Az MSZP antifaneveldéje: a Societas

A hazai nacionalista hírportáloknak (Kuruc.info, Magyar Jelen, Szent Korona Rádió, Nacionalista Zóna) köszönhetően már láthattuk, hogy a magyarországi antifa jelen van pártokban (Párbeszéd/Szikra, https://kuruc.info/r/6/259912/), valamint állami szervezetekben is.



Fodor Tamás

A 2010 után létrejött (szélső)baloldali gittegyletek mellett, az ősbolsevik MSZP sem maradhat ki a sorból. Hiába telt el az őszödi beszéd után 17 év, hiába sorakoztatta fel az olyan nemzetidegen egyéneket, mint a Pufajkás vagy a D-209, mégsem sikerült még elvesznie a politikai süllyesztőben. Az MSZP itt van, s bár parlamenti jelentősége a nullához konvergál, de ifjúsági szervezete, a Societas révén tovább rombol. A régi maszopos komcsik múmiává aszalódtak (akár élve, akár holtan), de itt vannak a fiatal elvtársak.



A hőseinél

Kezdetnek ismerjük meg Fodor Tamást . Nyíregyházán született, a Debreceni Egyetemen tanul politológiát. Az adatlapján rendszeresen megoszt antifa posztokat (szinte mindent az Antifa Infóról), valamint Societas-aktivista is. Ugye a "demokratikus baloldali" MSZP ifjúsági szervezetében és a szélsőbalon aktivistáskodni összeegyezhetetlen. Jah, nem.



Pufajkanosztalgia közben

Fényképeiből kiderül, hogy sír a szíve a gyilkosokért: Csermanek, Horn és a '19-es patkányok. Az ő sírjukra, emlékművükre vihetnek virágot, mécsest, de a kitörésben elesettekére égbekiáltó bűn.



"Antfasiszta" Akció - Diszlexiások és analfabéták autonóm csoportja

Van itt - ahogy fogalmaz - "jó baráti kapcsolat" az őrvidéki SPÖ-vel is. Újabb példa arra, hogy a hazai szélsőbalosok jó kapcsolatokat ápolnak az ausztriai elvtársakkal: gondoljunk csak Noé Krisztinára vagy az ügető szépének, Dobos Krisztinának az elfajzott szeretőjére, a pederaszta Egyed Andrásra



Fodor és Benjamin Heiling (SPÖ)

Fodor is részt vett a Becsület Napja elleni tüntetésen, méghozzá olyan entellektüel társaságában, mint Száva Vince. A fotót a Szent Korona Rádió szúrta ki. Közös képükből kiderül, hogy Fodorék molinóját akár Kunhalmi Ágnes is tervezhette. A diszlexia elvárás az MSZP háza táján?



Fodorék az Európai Parlamentben

A Societassal 2022. októberében a brüsszeli eurokolhoz parlamentjét is meglátogatta. Erről az anyja osztott meg fényképet a Facebook-oldalán. Természetes, hogy egy anya szereti gyermekét, de azért nem kellene büszkének lenni olyan elmebeteg ideológiák felvállalására, mint a kommunizmus, melyet - ahogy fogalmaz - harcos fia képvisel. Fodor anyjának Nyíregyházán van ruhaboltja. Az Evelin Kuckója a Toldi utca 32. alatt található. Öntudatos antifasisztaként biztos nincs szükségük a "fasiszták", "rasszisták" és más jobbosok pénzére, így nyugodtan el is lehet kerülni. Tartsák csak el a kommunisták és a színesek, elvégre komoly vásárlóerőt képviselnek. Utóbbiak megmutatták Párizsban (is), hogy hogyan kell egy üzletet kommunizálni. Nyilván tetszene ez a sokszínűség a saját boltjuk esetén is.



Rá volt izgulva a Becsület Napjára is

Fodor ismerősei között több szélsőbalos és buziaktivista is található, de kedvencei között is csak szélsőbaloldali szervezetek találhatóak.



Fodor kedvencei

A másik societasos elvtárs Bagi Zsombor , Fodor Tamás jó barátja, az MSZP Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei alelnöke, a Societas országos alelnöke, a szolnoki Societas elnöke, valamint az MSZP választmányi elnökhelyettese. Bár esetében antifa kapcsolat egyértelműen nem mutatható ki, de ő is erős nosztalgiát és mély rokonszenvet érez a magyarság hóhéraival szemben, bizonyítja ezt, hogy együtt emlékezett Fodorral a '19-es patkányforradalom terroristáira és a többi vörös gyilkosra. Szintén Fodorral vett részt a Societas egyik gyermeteg performanszán, ahol ugyan valós problémát feszegetnek (lakhatás kérdése), de a rá adott válasz olyan szokásosan balliberális: debil, felszínes és hatásvadász.



Bagi Zsombor

2022. decemberében részt vett az Isztambulban tartott YES (Fiatal Európai Szocialisták) konferenciáján. A képeket elnézve csak az európaiak hiányoztak...



Bagi elvtársaságban

Fodorhoz hasonlóan ő is a DE BTK-n tanul. További információ róla, hogy a 36. OTDK Társadalomtudományi szekciójában, Politikatudomány tagozatban különdíjat kapott. Ezek szerint politikai nézetei miatt ő sem szenved hátrányt a fasiszta Magyarországon. Ki hitte volna?



Fiatal Európai Szocialisták



Komcsi performansz

(Olvasónktól)