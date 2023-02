Bár valószínűleg külföldi elvtársaik nélkül ez az egész nem több, mint üres fenyegetőzés, de érdemes a tényszerűség kedvéért rögzíteni, hogy újabb antifa fenyegetőzés került ki a világhálóra. Ezúttal az Ellenforradalom 1956 nevezetű - nem túl jelentős - bolsevik oldal részéről.

A bejegyzés így néz ki (a helyesírási hibákat természetesen benne hagytuk):

Két héttel az események után illik reagálni valamit... Csupán néhány gondolat a történtekkel kapcsolatosan:

1. Amit most néhány külföldi fiatal megtett, azt a magyar állami szerveknek lett volna a dolga, már jónéhány évvel ezelőtt. (Kádár alatt meg is tették volna).

2. A hazai hazug lakájmédia továbbra is csak azt hajtogatja, hogy ártatlan utcai járókelőket támadtak meg szélsőbaloldali aktivisták. Hát persze...

3. A rendőrség "közösség tagja elleni erőszak" miatt indított eljárást. De azt a kérdést senki sem teszi fel, hogy milyen jogon léteznek egyáltalán náci "közösségek" Magyarországon?

4. Magyarországon mindannak ellenére szabadon működhetnek a neonáci szervezetek, hogy a miniszterelnök szerint zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. (Látjuk).

5. Aki a Telegram csatornáján A.H. születésnapját ünnepli meg, az miért csodálkozik a vele történt incidens miatt?

6. Ezek a neonácik az elmúlt időben sporttáborokat tartottak, edzőtermi képeket posztoltak és kérkedtek az izmaikkal. Most pedig szembesültek azzal, hogy hiába az izmok, velük is bármi megtörténhet.

7. Ezúttal a neonácik kerültek defenzívába. Kavics került a gépezetbe. Ám az érdekes, hogy magukat próbálják áldozati szerepben feltűntetni.

8. Mostantól tehát nem biztonságos nácinak lenni Budapesten. (Vagyis lehet, hogy nem kéne nácinak lenni).

Végül: egyáltalán nem vagyunk az erőszak hívei, ám annak sem, hogy ölbe tett kézzel nézzük az újjáéledő náci csoportosulásokat.