Annyira fasiszta ez az elnyomó rezsim, hogy a KSH-nál is lehet projektmenedzser egy antifarajongó, vállaltan a világkommunizmusért küzdő némber

Az AntifaInfo Budapest oldal gyakran posztolt arról, hogy “nácik épülnek be az állami szférába és médiába”. Ezzel szemben a valóság az, hogy ők vannak sajnálatos módon beépülve az állami és oktatási szférába. Újabb nevek: sok, felsőoktatásban meghatározó személy, és egy állami tisztségviselő következik. Mindegyikük összefüggésbe hozhatók a szélsőbaloldali radikális antifa mozgalommal - írja a Szent Korona Rádió.

A Szent Korona Rádió összegyűjti azon antifákat, akiket felelősség terhel közvetlenül vagy közvetve a brutális támadások miatt a közéleti szerepvállalásukkal, vagy egyéb szervező tevékenységükkel. Ha információja van olyan antifáról, akinek bármi köze lehetett a támadásokhoz (akár csak ideológiai támogatás), vagy beépült az állami szférába, illetve veszélyt jelent a társadalomra. Képeket, neveket, közösségi médiás profillinkeket és történeteket ide várjuk: antifalist@proton.me

A lap ezután bemutatja Hortobágyi Annát , a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének projektmenedzserét, akit szoros kapcsolat fűz az embereket összeverő Antifához. Nem pusztán csak olvasója az AntifaInfo Budapest és az Autonómia oldalaknak, hanem a szerepet is vállal a szélsőbalos szerveződésben.

2019-ben, a tanácsköztársaság kikiáltásának 100. évfordulóján az Eszmélet nevű szélsőbaloldali folyóirat a kommünt mosdató és dicsőítő nemzetkonferenciát szervezett nonszensz módon az ELTE BTK épületében, ahol Hortobágyi Anna szekcióvezetőként vett részt. Az általa vezetett szekcióban ismert szélsőbaloldaliak vettek részt, mint Artner Annamária, a Milton Friedman Egyetem oktatója, az anarchista Csoma Lajos, aki ez ELTE BTK-n doktorált, vagy mint Barát Endre vállaltan marxista szociológus, az ELTE TáTK Humánökológia szak hallgatója és óraadója.

A Nácimentes Budapest Facebook-eseménynél Barát Endre volt az, aki egy hozzászólásában felhívta a figyelmet a Kitörés túrára, és ezzel gyakorlatilag a túrázók ellen hergelte a tagokat. Barát Endréről sikerült azt is megtudnunk, hogy Szentesen is aktív szélsőbaloldali szervezkedést folytat. Egy darabig Kubikus Klub néven futtatott egy kommunistákat és anarchistákat gyűjtő helyet, most pedig egy másik projekten dolgozik egy olyan egyesület fenntartása alatt, amelyben a helyi önkormányzat is érintett. A hazai Antifa szálai nem csupán a balliberális pártokig és az LMBTQP-feminista csoportokig érnek, hanem a tudományos közegig is. A legfelháborítóbb az, hogy ezen neomarxista értelmiségiek kiáltanak nácimosdatást, miközben ők maguk a tömeggyilkos Tanácsköztársaság bűneit akarják tisztára mosni.

Hortobágyi Anna ezzel a körrel ápol szoros kapcsolatot, miközben a KSH-ban bizalmas adatokat kezel. Ismerősei között fellelhető az a Szabó Péter, aki egy titkos Facebook-csoportban a jobboldali aktivisták vezetőinek terrorizálására szólított fel , és Varga (Nefelejcs) Gergő, a hazai Antifa vezéralakja, akinek 7. kerületi lakásának ajtaján remélhetőleg hamarosan kopogtat a rendőrség, hogy kihallgassák a német Hammer-bandához fűződő kapcsolatairól.

A KSH vezetőitől türelmesen várja az SZKR, hogy miként ítélik meg, hogy munkatársuk egy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő szervezettel, és annak vezéralakjaival áll kapcsolatban. Arra is kíváncsiak, hogy Hortobágyi Anna esetlegesen milyen információkat szivárogtat ki a szélsőbaloldalnak.

Addig is közzétették a bizonyítékokat:



Az ismerősök listája nem szűkölködik a szélsőbaloldaliakban



Hortobágyi Anna 2019-ben az Antifa Széll Kálmán téri tüntetésén



Kedvelt oldalak Hortobányi Anna oldalán



Hortobágyi Anna mint szekcióvezető egy szélsőbaloldali konferencián - Az ELTE gyakran ad helyet hasonló szellemiségű eseményeknek



Marx és Engels szobrai előtt



A KSH Népességtudományi Kutatóintézetének projektmenedzsere



Vajon a világforradalomért való epekedés senkinek nem tűnt fel a KSH-nál? Vagy ez rendben van?

(Képzeljük el, hogy valaki Hitler szobra előtt integet, és "náci" világuralomról álmodozik Facebookon. Vajon meddig maradhatna hasonló állásban, és meddig maradhatna meg a közösségi médiás fiókja? - a szerk.)