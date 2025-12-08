Anyaország :: 2025. december 8. 19:01 ::

Orbán: Törökország biztosítja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra - jelentette ki a magyar miniszterelnök a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón hétfőn Isztambulban.

Orbán Viktor felidézte, hogy 32. alkalommal találkoztak Erdogan elnökkel, és kiemelte, a történelmi távlatok segítenek megérteni a két nép és a két ország közötti együttműködést. Magyarország nyugaton van, de nem része sem a szláv, sem a germán, sem a latin világnak, a rokonainkat ugyanis keleten hagytuk - emlékeztetett.

Hozzátette, hogy óriási jelentőségű a török világgal fenntartott kapcsolat. Ez mindig is így volt, leszámítva az utolsó száz évet, amikor elvékonyodtak a magyar kapcsolatok a török világgal - jegyezte meg.

Orán Viktor elmondta azt is, 2010 után Erdogan elnök hívta fel a figyelmét arra, hogy "új idők jönnek", a török világ rengeteg energiát fog összegyűjteni. Ekkor meghívta Magyarországot a türk államok tanácsába is, először csak megfigyelőnek, azóta pedig folyamatosan erősítik ezt az együttműködést - tekintett vissza.

A Magyarországot körülvevő térségben az igazán életerős és feltörekvő, erősödő világ, az a török világ - szögezte le a magyar kormányfő, hozzáfűzve: mivel a magyaroknak itt megvannak a kulturális és származási gyökereik, szeretnénk kihasználni az ebből fakadó előnyöket és lehetőséget. Ezért emeltük az együttműködésünket a kiemelt stratégiai szintre - jelezte.

Orbán Viktor felidézte, hogy amikor először tárgyalt Erdogan elnökkel az éves török-magyar kereskedelmi forgalom volumene 2,5 milliárd dollár volt. Ez mostanra csaknem 6 milliárd dollárra nőtt, de a török elnök az évi 10 milliárd dolláros forgalmat hirdette meg célként, amit Magyarország örömmel fogad - jelentette ki.

A magyar miniszterelnök kitért az orosz-ukrán háborúra is. Hangsúlyozta: Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében.

Úgy látjuk, hogy nincs megoldás a harctéren, és ha nincs megoldás a harctéren, akkor békét kell kötni - jelentette ki, kiemelve, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök korábban is komoly erőfeszítéseket tett a béke érdekében.

Ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban, és ma megállapodtunk abban, hogy összehangoljuk béketeremtési erőfeszítéseinket - mondta.

Orbán Viktor ugyanakkor köszönetet mondott Erdogan elnöknek migrációs politikájáért is. Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, és úsznánk "egy illegális migrációs tengerben" - jelentette ki.

Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel, és jelenleg is több mint hárommillió ilyen ember él az országban.

Orbán Viktor Magyarország nevében mondott köszönetet az elnöknek, mert segít, hogy ez "a modern civilizációs fejlemény ne söpörjön el bennünket".

A miniszterelnök aláhúzta: Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökország erőfeszítéseit Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

Orbán Viktor hozzátette, vendéglátójával tárgyaltak energetikai kérdésekről is. Magyarország nemrég megállapodott az Egyesült Államokkal, hogy az orosz gázra és olajra kivetett amerikai szankciók nem érintik az országunkat, majd az oroszokkal is sikerült megállapodni arról, hogy továbbra is fognak szállítani. Ma pedig megállapodtak Erdogan elnökkel arról, hogy a törökök biztosítják az útvonalat mindehhez - jelentette be.

A magyar kormányfő kiemelte, ez a garancia "komoly dolog", szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.

A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a hétfői tárgyalások után a legjobb reményekkel vagyunk a Magyarország és Törökország közötti politikai, energetikai, gazdasági és védelmi együttműködést illetően.

Megváltozott az európai gazdaság, a hadiipar egyre fontosabb lesz. Meg vannak építve a hidak, amelyek a két ország között hadiipari együttműködést is lehetővé teszik - mondta el Orbán Viktor.

Törökország vezető vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport



Törökország meghatározó védelmi, valamint befektetési vállalataival kötött stratégiai megállapodást a 4iG Csoport - közölte a 4iG Nyrt. hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnökének jelenlétében, a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű stratégiai együttműködési tanács isztambuli ülésén a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött, amely új irányokat jelöl ki a két ország szakmai és technológiai együttműködésében.

Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Űr és Védelmi (Space and Defence Technologies) Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival: a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról, az Aselsan Elektroni˙kkal (Aselsan) pedig egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat például távirányítású fegyverrendszereket. Mindezek mellett a 4iG Nyrt. előzetes megállapodást írt alá a török állami vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel.

Kiemelték, a partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a főbb stratégiai ágazatokban.

A közlemény idézte Jászai Gellértet, a 4iG Csoport elnökét, aki elmondta, az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt a vállalatcsoport és a magyar gazdaság számára is.

Rámutattak, hogy a Nurol Makinával - a 4×4-es taktikai páncélozott járműveket fejlesztő és gyártó, Törökország egyik vezető védelmi ipari vállalatával - kötött stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca - a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig - egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg.

Arra is kitértek, hogy az Aselsan - Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata - és a 4iG SDT által aláírt előzetes megállapodás egy magyarországi vegyesvállalat létrehozását készíti elő közös projektek megvalósítására. A közös vállalat alapításával a partnerek célja, hogy új központot létesítsenek Magyarországon védelmi kommunikációs rendszerek – a távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – fejlesztésére, gyártására és értékesítésére.

Közölték, a 4iG Csoport és a TWF International Investments közötti együttműködés a felek több ágazatban megvalósuló stratégiai partnerségének előkészítését célozza. A megállapodás olyan területekre terjed ki, mint a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, az energetika. A partnerek célja olyan kölcsönös befektetések és közös projektek előkészítése, amelyek a magyar és török gazdaság stratégiai szektorait erősíthetik a jövőben.

A 4iG Nyrt. egy magyar többségi tulajdonban lévő vállalatcsoport, amely Magyarország és a Nyugat-Balkán egyik vezető telekommunikációs, informatikai, űr- és védelmi ipari szereplője; a 4iG Csoport több mint 8000 munkavállalót foglalkoztat.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei hétfőn 0,7 százalékos emelkedéssel, 4325 forinton zártak, árfolyamuk egy éven belül 803 és 4965 forint között mozgott.

(MTI)