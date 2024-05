"Én sem tudtam mindent a Béláról, de nincs ennek jelentősége. A szervezete úgy látja, hogy több esélye van a VII. kerületben győzni vagy jobb pozíciókat elérni, ha civil jelöltként indulnak, és nem a Tisza Párttal. Mi ezt tiszteletben tartjuk" – mondta Magyar Péter a Telexnek arról, hogy Lajos Béla mégsem a Tisza Párt nevében indul a júniusi önkormányzati választáson, miután a Magyar Jelen és a Megafon több tagja is azzal kezdte őt támadni, hogy "szélsőbaloldali, zsidóbarát és LMBTQ-aktivista".

Lajos Béla egy civil szervezet, a Színes Erzsébetváros Egyesület alapítójaként és elnökeként még 2023 decemberében azt mondta: önálló polgármesterjelöltet indítanak a budapesti VII. kerületben, ahol a DK-s Niedermüller Péter a jelenlegi polgármester. Akkor azt állította, hogy ők az országosan szervezett pártoktól függetlenül indulnak, és nem is terveznek együttműködni semelyik politikai párttal.

Május 1-jén aztán a Magyar-féle Tisza Párt azt jelentette be, hogy Lajos Béla az ő jelöltjük lesz Erzsébetvárosban. Alig két nappal később, pénteken viszont Lajos már arról írt a Facebookon, hogy mégis az eredetileg tervezett Színes Erzsébetváros nevű civil szervezettel indul a kerületben.

Ezt Lajos akkor így magyarázta: "A folyamat során láttuk azt, hogy közösen erősebbek lehetünk. De azt is láttuk, hogy Erzsébetvárosban a Színes Erzsébetváros közössége nagyon erős civil identitással rendelkezik, ezért közösen azt érezzük és úgy látjuk, hogy a Színes Erzsébetváros június 9-én és az azt követő időszakban is önállóan kell kiálljon és dolgozzon azért, hogy Erzsébetváros fejlődő, élhető, zöld, a lakók igényeire odafigyelő kerület legyen".

Lajosnak így már kétszer kellett visszaadnia az ajánlóíveit: először akkor, amikor úgy döntött, mégsem civilként, hanem a Tisza Párt jelöltjeként indul, másodszor meg akkor, amikor visszatért civilnek.

Május 1-je és 3-a között tehát történnie kellett valaminek, ami miatt vagy Lajos, vagy a Tisza Párt úgy döntött: mégsem együtt indulnak a június 9-i választáson.

Május 3-án a Magyar Jelen Lajos Facebook-profilképei alapján zsidóbarátsággal és LMBTQ-aktivizmussal támadta őt. Beszállt a történetbe a Megafon is, tagjai meg azt írták Lajosról, hogy lelkesedik a "libsi dolgokért, és különösen a migránsokért és az LMBTQ-jogokért áll ki előszeretettel". Ezt pedig az amerikai nagykövettel, David Pressmannal készült képével is illusztrálták.