Orbán a vállalkozókat győzködte, hogy minden gondról a háború tehet

Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak - jelentette ki a miniszterelnök pénteken Budapesten.

Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Magyar Vállalkozók Napja nevű rendezvényén azt mondta, leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert "mi kimaradtunk ebből a háborúból, sokkal jobban és inkább kimaradtunk, mint a nyugat-európai barátaink, akik beszálltak, azok most bajban vannak és még nagyobb bajban lesznek".

A kormányfő leszögezte, miközben a vállalkozások hajtják, húzzák a gazdaságot, a háború blokkolja azt.

Egy hüvelykujjszabály szerint egy százalékos GDP-növekedés a kincstár szempontjából 400 milliárd forint bevételt jelent. Ha nem lenne háború, a növekedés a jelenlegi egy helyett három százalékos lenne, ami plusz 800 milliárd forintot jelentene a költségvetésnek, és ebből jó néhány százmilliárd forintot lehetne gazdaságfejlesztési célokra fordítani - mondta.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, a háború drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz, akik gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg, az amerikaiak, azok már ki is szálltak belőle - tette hozzá.

"A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát és az borsos lesz" - mondta Orbán Viktor, megjegyezve, egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így.

A kormányfő szavai szerint az, hogy a magyar gazdaság nem blokkolt le olyan mértékben, mint az ország számára legfontosabb területet jelentő német gazdasági térség, az kizárólag a magyar vállalkozóknak köszönhető.

A miniszterelnök a kormány nevében köszönetet mondott minden olyan vállalkozónak, aki az extrém nehéz háborús időkben nem föladta, visszafogta, beszüntette, felfüggesztette, hanem folytatta, csinálta, megpróbálta, újított, kereste a lehetőséget, energiát adott le, és így lehetőséget adott arra, hogy legalább az egy százalékos növekedést a magyar gazdaság el tudja érni.

Orbán Viktor ugyanakkor a vállalkozók győzelmének nevezte a kis- és középvállalkozókat célzó 11 pontos, 90-100 milliárdot jelentő adócsökkentési vállalkozástámogatási programot, azt ugyanis az tette lehetővé, hogy a gazdaság a vállalkozók vezetésével megtermelte azt az összeget.

"Az is az önök győzelme, hogy meg tudtunk állapodni tegnap a következő évi minimálbéremelés mértékéről, az is az önök győzelme, hogy ilyen háborús időkben képesek voltunk arra, hogy a családtámogatási rendszert Magyarországon megerősítsük: édesanyák ne fizessenek adót, megemeljük kétszeresére a gyerekek után járó adókedvezményt" - közölte.

Úgy vélte, az is a vállalkozók győzelme, hogy "van pénzünk arra, hogy ilyen háborús körülmények között 3 százalékos otthonteremtési, első lakásteremtési hitelt tudunk nyújtani, és a vállalkozóknak is képesek vagyunk 3 százalékon hitelt nyújtani".

A miniszterelnök kiemelte, két tényezőn múlik, hogy "önöknek milyen éve lesz jövőre": a háború és a béke kérdésén, valamint azon, milyen gazdaságpolitika lesz Magyarországon - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az eseményen úgy fogalmazott, hogy "az önök sikere és lehetőségei nagymértékben múlnak azon, hogy jobboldali vagy baloldali gazdaságpolitika lesz Magyarországon".

A tapasztalatai azt tanítják, a baloldali gazdaságpolitika lényege, hogy a politikusok mindig jobban tudják, hol a pénz helye, ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van, és "az ő nagyobb tudásuk, vagy nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani" - tette hozzá.

Rámutatott: ez a baloldali gazdaságpolitika mindig bürokráciát, túlszabályozást, segélyeket és segélyekkel való visszaélést, korrupciót eredményezett, aminek a vége "mindig újra és újra adóemelés".

Felhívta a figyelmet, hogy ezzel szemben a jobboldali gazdaságpolitika gondolatának az áll a középpontjában, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni, a családok és a vállalkozások - amelyek megkeresték a pénzt - tudják a legjobban, hol van annak a helye, "ezért hagyjuk náluk, csak annyit vegyünk el tőlük", amennyi ahhoz szükséges, hogy a közös szükségleteket a hadseregtől kezdve a biztonságon keresztül a közvilágításig, oktatásig a költségvetésből finanszírozni tudják, és "az ilyen gazdaságpolitika általában adócsökkentésben végződik".

"Ha valaki azt akarja önökkel elhitetni, hogy ezen a két gazdaságpolitikán kívül létezik harmadik is, ne higgyenek neki, egész Európában csak ebből a kettőből lehet választani" - hangoztatta.

Úgy vélte, amikor a vállalkozások balra fordultak, akkor eddig erre mindig, mindenhol csak ráfizettek.

A vállalkozásoknál jobbkézszabály van, "azt javaslom önöknek, hogy ezt vegyék figyelembe, ha lehet, tartsák be", "ráadásul most még inkább így lesz ez, mert nem csak Magyarországon egyszerűsödtek le ilyen végletesen a dolgok, hanem egész Európában is" - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor az eseményen arról is beszélt, egész Európa a baloldali gazdaságpolitikák irányába tolódott és tolódik folyamatosan, ezért már szinte közhelynek számít az a felismerés, amit mindenkitől hallhatunk, hogy Európa elveszíti a versenyképességét.

Amit Brüsszelben látunk, az maga a baloldali gazdaságpolitika, amivel lassan két évtized óta folyamatosan próbálkoznak, az eredménye pedig a bürokrácia, a túlszabályozás, az adóemelés, illetve a "korrupció is belefér" - jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök beszédében arra kérte a vállalkozókat, hogy a választást megelőző néhány hónapot jól használják fel, gondolják át, milyen lehetőségek állnak Magyarország előtt és a legjobb tudásuk szerint hozzák meg a döntésüket.

Brüsszelnek kell konvergálnia Magyarországhoz

Azokra, azt javaslom, semmiképpen ne hallgassanak - folytatta - , akik azt ajánlják, hogy konvergáljon Magyarország az Európai Unióhoz, mert nekünk nem oda, hanem onnan "elfelé" kell haladnunk, ha valamire szüksége volna Európának, az az, hogy Brüsszel konvergáljon Magyarországhoz.

Hozzátette: ez a tömegvonzás szabályai szerint nem olyan egyszerű, mert itt van jelentősége a tömegnek és a méretnek, "de ne adjuk föl, hiszen konvergált már hozzánk Brüsszel a migráció kérdésében".

Hiába a tömegvonzás newtoni törvényei, mégiscsak a nagyobb konvergált a kisebbhez, így lesz a háború esetében is, a végén Brüsszel konvergálni fog a magyar állásponthoz - erősítette meg Orbán Viktor.

Úgy fogalmazott, biztos abban, hogy "nincs messze az a pillanat, amikor Brüsszel konvergálni fog a magyar versenyképességi politikához is, és át fogják venni azokat a versenyképességet segítő intézkedéseinket, programjainkat, mintázatainkat, amelyek egyébként életben tartják ma a magyar gazdaságot".

A kormányfő beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszakban a vállalkozók szempontjából nemcsak a szabályozás tartalmának, hanem az eljárásoknak is van jelentősége.

Ha egyik oldalról behozzák a vagyonvizsgálatok intézményét, amiről szavai szerint "sokat tudna mesélni", akkor majd a vállalkozóknak is el kell készíteniük a vagyonadó alapjául szolgáló vagyonbevallásokat - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, megjegyezve, ezt a pillanatot "magunknak és önöknek sem" kívánja.

Amennyiben visszahozzák az adóhivatalnak az olyan, általunk már a múltnak átadott eljárásrendjeit, mint a vagyonleltár és a vagyonosodási vizsgálat, akkor "ez egy harapófogó, és ebbe fogják befogni az önök csuklóját" - hangoztatta.

Hozzátette: ez "kényelmetlen érzés", ezért alaposan át kell olvasni a "placcon lévő" gazdasági programokat, és át kell gondolni, melyik mivel jár.

Nem szabad azt gondolni, hogy az ország mostani teljesítménye "robotpilótával is elérhető", a mostani teljesítmény szintjéhez kell kormányzati teljesítmény - hangsúlyozta a kormányfő, arra kérve a vállalkozói szférát, hogy kellő megfontolás után hozzák majd meg a választási döntésüket.

"Azt kívánom, hogy őrizzék meg a vállalkozásaik szabadságát, ne engedjék, hogy a bürokrácia maga alá gyűrje az önök vállalkozásait, továbbra is legyen olyan gazdaság a következő évben Magyarországon, amely értékeli a teljesítményt" - zárta beszédét Orbán Viktor.

(MTI)