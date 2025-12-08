Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 8. 11:19 ::

Tiszabői cigánybűnözők törtek be egy családi házba Szolnokon - több millió forintot és aranyékszereket vittek el

A szolnoki rendőrök őrizetbe vették azt a három férfit, akik egy városbeli családi házból pénzt és aranyat vittek el.

A gyanú szerint egy helyi férfi adta a tippet ahhoz a betöréshez, amit két tiszabői ismerősével közösen szeptember 14-én követtek el Szolnokon. Az értelmi szerző vitte a testvérpárt kocsival, megmutatta a házat, majd a járműben várta őket, amíg azok több mint 4 millió forintot és több százezer forint értékű aranyékszert hoztak el az ingatlanból.

A 18 és 25 éves tiszabői tolvajt a Tisza MEKTO kommandósai fogták el december 2-án, 45 éves szolnoki társukat a helyi rendőrök állították elő a kapitányságra.

A nyomozók lopás bűntette miatt hallgatták ki a három gyanúsítottat, majd őrizetbe vételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. A bíróság elrendelte az idősebbik testvér és a szolnoki bűntárs letartóztatását, a fiatalabb elkövetőnek pedig a bűnügyi felügyeletét - közölték honlapjukon.