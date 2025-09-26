Anyaország :: 2025. szeptember 26. 22:16 ::

Megjelent Orbánék Antifa-rendelete - egészen eddig istápolták őket

A kormány szerdai ülésén terrorszervezetté nyilvánította az antifa hálózatot – erről beszélt Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában. A döntés végül péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

Eszerint Magyarország minden rendelkezésre álló eszközzel fellép a szervezett, politikai erőszakot alkalmazó csoportokkal szemben. A szöveg ezután hosszan sorolja, hogy az elmúlt években hol követtek el erőszakos cselekményeket antifasisztának nevezett személyek és szervezetek. Többek között hivatkozik a 2023-as hazai esetre is, amikor külföldi antifasiszta csoport tagjai a becsület napja neonáci gyűlés idején (a Magyar Hang imád neonácizni – a szerk.) Budapesten embereket támadtak meg az utcán. „2023. február 9–11. között Budapesten 5 helyszínen követtek el kirívóan erőszakos cselekményeket az Antifa ideológiához köthető külföldi csoportok tagjai. A magyar hatóságok határozott fellépése és intézkedése ellenére a gyanúsítottak közül több személy esetében az Európai Unió más tagállamainak hatóságai megtagadták az átadást. Olyan elkövető is van, aki esetében európai parlamenti képviselői mandátumára hivatkozva kellett felfüggeszteni az ellene folytatott magyar büntetőeljárást” – írták.



Pedig csak "antifa aktivisták" - a "magyar" kóser sajtó szerint (kép: CNN / YouTube)

A példák közé azt is belevették, hogy amikor „2025. március 4-én Magyarország athéni nagykövetét támadták meg Athénban”, valamint a „2025. májusban az MCC brüsszeli irodája elleni erőszakos támadásokat”. Mindezek alapján a terrorizmusellenes „nemzeti lista” – egyelőre – két terrorszervezetet azonosít: az „Antifa” csoportosulást és a Hammerbande / Antifa Ost szervezetet.

A terrorszervezetek listájára való felvételt a terrorizmus elleni küzdelemért felelős miniszter vagy az igazságügyért felelős miniszter kezdeményezi a rendőrségtől, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól vagy a Nemzeti Információs Központtól érkezett jelzések alapján. A felelős miniszter ezután javaslatot tehet a kormány részére a csoport, csoportosulás vagy szervezet listára történő felvételére, az alkalmazandó korlátozó intézkedésekre és azok hatályára.

