Sándor belügyminiszter és Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének levelét.

Pintér Sándor válaszában a többi között azt írta, részvételét nem tartja indokoltnak, tekintettel a Belügyminisztérium hatáskörére. Arról biztosította a szakdolgozói kamarát, hogy felelősségvállalásuk és áldozatkészségük ismert a kormány előtt. Kásler Miklós válaszában - egyebek mellett a szakdolgozók járvány alatti munkáját méltatva - tudatta, hogy továbbra is számít a kamara véleményére. A résztvevők kiabálással, fütyüléssel, pfujolással reagáltak a levelekre, és skandálással Kásler Miklós lemondását követelték.

Az eseményhez több egészségügyi szakmai és civil szervezet, valamint szakszervezet is csatlakozott, köztük a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ), az öt magyar szakszervezeti konföderáció (a Liga Szakszervezetek, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Munkástanácsok Országos Szövetsége), valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete.

A rendezvényen az MTI szerint több ellenzéki politikus is részt vett. Az Index tudósítója a tüntetők között több ellenzéki politikust is látott, így Pálinkás Józsefet és Márki-Zay Pétert is.

A demonstráción megjelent egy körülbelül százfős a 24 és az Index által következetesen oltásellenesnek minősített csoport is. Kincses Gyula MOK-elnök beszéde közben egyikük hangosbeszélőn kiabálta be: „a betegek és a károsultak mellett mikor állnak ki?” A szervezők kérték, hogy maradjanak távol a rendezvénytől. A csoport egyik vezetője azt mondta, hogy ők „a nép”, de újságíróknak nem kívántak nyilatkozni. A csoport a kötelező oltás ellen tiltakozott. Az oltáskritikusokat a rendőrök a tüntetés idejére elkülönítették a tömegtől.

A tüntetés vége felé két kisebb csoport „összeveszett” egymással, miközben az egészségügyi dolgozók azt kérték az oltásellenes csoporttól, hogy menjenek el, távozzanak a demonstrációjukról.

A nagygyűlés a beszédeket követően csendes főhajtással ért véget – a demonstrálók így emlékeztek meg a járványban elhunyt egészségügyi dolgozókról.

(MTI - 24 - Index nyomán)

