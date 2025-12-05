Anyaország :: 2025. december 5. 07:37 ::

Meteorológia: átlag közeli hőmérsékletű és kissé csapadékos volt a november

Átlag közeli hőmérsékletű és kissé csapadékos volt a november - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján. Az év tizenegyedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 5,8 Celsius-fok volt, ami átlag közeli érték, mindössze 0,3 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát.

Síkvidéken többnyire 5-6 fok körül alakult a havi átlaghőmérséklet, ennél magasabb értékek délen, délkeleten, alacsonyabbak nyugaton és a hegyvidékeken fordultak elő.

Hozzátették: március óta a november volt az első olyan hónap, amely országos átlagban a szokásosnál csapadékosabbnak bizonyult, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok szerint - 58,9 milliméternyi volt, ami 21 százalékkal haladja meg az 1990-2020-as évek 48,6 milliméteres átlagát.

Az országon belül jelentősebb különbségek alakultak ki: a hegyvidékeken 100 milliméternyinél több havi csapadékot is mértek, miközben az Alföldön többfelé a 40 milliméternyit sem érte el a novemberi csapadékmennyiség.

(MTI)