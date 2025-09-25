Anyaország, Antimagyarizmus :: 2025. szeptember 25. 18:36 ::

A külföldi antifák nyíltan fenyegetik a velük szemben fellépő vármegyéseket

Feljelentést tettek mozgalmunk tagjai, miután 2025. szeptember 22-én, hétfőn, az Antifa-ügy őszi tárgyalássorozatának első napján lezajlott tüntetés során a helyszínen jelen lévő külföldi antifák nyíltan és halálosan megfenyegették a tüntetésen részt vevő vármegyéseket. Miután a helyszínt biztosító rendőrök mindezt mintegy észre sem véve, bármilyen következmény nélkül engedték megtörténni, így a valódi nemzeti oldal parlamenti képviseletét ellátó Mi Hazánkhoz fordultunk, hogy írásbeli kérdést tegyenek fel Pintér Sándor belügyminiszterhez, és ezúttal követeljük, hogy tiltsák be a terrorizmust valóban megvalósító Antifa mozgalmat, valamint a gyűléseiket! - áll a vármegyések közleményében, alább a folytatás.

Szeptember 22-én délelőtt a Fővárosi Törvényszék épülete előtt tartottunk – és tartunk a következő tárgyalások ideje alatt is – szolidaritási tüntetést a 2023-as Antifa-terrortámadások áldozatai mellett, egyúttal kiszorítva az utcáról a hangfalakat bömböltető külföldi antifasiszta söpredéket, akiknek az éktelen lármája nemcsak a Törvényszék munkáját lehetetleníti el, de a közvetlen szomszédos iskolában is megzavarja az oktatást. Míg tagjaink csendes, ám erőteljes kiállással üzenték meg határozottan a hazánkat elárasztó, többnyire német antifák számára, hogy Magyarországon nem az övék az utca, addig a kelleténél jóval nagyobb hangerővel mikrofonba óbégató német szélsőbaloldali tüntetők egyre komolyabb fenyegetésekkel hozakodtak elő.

Először arra tettek utalást, hogy hamarosan szedett-vedett bandájuk még több tagja jön Magyarországra, így próbáltak vármegyés bajtársainkra ráijeszteni. Aztán konkrét, nyílt fenyegetésbe csaptak át, miszerint állítólag megszerezték a tüntetésünkön jelen lévő, általuk “nácinak” titulált hazafiak neveit és címeit. Úgy fogalmaztak (természetesen mindezt németül): “Megvannak a nácik nevei és címei. Nem bocsátunk, nem felejtünk!” Minderről felvételeket készítettünk, a helyszínen személyesen megfenyegetett tagjaink pedig megtették a feljelentést.

Pintér Sándor belügyminiszternek írásbeli kérdéseket tettünk fel:

Tiltsák be az Antifa gyűlését! Milyen alapon engedélyezi a rendőrség ezen anarchiára törekvő szélsőbaloldali csoport rendezvényét, illetve a résztvevők rendbontó magatartását? Miért tűri a jelenlévő rendőrség, hogy Magyarországon magyar adófizetőket, fiatal hazafiakat halálosan fenyegessenek?

Volt-e a helyszínen németül tudó rendőr? Ha volt, miért engedték az antifasiszta tüntetőknek, hogy nyíltan fenyegessék a közelben lévő magyar demonstráció résztvevőit? Ha nem volt, miért nem volt? Hiszen az Antifa tüntetésére jelentős részben német antifák jönnek.

Elgondolkozott-e azon Pintér Sándor és a Belügyminisztérium, hogy a Kneecap-ügy mintájára kitiltsák Magyarország területéről a német antifasisztákat, valamint azon, hogy Donald Trump mintájára terrorszervezetté nyilvánítsák az Antifa mozgalmat?

Ugye nem szeretné Pintér Sándor belügyminiszter úr, hogy Magyarországon is támadásokat hajtson végre a német Antifa a magyar hazafiak ellen akár a lakásukon, ahogyan azt az Antifa-ügy mostani érintettjeinek szervezete már nem egyszer megtette Németországban?

Az Antifa egy nemzetközileg szerveződő, fanatikus szélsőbaloldali mozgalom, amely úgy próbál meg kibújni a törvények alól, hogy hivatalosan nem alakít konkrét szervezeteket. A tagjai szerint mindenki “náci”, aki tőlük jobbra helyezkedik el a politikai palettán, és meggyőződésük, hogy bármilyen eszközt bevethetnek ellenük, a fizikai erőszak különböző formáit és az emberölést is beleértve, mint az Charlie Kirk meggyilkolásában is megnyilvánult.

A HVIM tagjait ért fenyegetés nem egyedülálló, kirívó eset: 2025. szeptember 21-én este a Szabadság téren gyertyát gyújtottak Charlie Kirkre emlékező civilek, de kegyeletsértő módon, fenyegetőzve megzavarta őket egy magát nonbinárisnak meghatározó antifa, miközben azt kiabálta: “Halál az összes nácira!” Az antifasiszták számára a megfélemlítés általánosan elfogadott dolog, ahogyan a fizikai erőszak is. Bár Magyarországon az Antifa sosem volt jelentős, külföldi elvtársaik nagy létszámban és egyre gyakrabban jönnek el hazánkba hívatlanul, minden akadály nélkül.

Tegyen róla a rendőrség, hogy itthon ne fajuljon el a helyzet, mint például Németországban, ahol az Antifa elképesztő mértékben a karhatalom nyakára nőtt, és rendszeresen követnek el terrorcselekményeket, hazafiakat vernek össze a nyílt utcán, vagy éppen otthonukban!

Természetesen mi nem futamodunk meg holmi szélsőbaloldali fenyegetések miatt. Ahogy eddig is tettük, továbbra is ki fogunk állni az Antifa terrorjának áldozatai mellett, és ezentúl is kiszorítjuk az antifasiszta söpredéket a Törvényszék elől, más nemzeti szervezetekkel összefogva, bármivel fenyegetőznek is a külföldi terroristák.