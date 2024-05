Anyaország :: 2024. május 7. 08:53 ::

Telex: Magyar Péter a Fidesz kezére játszik

Négy kerületi polgármesterjelölttel fut neki a június 9-i önkormányzati választásnak a Tisza Párt Budapesten: Magyar Péterék két ellenzéki (XI. és XVIII.) és két fideszes vezetésű (X. és XVII.) kerületben indítanak jelöltet. Indulásukkal a feje tetejére állíthatják a közéletet az érintett kerületekben, ahol a regnáló polgármestereknek alapesetben jó esélyük lenne az újrázásra. A 2019-es választás alapján viszont két-háromezer szavazat nagyon is sokat számíthat. Kérdés, hogy a Tisza egyelőre alig ismert jelöltjei össze tudnak-e szedni ennyit, és ha igen, kinek a szavazóit viszik inkább, írja a liberális lap, alább olvasható az összeállításuk.



A Tisza Párt aktivistái építik az aláírásgyűjtő standokat Budapest belvárosában 2024. április 20-án (fotó: Huszti István)

A korábbi választás számaiból könnyen lehet arra következtetni, hogy az új szereplő beszállása mennyire teheti majd szorossá a versenyt. A négy kerület közül az egyikben az ellenzék megosztottsága miatt aligha kell aggódnia a regnáló fideszes polgármesternek, de az ellenzéki vezetésű XVIII. kerületben a korábbi számok alapján bekavarhat Magyarék jelöltje. Kik indulnak a Tisza képviseletében?

A X. kerületet, azaz Kőbányát 2010 óta a kormánypárti D. Kovács Róbert vezeti, neki 2019-ben – a Jobbik kivételével – egyetlen ellenzéki kihívója volt. Az előző választáson az összellenzéki jelölt, Somlyódy Csaba 1647 szavazattal kapott kevesebbet D. Kovácsnál, akinek jelen állás szerint idén négy kihívóval kell majd szembenéznie. A Tisza Párt jelöltje, Barna Judit mellett az ellenzéki pártok által támogatott Mustó Géza, a mi hazánkos Vékony Csongor és a Munkáspárt jelöltje indul.

Az új jelöltről, Barna Juditról eddig keveset tudni. Magyar Péter közösségszervező és kulturális menedzserként mutatta be. Saját, a Tisza honlapján megtalálható bemutatkozása szerint sok társadalmi és kulturális kampányban vett részt munkája miatt, korábban dolgozott a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programszervezőjeként. Arról írt, hogy élete nagy részét Kőbányán tölti, ahol a közbiztonságát javítását és a helyi hagyományok ápolását tartja fontosnak.

A polgármesterjelöltről a Magyar Hang írta meg, hogy

egy hónapja még „alávaló színjátéknak” nevezte, amit Magyar tesz. A politikust korábban „nárcisztikus idiótának” nevezte, aki szerinte gyomorforgató módon abuzálta verbálisan Varga Juditot.

A lap megkereste Barnát, aki azt írta: Magyar Péter azóta rácáfolt az alaptalan vádakra. „Megismertem, közéleti szereplése és összeszedettsége pedig sorsfordító lehetősége az országnak.” A DK politikusa, Molnár Csaba egy régebbi képpel támadta Barna Juditot: a fotón egy Fidesz-molinót fog, amin a párt 2010-es kampányszövege, az „Itt az idő” olvasható. „Megint egy újabb fideszes az újabb Fideszben. Őt indították, hogy megosszák az ellenzéki szavazókat” – írta Molnár. A 444 pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza jelöltje korábban Fidelitas-tag volt, és idén márciusi Facebook-bejegyzése szerint Vitézy Dávidot támogatta, információik szerint a kampányában is részt vett.

A jelenleg ellenzéki vezetésű Újbudán (XI. kerület) Orbán Árpádot indítja polgármesterként a Tisza. Magyarék jelöltje bemutatkozása szerint közgazdász, munkatapasztalatát a pénzügyi szektorban, pénzintézeteknél és marketingterületen szerezte. Azt írta magáról, hogy mindig érdekelték a társadalmi folyamatok, ezért lépett be a helyi politikába. A kerületben az életminőség javításán dolgozna, az ott rejlő lehetőségeket aknázná ki. Orbán a kerületi kötődéséről nem írt, a bemutatkozásában szereplőkön kívül eddig nem sok dolog derült ki róla.

A XI. kerületet 2019-ben kilenc év polgármesterség után hódította el a Fidesztől a DK-s László Imre. A kormánypárti Hoffmann Tamás közel ötezer szavazattal kapott kevesebbet, mint az öt ellenzéki párt által támogatott László. A kerületben 2019-ben volt harmadikutas jelölt is, Puzsér Róbert egyesületének jelöltje kétezer szavazatot kapott, de egy mi hazánkos és egy független jelölt is indult. Ők hárman a szavazatok mindössze 7 százalékát vitték el. László Imrének most is négy másik jelölttel kell majd megmérkőznie: fideszes kihívója Király Nóra lesz, emellett pedig indul egy egyesületi és egy mi hazánkos polgármesterjelölt is. Kérdés, hogy László Imre meg tudja-e ismételni a 2019-es eredményét, és nem visz-e el tőle túl sok szavazót Magyar Péterék jelöltje.

A XVII. kerületben, azaz Rákosmentén kormánypárti vezetés van, itt Dálnoki Áron indul el tiszás jelöltként. Bemutatkozása szerint közgazdász, pénzügyekkel foglalkozó emberként a kerület költségvetését kifogásolja, amiben szerinte szembetűnő az egyensúlyhiány. Dálnoki megszüntetné a „felesleges pénzügyi szivárgásokat és a nem megfelelő gazdálkodást”. A közlekedési infrastruktúra reformja szerinte késlekedik, de hiányolja a panelprogramot is. Helyi kötődéséről ő sem írt. Dálnoki mellett a hétvégén Magyar Péter is kampányolt. A Magyar Hang tudósítása szerint Magyar azt ígérte, hogy Dálnoki és a többi jelölt napokon belül rendelkezésre fog állni, lesz honlapjuk, Facebook-oldaluk.

Rákosmente azon kerületek között van, ahol a fideszes jelölt ellen kimondottan nehéz dolga van bármilyen kihívónak.

A kerületet 2006-tól a kormánypárti Riz Levente vezette, azonban 2019-ben betegsége miatt ő nem indult újra, a politikus az év szeptemberében elhunyt. Riz maga helyett alpolgármesterét, Horváth Tamást ajánlotta, aki fölényes győzelmet aratott 51,82 százalékos támogatottsággal. Az összellenzéki jelölt, a DK-s Gy. Németh Erzsébet a szavazatok 37 százalékát kapta meg, 11 százalékot pedig egy egyesület által támogatott jelölt vitt el.

A Fidesz győzelmét az is segítheti, hogy a kerületben már a Tisza Párt előtt sem volt közös ellenzéki jelölt. Jelen állás szerint heten indulnak a polgármesteri székért: a fideszes polgármester és a tiszás jelölt mellett indul az öt ellenzéki párt által támogatott, szocialista Lukoczi Károly, ott lesz a szavazólapon a Mi Hazánk jelöltje, egy momentumos, egy 2019-ben 11 százalékot elhozó civil és a Munkáspárt aspiránsa is. Ez a felállás a közel 20 éve fideszes kerületben vélhetően a kormánypártok polgármesterjelöltjét segíti majd. A 2022-es országgyűlési választáson ráadásul a XVII. kerület volt az egyetlen Budapesten, ahol, bár szűkös előnnyel, de fideszes képviselőt választottak a parlamentbe is.

A XVIII. kerületért (Pestszentlőrinc – Pestszentimre) várhatóan izgalmas harc folyik majd: a Tisza itt Balogh Balázst indítja, aki büszke pestszentlőrinci lakosként mutatkozik be, két éve élnek ott családjával. Balogh eddig a filmes szektorban dolgozott, de elmondása szerint most már közéleti szerepvállalással járulna hozzá környezete fejlődéséhez. „Elsődleges célom, hogy tisztábbá és rendezettebbé tegyem környezetünket, mind fizikai, mind szervezeti értelemben” – írta bemutatkozásában. Baloghról Magyar vendéglátóipari szakemberként is írt: korábban a 2022-ben bezárt, eleinte a VII., majd a III. kerületben működő Neked csak Dezső nevű helyet vezette.

Az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáson a XVIII. kerületben az akkor még MSZP-s, ma már DK-s Szaniszló Sándor összellenzéki jelöltként váltotta a kerületet 2010 óta vezető fideszes Ughy Attilát. Szaniszló a szavazatok 51, Ughy 45 százalékát vitte, 2144 szavazat döntött köztük. Volt két másik jelölt is, ők viszont nem zavartak sok vizet, ketten összesen 3 százalékot kaptak.

A kerületben idén viszont már nyolc jelöltet is nyilvántartásba vettek vagy bejelentettek, és az ellenzék sem áll egységesen Szaniszló mögött.

Szaniszló Sándor mögött nem sorakozott fel az LMP, nekik saját jelöltük van. Indít jelöltet a Gattyán-féle Memo, a Mi Hazánk, Jakab Péter pártja, a Nép Pártján és a Munkáspárt is. A kerületben a Fidesz részéről Ughy Attila próbálkozik újra. Itt sok múlhat majd azon, hogy a megszaporodott kihívók mellett Szaniszló meg tudja-e őrizni 2019-es előnyét Ughy ellen.

A XVIII. kerületben ráadásul két egyéni képviselőjelöltje is lesz a Tisza Pártnak. Balogh Balázs a polgármester-jelöltség mellett egyéniben is megméreti magát a 3. számú választókerületben, a 9. számú körzetben pedig Markovits Szilvia indul. Talán nem is véletlen, hogy ebben a kerületben fejezte ki leglátványosabban felháborodását a DK: például petíciót is indítottak azért, hogy senki se veszélyeztesse az ellenzéki polgármesterek újraválasztását. A helyi DK-s polgármester, Szaniszló Sándor mellett a főpolgármester is kiállt. Karácsony Gergely azt írta, hogy a „vele szemben való indulás, egy helyben ismeretlen jelölttel, nem a NER lebontását, hanem épp a visszaépítését szolgálja”.

Eredetileg egyébként a VII. kerületben is lett volna polgármesterjelöltje a Tiszának, a Színes Erzsébetváros nevű civil szervezet elnökét, Lajos Bélát támogatták volna. A 444 szerint azután hátráltak ki Lajos Béla mögül, hogy a szélsőjobboldali Magyar Jelen és a Megafon több tagja is azzal kezdte őt támadni, hogy „szélsőbaloldali, zsidóbarát és LMBTQ-aktivista”. Lajos végül mégis a Színes Erzsébetváros nevében indul majd.

A kutatások szerint inkább az ellenzék szavazóit viszik Magyarék

A DK, illetve az ellenzéki pártok nem véletlen aggódnak: az eddig készült közvélemény-kutatások egytől egyig azt mutatják, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt az ő szavazóikat viszi nagyobb arányban, a Fidesztől egyelőre alig-alig tudtak átcsábítani választókat. A Republikon és a Závecz szerint elsősorban a Kutyapártnak és a Momentumnak fájhat Magyar megjelenése. Az Iránytű Intézet szerint Magyarék jelenlegi szavazóinak fele (53 százaléka) volt az ellenzéki összefogás szavazója, 13-14 százalékuk a Fideszre szavazott, 3, illetve 4 százalékuk a Mi Hazánkra és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra. A Medián szerint a Tisza Párt a választani tudó biztos szavazók körében 24 százalékon áll, míg az indulásuk ellen hangosan tiltakozó Demokratikus Koalíció 9 százalékon, de a Kutyapárt és Momentum is csak 6, illetve 5 százalékot érne el. A Fidesz támogatottságát ez a kutatás 46 százalékra méri.

Magyaréknak azért is fontos, hogy legyenek saját, kerületi polgármesterjelöltjeik, mert ez is feltétele annak, hogy fővárosi listát állíthassanak. A Tisza Párt a négy jelöltjével egy fővel túl is teljesíti az indulás feltételeit, mivel a listaállításhoz három polgármesterjelölt is elég. A magát harmadik erőnek feltüntető alakulat szándékosan állít két-két jelöltet ellenzéki és kormánypárti kerületekben, ezt Magyar Péter is kiemelte. A két ellenzéki kerületet egyébként DK-s polgármesterek vezetik, a pártra az utóbbi időben Magyar rendre „kék Fideszként” hivatkozik, de arról nem beszélt, hogy választásuknak köze lenne-e a jelenlegi polgármesterek párthovatartozásához.

A Fővárosi Közgyűlésben Magyarék bejutásával egyébként a feje tetejére állhat majd a politikai helyzet. Azt pedig kizárólag a Fidesz trükközésének köszönheti Magyar, hogy megkerülhetetlen tényezővé válhat majd Budapesten.