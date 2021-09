Anyaország :: 2021. szeptember 17. 20:52 ::

László Attila: az egyik legkártékonyabb fegyver az emberi tudatot megtámadó LMBTQ-propaganda

László Attila MÖM-vezető felhívása:

Magyar Testvéreim!

A Szent Koronára tett eskü kötelez bennünket arra, hogy védjük kiharcolt értékeinket, kultúránkat, a hazánkat, és ebbe a harcba az is beletartozik, hogy hallassuk hangunkat ott, ahol megjelennek a deviáns, elkorcsosult alakok, akik ellen kötelességünk harcolni ameddig élünk.

Talán az utolsó háború zajlik most ellenünk az európai gondolkodó ember, vagy ahogy mostanában mondjuk az északi civilizáció társadalmai ellen. Egy világháború amely több fronton zajlik és ebben az ellenünk indított harcban most már tisztán látszi , hogy az egyik legveszélyesebb és legkártékonyabb fegyver, amely a digitalizált világ közreműködése által az emberi tudatot támadja meg, nem más mint az LMBTQ-propaganda.

Amely olyan szinten ferdíti el a fiatalságunk gondolkodását és teszi szellemi impotenssé a magyar férfiakat, hogy már fizikálisan is képtelenek betölteni a teremtő által rájuk ruházott, domináns hím szerepét.

Most kell lépnünk, mert ez most a mi felelősségünk is, és azoké akik még képesek gondolkodni, hogy ebben az anarchiaközeli állapotban, amelyet tudatosan a társadalmunkra szabadítottak rá, megvédjük a fiataljaink lelkét és szellemét.

Nincs mire várnunk!

Találkozunk holnap Pécsen, 14 órakor a Barbakán téren.

Minden erővel az LMBTQ-propaganda ellen az Istenért és a Hazáért!