Anyaország :: 2025. december 5. 08:57 ::

Ezúttal nem 30 éves "fiú", hanem egy tényleg fiatalkorú futtatta 14 évesnél fiatalabb barátnőjét

Gyermekprostitúció miatt emeltek vádat egy zalai kamaszfiú ellen, aki kiskorú barátnője szexuális szolgáltatásait kínálta - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-vel.

Jánky Judit tájékoztatása szerint a Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő fiatalkorú és 14 évesnél fiatalabb barátnője megbeszélték, hogy hirdetést adnak fel a lányról szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalakon, a jelentkezőktől származó pénzen pedig osztoznak (erősen c típusú romantikának hangzik, de nincs konkrét információ a háttérről - a szerk.). A vádlott tisztában volt azzal, hogy a lány nem felnőtt, ennek ellenére idén januártól a saját telefonszámának és e-mail-címének megadásával regisztrálta őt különböző társ- és partnerkereső oldalakon.



Jelenet a Válaszúton című filmből

A hirdetésekre alig egy hónap alatt - február 17-ig - több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített, ezért pedig alkalmanként 15 ezer és 30 ezer forint közötti összegeket kapott. Az így megszerzett, összesen mintegy egymillió forint nagy részét a kiskorú lány átadta a fiúnak.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt emelt vádat a fiatalkorú vádlottal szemben.