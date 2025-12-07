Anyaország, Videók :: 2025. december 7. 11:50 ::

"Naponta kell nyerni" - Kubatov a fideszes impulzuspropagandáról beszélt

Kubatov Gábor a Mandiner Klubest vendége volt, és a 444 tudósítása szerint a Fidesz választói adatbázisáért felelős pártigazgató részletesen beszélt a kampány átalakulásáról az elmúlt hónapokban Orbán Balázs érkezésével.



Fotó: Pozsonyi Zita / Blikk

Nagy felkészülést igényel a Bayer-show

Kubatov elmondása szerint egy Bayer-show felvétel például nagy felkészülést igényel, „kollégáimmal fél napot szoktunk arról beszélni, hogy milyen kifejezéseket kell használni, hogy lehet érthetően átvinni a gondolatokat”.

A pártigazgató szerint „régen történetmesélés volt, reménytelen emberek kétségbeesett próbálkozása, nemtom. Mindig megvolt az a mondat, amire az összes politikai történést fel tudtad fűzni. Most napi impulzuskampány van. Naponta kell nyerni. Napi ötöt kell posztolnom legalább”.

Kubatov azt mondta, a Fidesznél minden nap nézik az interakciók számait, mégpedig három téren: a politikum, a média szereplői, és az úgynevezett rezonőrök, megszólalók (vagyis influenszerek) terén.

A híradóba már kommentekkel be lehet kerülni

Ezek terét minden nap összevetjük. Ha elveszítjük azt a napot, megnézzük, mi az oka. Orbán Balázs belépésével álltunk át erre a rendszerre. Ezekhez az impulzusokhoz meg kell teremteni a platformokat, ahol te megszólalsz. Kellenek rendezvények, alkalmak, ahol relevánsan meg tudsz szólalni. Ebből áll össze a kampány. A híradóba már kommenteket emelnek be, nincs szükség sajtótájékoztatókra.

Kubatov szerint erre a Tisza hamarabb rájött. A pártigazgató arról is beszélt, hogy lerövidült a reakcióidő, „régen ha megtámadták a Fideszt, délután 4-ig kellett elkészülnie a kommunikációs vonalnak, szerveztek egy sajtótájékoztatót, azzal bekerültek a híradókba, és kész”. „Most, ha egy órán belül nem reagáltál, véged van”.

Kubatov végül bejelentette, hogy hogy a Fidesz az egyéni képviselőinek 40 százalékát lecseréli 2026-ra.

