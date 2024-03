Anyaország :: 2024. március 9. 16:27 ::

Zsidó telepesvezér lesz Izrael magyarországi nagykövete, mert a legtöbb országban nem hajlandók fogadni

Beni Kasriél (72) 31 éven át a városi rangú Maalé Adummím zsidó település polgármestere, s három éven keresztül pedig Júdea, Szamaria és a Gázai övezet Tanácsának elnöke volt, akit az izraeli kormány még tavaly nyáron kinevezett római nagykövetnek. Csakhogy Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök és Antonio Tajani külügyminiszter kijelentette, hogy zsidó telepes múltja miatt, amiképpen a legtöbb európai uniós ország, Olaszország sem hajlandó elfogadni Kasriél kinevezését. De mivel egy likudos jó elvtárs nem maradhat nagyköveti állás nélkül, Kasriél nyártól Izrael budapesti nagykövetségét vezeti majd – írja a ynet.co.il és az ilfoglio.it.



Beni Kasriél - Izrael leendő budapesti nagykövete (fotó: Gíl Johanan)

Az Izraeli Külügyminisztérium az elmúlt napokban végleg elállt attól a szándékától, hogy kinevezze Beni Kasriélt, az 1977-ben alapított Maalé Adummím városi rangú zsidó település polgármesterét a zsidó állam római nagykövetévé. Az izraeli kormány már 2023 júniusában úgy döntött, hogy 2024 nyarától Beni Kasriél, a kormányzó Likud párt egyik frontembere lesz Izrael olaszországi nagykövete. Csakhogy az Il Foglio olasz napilap már 2023. december 28-án megírta: Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök nem lesz hajlandó átvenni annak a rendkívül ellentmondásos Beni Kasriélnek a megbízólevelét, aki 1994-től öt cikluson át, összesen 31 évig volt Maalé Adummím városi rangú zsidó település polgármestere, illetve 1999 és 2001 között Júdea, Szamaria (magyarán: a megszállt Ciszjordánia – H. J.) és a Gázai övezet Tanácsának elnöke. (A szóban forgó intézmény a Ciszjordániában és a Gázai övezetben létesített, nemzetközileg illegális zsidó települések önkormányzati tanácsainak ernyőszervezete. A Gázai övezet zsidó településeit 2005-ben felszámolták, de Kasriél elnöksége idején még azok is megvoltak – H. J.)



Beni Kasriél - Maalé Adummím telepesvárossal a háttérben (fotó: flash90)

Az Il Foglio a hivatkozott cikkében azt is megemlíti, hogy a zsidó telepes vezér megbízólevele átvételének megtagadása politikailag azért is igen érzékeny, mert az Európai Unióban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az egyik legfőbb támogatója Izraelnek, pontosabban a Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnöknek. Egyébként nemcsak Sergio Mattarella köztársasági elnök ellenzi Beni Kasriél kinevezését a zsidó állam római nagykövetének, hanem még tavaly decemberben Antonio Tajani külügyminiszter is kerek perec megmondta akkori hivatali kollégájának, Éli Kohén izraeli külügyminiszternek, hogy Kasriél nem lehet Izrael olaszországi nagykövete.



Az izraeli népirtás elleni tüntetés tavaly novemberben, Milánóban (fotó: ilfoglio.it

Az Izraeli Külügyminisztérium a határozott olasz ellenkezést követően a napokban véglegesen és hivatalosan is elvetette korábbi elképzelését, hogy Beni Kasriélt kinevezze Izrael római nagykövetének. Az izraeli Külügyminisztérium csütörtökön már közzé is tette a pályázati kiírást a római nagyköveti poszt betöltésére. De mi legyen ezek után Kasriéllel, a Likud egyik fontos kulcsemberével, aki egyébként teljesen tapasztalatlan a diplomácia világában? Az izraeli kormány mindenképpen meg akarja bízni Izrael valamelyik külképviseletének a vezetésével, s a római fiaskó után mindenképpen olyan baráti országot kellett keresni, amelynek kormánya feltétel nélkül támogatja Izrael politikáját.



Sergio Mattarella - nem hajlandó átvenni a telepes vezér megbízólevelét (fotó: EPA)

Az izraeli döntéshozóknak nem sokáig kellett törni a fejüket azért, hogy megtalálják azt az országot, pontosabban annak kormányát, amely a nemzetközi fórumokon is kritikátlanul támogatja Izrael minden politikai és katonai lépését. A Jediot Áháronot értesülése szerint az Izraeli Külügyminisztérium Beni Kasriélt (ne lepődjünk meg azon, hogy az úriember héber nevét az anglomániás „magyar” sajtó majd Benny Kashriel változatban fogja leírni – H. J.) kinevezi a zsidó állam magyarországi nagykövetévé. „Az Izraeli Külügyminisztériumban ugyanis úgy vélik, hogy Izrael kevés EU-beli barátainak egyike, Magyarország lesz az egyetlen olyan ország, amely hajlandó lesz elfogadni Kasriél kinevezését” – írja a Jediot Áháronot.

A telepesvezér Kasriél a jelenlegi izraeli nagykövetet, Jaakov Hadasz-Handelsmant váltotta volna föl az idén nyáron a Fullánk utcai nagykövetség élén. Egyébként az Izraeli Külügyminisztérium már decemberben döntött arról, Jaakov Hadasz-Handelsman utódja a tapasztalt diplomata, Joni Peled lesz, ám Kasriél római küldetésének meghiúsulása után most számára is új országot kell keresni. Az idézett izraeli újság úgy tudja, hogy Kasriél helyett Joni Peledet küldik majd Rómába nagykövetnek.

Hering J. – Kuruc.info