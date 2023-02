Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. február 14. 12:31 ::

A "magyar" (pontosabban zsidó) antifa mint hálózat: Mérce, Tett, Autonómia, Szikra - és Jámbor András

Évről évre felmerül a kitörés napi antifavillongások kapcsán, hogy egyre jobban szerveződik és külföldieket is teleportál akcióira a magyar (pontosabban csak magyarországi - a szerk.) antifa, a hétvégi események azonban egyértelműen mutatják, hálózatba szerveződött, és komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent a hazai antifasiszta mozgalom. Hazai szervezetek, velük karöltve magyar zsidó sajtóorgánum heteken át szervezte azt az antifa megmozdulást, amelynek eredménye, hogy hét embert vertek össze brutálisan, 5-7-8 fős csoportok a nyílt utcákon, gyakorlatilag a ruházatuk alapján kiszúrva őket. Az elkövetők egy része külföldi állampolgár.

A PestiSrácok.hu utánajárt , kik és hogyan szervezhették Magyarországra a hétvégi akcióra a külföldi antifákat, és az is kirajzolódik, hogyan szerveződik nyíltan, a szemünk láttára a hazai antifa, egy olyan szélsőséges ideológiákat terjesztő és erőszaktól sem visszariadó csoport, amelyet már több országban betiltottak és terrorszervezetnek nyilvánítottak. A mozgalom még a parlamentbe is juttathatott képviselőt – ugyanis a Párbeszéd politikusa, Jámbor András ezer szálon kötődik az antifa hálózatban megjelenő szervezetekhez, csoportokhoz.

Mint ismeretes, több brutális támadás ért jobboldali érzelmű embereket Budapest utcáin – többségében azokat, akik a Kitörés Napja alkalmából rendezett megemlékezésre, ahhoz kapcsolódó rendezvényekre és emléktúrára érkeztek a fővárosba. De olyan fiatalembert is megtámadtak és összevertek, aki munkába tartott Gazdagréten. Annyi volt a bűne, hogy terepszínű nadrágot és bakancsot viselt.

A brutális támadások előzménye, hogy "magyar" és külföldi antifák már előző nap lesben álltak, várták a túrára, megemlékezésre érkezőket, és provokáltak, inzultáltak többeket. A Mérce blog olyan aktívan és nyíltan állt bele a Becsület Napja rendezvény elleni hergelésbe, hogy nem volt nehéz kitalálni, honnan érdemes kezdeni a kutakodást. Pláne az után, hogy a Kitörés Túrán résztvevők konkrétan azt mondták, az antifa akciók kapcsán többen is a Szikrát és Jámbor Andrást emlegették.



Az antifák által agyba-főbe vert férfi, aki csak az egyik áldozat a legkevesebb hétből

A Mérce és antifasiszta alblogja toborzott az antifa tüntetésre



Tény: a Mérce már napokkal az események előtt újraközölte 2020-ban, Szijártó Imre által írt véleménycikkét, amely hosszasan elemezve legalizálja az erőszakot, hogyha azt szélsőjobboldaliak, az ő megfogalmazásukban nácik ellen követik el. Ideológia csapongásai közepette Szijártó, aki mellesleg nem csak publicista, politológus és aktivista is, konkrétan leírja, hogy vannak olyan körülmények, amelyek mentén megengedett az akár halálos kimenetelű erőszak is. Mint írja:

A nácik utcai térhódítása elleni fellépés nem állhat le. Békésen vagy békétlenül, de ne hagyjuk szó nélkül, hogy köztereinket a gyilkos eszméik terjesztésére használják. Csak így tovább, antifa!

És nem egyedül ez a 2020-as írás jelent meg napokkal korábban a Kitörés Napja kapcsán a Mércén, hanem számtalan további is. Ezek között található a Mérce kvázi aloldala, melynek az url címében is utal a Mércére: Ez a tett.merce.hu

Kezdjük ott, hogy a kitörés napi tüntetést február 6-án itt hirdették meg. Szerzőként pedig az Autonómia Mozgalmat jelölték meg. A neonácik veszélyeivel való fenyegetést követően Mit tudsz tenni címszó alatt azt írták:

Amit tenni tudsz, hogy beszélgetsz erről a barátaiddal, terjeszted a hírét, és csapatba szervezitek magatokat, hogy a rendezvény napján Budapesten legyetek a megfelelő helyen és időben.

A Nácimentes Budapest ellentüntetést – ahogy nevezték, több közösségi média felületen osztották, hirdették. További információkat pedig a @Antifasiszta_hun telegram csatornán ígértek.



A Mérce napokon át toborzott az antifa tüntetésre

Az egész Tett aloldal gyakorlatilag egy anarchista, antifasiszta blog. A vörös-fekete fejlécet a párizsi kommün harcosának, Louise Michelnek a gondolata ékesíti. Az antifa lapnak saját impresszuma is van: (Bertalan András Miklós, Piróth Attila, Losoncz Márk, Kocsis Árpád, Tillman Ármin, valamint Szabolcsi Gergely és Varga ‘Nefelejcs’ Gergő. Ez utóbbi név később még fontos lesz – egy teljes antifa platform köthető Nefelejcshez…

Bár az Impresszumban azt írják, hogy működésük független, nem is titkolják, hogy a lap felületét a Mérce biztosítja, illetve minden bejegyzésnél a Mérce támogatására buzdítanak. Ugyanitt arról is megemlékeznek, hogy a Tett 2017-ben jött létre, amikor rájöttek, hogy a “reflektív média kora lejárt és cselekvő közösségekre van szükség”. A Tett oldalán külön fülön kalandozhatunk az elmélet, ideológiák és mozgalmi írások között. Ez utóbbi menüpont alatt akadtunk rá a Tett korábbi “főszerkesztőjének” egy 2021-es beszédére.

Az ominózus beszédet a következő mondattal indította: "Jó napot kívánok, sziasztok. Nefelejcs Gergő vagyok, az Autonómia Csoport, ami egy antifasiszta szervezet, egyik tagja."

Visszaugorva a Nácimentes Budapest névre keresztelt antifa megmozdulásra, az eseményt a Facebookon két felhasználó hozta létre. Az egyik az Autonómia Csoport, a másik egy Thot Máté nevű évek óta létező, de csak események létrehozására és adminisztrátori feladatokra használt profil.



A Tett anarchista, antifa blog egyértelműen a Mércéhez tartozik

Az Autonómia folyamatosan hangolt az eseményre, még technikai információkkal is segítette a résztvevőket. Például azzal, hogy ha jogsérelem érné őket, a TASZ-hoz kell fordulni, két forródrótos telefonszámot is megadtak. A február 11-i programot először január 29-én hirdették meg ezen az oldalon. Egy nappal az esemény előtt a részletes programot is közölték. 16 óra utánra hirdettek “szabad foglalkozást”, jótanácsként pedig odabökték, hogy mivel hideg lesz, öltözzön mindenki rétegesen, “a fekete jól áll a feketével”.

Már január 25-én készültek az akcióra



Beszédes egyébként, hogy az Autonómia Csoport folyamatosan három nyelven kommunikál. A hétvégi tüntetést is három nyelven, a magyar mellett angolul és németül is hirdették. Érdemes megjegyezni, hogy az Autonómia honlapja – melynek fejlécében az áll, Autonóm Antifasiszta Akció, fő linkgyűjteménye egy német antifasiszta induló mellett Mérce és Tett oldalakat ajánl.

Az Autonómia Csoport, Mérce és Tett által népszerűsített ellentüntetés külföldi oldalakon is megjelent. Többek közt a radar.squat.net oldalon, ahol szintén segítették a toborzást az ellentüntetésre angol nyelven: “Stop nazi glorification Budapest” – jelentkezőket az Autonómia Csoport protonmailes e-mail címére irányították.

A külföldi antifák pedig nem csak az ominózus tüntetésen, hanem már hetekkel korábban megjelentek Budapesten, és konkrétan az akcióra készültek. Az Autonómia Csoport Facebook-oldala ezt is megjegyezte…

Bár a Nácimentes Budapest eseményt csak január 29-én hirdették meg, az “infóeseményt” a Gólyában már január 25-én megtartották.

Az esemény “közösen a fasizmus dicsőítése ellen” néven futott. Már a leírásban jelezték, hogy osztrák barátokkal működnek együtt. Ezt írták a szervezők:

A “Stop Nazi Glorification” kampány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megállítsa a történelmi revizionista felvonulásokat Európában! Ezen a rendezvényen szeretnénk bemutatni nektek a kampányt, a továbbiakban pedig mélyebben belemerülni a budapesti náci dicsőítő megemlékezésbe, az úgynevezett “Becsület Napjába”. Az esemény az Autonómia és a bécsi Antifa Platform der Radikale Linke együttműködésével jött létre.

A “Stop Nazi Glorification” felirat aztán a Bécsi kapu téri antifa tüntetésen is feltűnt. A Mérce videójában, amely nem mellesleg élőben tudósította végig az akciót, akkor jelenik meg az ominózus feliratú molinó, amikor éppen angolul az az Adidas melegítős nő mond beszédet az egybegyűlteknek, aki később az antifa támadásokat megörökítő köztéri kamerák felvételén is megjelenik mint aktív résztvevő – ő maga is valamilyen eszközzel üti és rúgja a már földön fekvő áldozatokat is.



A Mérce élő adása buktatta le az egyik antifa verőlányt - bal szélen Adidas melegítőben

A Szikra is aktívan beleállt a toborzásba

És akkor a hab a tortán: bár Jámbor András már magyarázkodik, és fennen hangoztatja, ő és a Szikra is elítél minden erőszakot, nem lehet elmenni amellett, hogy az Autonómia Csoport eseményét, vagyis az antifa akciót a Szikra Mozgalom maga is népszerűsítette. Ráadásul nemcsak megosztották az eseményt, hanem olyan kommentárokkal is ellátták azt, hogy “Mutassuk meg, hogy Budapest nem kér a nácikból”, vagy “Ha te is elítéled a neonáci történelemhamisítást csatlakozz szombaton az ellentüntetéshez”.



Amit magyarázni sem kell…

A Szikra a Kitörés Túra ellen saját logójával ellátott képmontázzsal is hergelt.

A Szikra Mozgalom felületeit átnézve találtunk rá a 2021-es diákváros kampány egy poszterére, amelyen érdekes módon az Autonómia Csoport logójából ismert zászló piktogram is megjelenik.

Véletlen lenne? Ez csak egy piktogram?

A Szikra Mozgalom 2019-es létrejötte óta utcai megmozdulásokat, különböző rendszerellenes akciókat szervez más partnerekkel. Partnerei sorában feltűnik a Táncsics Radikális Párt is, amely 2019-ben – tehát éppen a Jámborékkal való együttműködés évében vállaltan a kitörés napi antifasiszta tüntetés egyik szervezője volt a Tett Mozgalom és az Autonómia Csoport mellett.

A Szikra Mozgalom kapcsán Nagy Ervin filozófus már 2022-ben figyelmeztetett, hogy a kommunizmus kísértete van visszatérőben a szélsőbaloldali nézeteket valló Jámbor András politikai előretörésével. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szikra Mozgalom célja, hogy elfogadhatóvá tegye szélsőséges nézeteit, fennáll annak a veszélye, hogy utcai botránypolitizálással megzavarják a társadalmi rendet és a jogbiztonságot. Van is már erre példa, hiszen a Jámbor András fémjelezte Szikra Mozgalom több, fizikai agressziótól sem mentes, provokatív megmozdulást tartott.

Az utóbbi időben Fizessenek a gazdagok felkiáltással kaszinók és fine dining éttermek ellen indítottak támadást. Ezeken az eseményeken már tisztán kivehető a szervezettség és háttértámogatás…

Jámbor András nem is olyan régi múltja – az antifa takarító és antifa blogalapító

Bármennyire is tagadja Jámbor András, hogy köze nincs az antifákhoz és elítéli az antifák által egyébként a nyíltan hirdetett erőszakot, a tények, kiváltképp, ha a múltba visszatekintünk, egészen mást mutatnak.

Azokon a webes felületek (Mérce és Tett) amelyekhez Jámbor András ezer szállal kötődik, tehát hirdetve az eseményt, nyíltan beálltak az antifa ellentüntetés mögé, arra toboroztak. 2019 végéig Jámbor András még a Mérce főszerkesztője, amely már akkor felületet biztosít az anarchista, antifa blognak, a Tett Mozgalom szócsövének. 2020-ban a Mérce kolumnás cikkben legalizálja akár az élet ellen irányuló erőszakot is ha az ideológiailag alátámasztott, a szélsőjobboldal jelenlétét, a Kitörésre akár csak megemlékezést pedig mint a náci ideológia átmentését ilyen alapos indoknak festi le

És ez még nem minden.

Tovább haladva vissza az időben Jámbor Andrást antifasisztáknak nyilvánított akció felvételein is megtaláltuk, méghozzá 2008-ban. A Kuruc.info örökítette meg a Magyar Gárda avató ünnepségén a Hősök terén szélső baloldali elemek provokációját. Egy csoport takarítóként jelent meg a téren – szimbolizálva, hogy kisöprik a "fasiszta" mocskot Budapestről. Közöttük tűnt fel Jámbor is.

A két “jólöltözött” emberke megjelent már az első Gárda-avatáson is. Valószínűleg akkor a nagy tömeg miatt nem mertek balhézni. Később a baloldali srácot láttam a márc. 15-ei Blaha Lujza téri rendezvényen is – írta akkor olvasónk. A csatolt fotón egyértelműen az ijfú Jámbor András látható - azonosítja be a PS.



2008, Hősök tere, a Magyar Gárda avató ünnepsége, ahol provokátor antifák is megjelentek - a kép baloldalán egyértelműen Jámbor András látható

A Párbeszéd, illetve a Szikra Mozgalom politikusa, parlamenti képviselője nem tartotta mindig cikinek antifasiszta nézeteit. Íme egy 2015-ös hvg-interjú, amelyben a Mérce alapítójaként meséli el, hogy a lap antifasiszta blogként indult, csak aztán kvázi finomították, hogy az újbalos ellenzék szócsövévé váljon.

"A Mérce antifasiszta blognak indult, egy jó barátommal a Mandiner és a Konzervatórium mintájára akartunk csinálni valami hasonlót, csak baloldalit“ – meséli Jámbor András, a Kettős Mérce (KM) egyik alapítója, a blognak a 2008-as indulás óta egyetlen állandó szerzője - olvasható a hvg cikkében.

Ugyanebben az interjúban azt is elismerte, hogy amit csinálnak, az “100 százalékban aktivista újságírás”, és felidézte, hogy szerveztek már tüntetést és akcióztak is itt-ott. És az internet annak emlékét is őrzi, amikor az Orbán-Bolsonaro találkozó előtti éjszaka antifasiszta plakátokkal aggatta tele a fővárost a köztudatba betörni készülő Szikra…

Mindent összegezve tehát az a kép áll össze, hogy a korábban külön kisebb csoportokba, szervezetekbe tömörülő "magyar" antifák az Autonómia Csoport ernyője alatt egyesülni látszanak, és olyan külföldi kapcsolatokat ápolnak, amely segítségével veszélyes, erőszakos külföldi antifák tucatjait képesek rendezvényeikre mozgósítani, Magyarországra teleportálni. A "magyar" antifák kommunikációban is teret nyertek azzal, 2008-ban vállaltan antifasiszta blogként indult Mércét a baloldal egyik szócsövévé tették. Ez a Mérce, valamint aloldala, a Tett antifasiszta, anarchista blog, amelynek a felületét biztosítják a mai napig szervezői az antifasiszta megmozdulásoknak, akcióknak. Az általuk szervezett tüntetés egyik szónoka felvételekkel bizonyítottan a rendőrség által azóta őrizetbe vett antifa verőember – ha nem is verőlegény… merthogy nő.

A Mérce és rajta keresztül a Tett Mozgalom szabadon kérhet és kaphat anyagi támogatást tevékenységéhez. Az egész történet a parlamentbe is képviselőt juttató újbaloldali Szikra Mozgalomban csúcsosodik ki – amire pedig lehetséges nemzetbiztonsági kockázatra a nemzetbiztonsági szolgálatoknak kell megadniuk a megfelelő válaszokat.

Mint ismert, Tényi István a hétvégi antifa támadások kapcsán az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz fordult, és vizsgálatot kezdeményezett, a hétfői rendőrségi sajtótájékoztatón pedig elhangzott, hogy nemzetbiztonsági szolgálatokkal is együttműködve folyik a nyomozás a külföldi és magyar állampolgárok által elkövetett példátlanul brutális támadások felderítése érdekében.

