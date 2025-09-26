Anyaország :: 2025. szeptember 26. 18:51 ::

Hiába védte neonácizással az ügyvédje, a müncheni bíróság elítélte az egyik Budapesten tomboló Salis-elvtársat

Öt év börtönbüntetésre ítéltek Münchenben egy Hanna S. nevű német nőt, aki a bíróság szerint részt vett a budapesti antifatámadásokban. A Magyarországon szélsőbaloldaliak által elkövetett, antifatámadásként emlegetett ügyben a 30 éves nőt többek között súlyos testi sértés bűntettében mondták ki bűnösnek – írja a Magyar Hang.



Minecraft Hanna egy korábbi tárgyalási napon, a szemüveges úriember az ügyvédje (fotó: Patrik Stäbler / muenchen.t-online.de)

(vélt nácikat ölni nyilván legális ezen ősgermán szerint – a szerk.), amely szerinte ez idő tájt a szélsőjobboldal legnagyobb tömegrendezvénye volt. Az elnöklő bíró azt mondta, hogy Budapesten „embervadászat” zajlott, amelyre még az sem jogosítja fel a támadókat, ha feltételezzük, hogy az állam túl keveset tesz a jobboldali szélsőségesség elleni küzdelem terén. A Spiegel beszámolója szerint a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a 30 éves nő részt vett a budapesti támadásokban. Az ítélet nem jogerős, ugyanakkor enyhébb annál, mint amit az ügyészség indítványozott, mivel kilenc év börtönt kértek a nőre. Az emberölés kísérletét azonban nem sikerült a bíróság szerint bizonyítani. Hanna S. a vád szerint két támadásban vett részt. Az egyikben egy férfi súlyos fejsérüléseket szenvedett; a másikban pedig főként zúzódások és vágásokat szenvedett az áldozat. A lap szerint Yunus Ziyal védőügyvéd a tárgyalás kezdetén „neonáci felvonulásnak” nevezte az eseményt, amely szerinte ez idő tájt a szélsőjobboldal legnagyobb tömegrendezvénye volt. Az elnöklő bíró azt mondta, hogy Budapesten „embervadászat” zajlott, amelyre még az sem jogosítja fel a támadókat, ha feltételezzük, hogy az állam túl keveset tesz a jobboldali szélsőségesség elleni küzdelem terén.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Becsület napi megemlékezésként számon tartott eseményen rendre szélsőjobboldaliak gyűlnek össze Budapesten, hogy megemlékezzenek a német Wehrmacht, a Waffen-SS és a velük együttműködő magyar katonák Várból történt kitörési kísérletére – fogalmaz a tárgyilagosságot rosszul el játszva elítélőeg a lap. A 2023 februári megemlékezésre azonban a szélsőbalos Antifa-mozgalom számos tagja is Budapestre érkezett, és olyan személyekre támadtak, akikről a ruházatuk alapján azt feltételezték, hogy a megemlékezésre érkeztek.

Magyarországon, a Fővárosi Törvényszéken is zajlik az ügyben büntetőeljárás. Egy német fiatalembert már elítéltek – másodfokon egy év tíz hónap börtönt kapott –, két személlyel szemben még zajlik az eljárás. Az egyikük Maja T. néven ismert – a Magyar Hang által is átvett genderidióta nyelvezet szerint – nonbináris személy, aki több héten át éhségsztrájkolt is. Az olasz Ilaria Salis pedig óvadék ellenében szabadult az előzetes letartóztatásból, időközben EP-képviselő lett. Németországban azóta több feltételezett támadó feladta magát.